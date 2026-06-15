مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای توافق، بر این نکته تاکید کردند که در این ماجرا هیچ جایی برای مطالبات مردم ایران نیست. بسیاری از پیامها حاوی انتقاد از دولت آمریکا برای چشم بستن بر کشتار و عقبنشینی ترامپ از وعدههایش در حمایت از معترضان است.
شماری از مخاطبان گفتند امید بستن به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بود و او نیز مانند دیگر رهبران جهان، منافع کشور خود را در اولویت قرار میدهد.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
یکی از شهروندان نوشت: «ساده بودیم که فکر میکردیم ترامپ قرار است برای ما معجزه کند. او نیز به فکر منافع خود در این میان است.»
شهروندان در پیامهایشان به نادیده گرفته شدن مسائل حقوق بشری و مطالبات معترضان در روند این مذاکرت نیز اشاره کردند.
یکی از مخاطبان گفت: «کشتار مردم بیگناه در دیماه بهانهای برای آغاز دوباره جنگ میان دو کشور بود، اما در مذاکرات و توافق هیچ جایی برای احقاق حق مردم بیگناه و هزاران جوانی که در زندانها محبوس هستند، نبود.»
شهروند دیگری در پیامی مشابه نوشت این توافق نشان میدهد برای کشورهای دنیا مهم نیست که ۴۰ هزار نفر از ایرانیان جاویدنام شدهاند.
مخاطبی نوشت: «فراموش نمیکنیم که دنیا در برابر نسلکشی جوانان شجاع ایران سکوت کرد.»
مخاطبان همچنین در پیامهای خود ترامپ را با باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق آمریکا، قیاس کردند و گفتند که او نیز همچون سلفش با جمهوریاسلامی مماشات کرده است.
به گفته یکی از همین مخاطبان، ترامپ نه تنها دستاوری برای مردم ایران نداشته، بلکه وعدهای که به معترضان داده بود، نتیجه هولناکتری هم در بر داشت.
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت بر اساس ماده چهار تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا، ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای رزمی آمریکایی باید از محیط پیرامونی ایران خارج شوند.
این منبع مطلع به تسنیم گفت بر اساس بند ۹ تفاهمنامه، در طول ۶۰ روز مذاکرات برای توافق نهایی، نیروی جدید آمریکا به منطقه اضافه نمیشود و جمهوری اسلامی نیز در این بازه اقدام هستهای انجام نمیدهد.
آمریکا پایگاههای متعددی در کشورهای خلیج فارس دارد.