آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر، و پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیه مشترکی از توافق ایالات متحده و ایران استقبال کردند.

به گزارش دفتر نخست‌وزیری استرالیا، آن‌ها نوشتند: «استرالیا مدت‌هاست که خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، شده است» و اضافه کردند: «همان‌طور که گفته‌ایم، هر چه این جنگ طولانی‌تر شود، تأثیر آن بیشتر خواهد بود.»

آلبانیزی و وانگ تاکید کردند که خویشتن‌داری مداوم و تعامل سازنده برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش و تضمین یک توافق پایدار ضروری خواهد بود.

آن‌ها نوشتند: «ما خوشحالیم که توافق بین ایالات متحده و ایران شامل گام‌هایی برای بازگشایی تنگه هرمز و احیای آزادی دریانوردی است. در حالی که بهبودی کامل زمان می‌برد، احیای این آبراه تجاری حیاتی برای کاهش فشار بر قیمت انرژی و اقتصادها، از جمله در منطقه ما، ضروری است.»

در این بیانیه آمده است که دولت استرالیا به تلاش خود برای محافظت از مردم این کشور در برابر بدترین تأثیرات این درگیری ادامه خواهیم داد.

آلبانیزی و وانگ از همه طرف‌ها خواستند که از فرصت کنونی برای دنبال کردن یک صلح پایدار و بادوام از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی استفاده کنند، و تاکید کردند: «ایران باید نگرانی‌های دیرینه در مورد برنامه هسته‌ای خود و تهدیدی که برای امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند را برطرف کند.»