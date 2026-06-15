اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه ۲۵ خرداد، درباره تفاهم میان تهران و واشینگتن گفت: «لبنان و خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ است»

در همین حال وزرای کابینه اسرائیل تاکید کردند به‌طور شفاف به دونالد ترامپ اطلاع داده شده اسرائیل طرف تفاهمنامه تهران و واشینگتن نیست و نیروهای این کشور، جنوب لبنان را ترک نخواهند کرد.

بقائی گفت: «در یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا سه بار از کلمه لبنان استفاده شده است. پایان جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، عبارتی کاملا روشن است و هر تفاهمی باید شامل احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان باشد»

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه و سازوکار امضای یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا ظرف دوشنبه و سه‌شنبه انجام می‌شود و نتایج آن به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

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او گفت برنامه سفر به برخی کشورهای منطقه و همسایه پیش از آغاز نشست ژنو در دستور کار قرار دارد و به محض قطعی شدن، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد طرف مقابل (آمریکا) موظف شده است همه تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های اولیه، ثانویه، تحریم‌های شورای امنیت و قطعنامه‌های مرتبط با شورای حکام آژانس را رفع کند و قرار است ظرف ۶۰ روز پس از امضای یادداشت تفاهم درباره این موضوعات تفاهم ایجاد شود.