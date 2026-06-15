جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، درباره توافق با جمهوری اسلامی گفت که یک فرایند راستیآزمایی دو مرحلهای در نظر گرفته خواهد شد. او گفت: «انتظار داریم تنگه هرمز در بلندمدت بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی باز بماند.»
ونس، افزود هنوز جزییات زیادی درباره توافق با جمهوری اسلامی باقی مانده است که باید نهایی شود.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت انتظار میرود محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی در مراسم امضای تفاهم حضور داشته باشند.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «تصور میکند در اسرائیل عناصری وجود دارند که از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنند.» او همچنین تاکید کرد که اسرائیل قطعا در شکلدهی به خاورمیانه جدید جایگاهی در مذاکرات و تصمیمگیریها خواهد داشت.
این سخنان در حالی بیان میشود که وزرای کابینه اسرائیل بهصراحت اعلام کردند طرف تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیستند و ارتش این کشور به رویارویی با حزبالله در لبنان ادامه خواهد داد.
در مقابل وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید دارد که خاتمه جنگ در لبنان، «بخش لاینفک» تفاهمنامه است.
رسانه سان انگلیس گزارشی درباره محمد صلاح، کاپیتان و ستاره تیم ملی مصر نوشت که این بازیکن پیش از آنکه به یکی از بزرگترین فوتبالیستهای جهان تبدیل شود، سالها سختیهای زیادی را برای رسیدن به تمرینات تحمل کرده است.
تا جایی که در ۱۴ سالگی روزانه حدود ۹ ساعت در رفتوآمد بود و برای رسیدن به زمین تمرین باید سوار ۱۰ اتوبوس مختلف میشد.
صلاح که این امشب با تیم ملی بلژیک بازی دارد، در گفتوگویی قدیمی با باشگاه لیورپول از دشواریهای دوران نوجوانی خود سخن گفته بود.
او گفت: «ابتدا در باشگاهی نزدیک روستای محل زندگیام در بسیون بازی میکردم، اما بعد به تیمی در طنطا رفتم که حدود یک ساعت و نیم از خانهام فاصله داشت. سپس به باشگاه المقاولون العرب در قاهره پیوستم و برای رسیدن به تمرینات باید چهار تا چهار ساعت و نیم در مسیر بودم.»
صلاح توضیح داد که به دلیل این رفتوآمد طولانی مجبور بود هر روز زودتر از مدرسه خارج شود. او تنها از ساعت ۷ تا ۹ صبح در کلاسهای درس حضور داشت و سپس راهی سفر طولانی خود به سمت محل تمرین میشد.
ستاره مصری افزود: «پنج روز در هفته و به مدت سه تا چهار سال این مسیر را طی میکردم. ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج میشدم و حدود ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعدازظهر به زمین تمرین میرسیدم. تمرین ساعت ۳:۳۰ یا ۴ آغاز میشد و پس از پایان تمرین، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب به خانه بازمیگشتم. بعد هم شام و خواب. روز بعد همه چیز دوباره تکرار میشد.»
او همچنین گفت: «گاهی مجبور بودم سه، چهار یا حتی پنج بار اتوبوس عوض کنم تا به تمرین برسم و همین تعداد اتوبوس را نیز در مسیر بازگشت سوار میشدم.»
صلاح در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی حرفهای خود را برای باشگاه المقاولون العرب انجام داد و دو سال بعد راهی بازل سوئیس شد.
جالب اینکه او در نخستین روز حضورش در تستهای بازل چندان موفق ظاهر نشد. هایکو فوگل، سرمربی وقت بازل، بعدها گفت: «بعد از نخستین جلسه تمرینی، همه تعجب کرده بودند و حتی از خود میپرسیدند آیا صلاح برادر دوقلو دارد یا نه! اما در روز سوم همه چیز تغییر کرد و او غیرقابل مهار شد.»
پس از دو فصل موفق در سوئیس، صلاح به چلسی پیوست، اما در لندن نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و تنها ۱۹ بار برای این تیم به میدان رفت. سپس با حضور در فیورنتینا و رم مسیر حرفهای خود را احیا کرد.
درخشش در رم باعث شد او در سال ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۴۳ میلیون پوند به لیورپول منتقل شود؛ انتقالی که زندگی حرفهای او را متحول کرد. صلاح در ۹ فصل حضور در آنفیلد، ۴۴۲ بازی انجام داد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۳ پاس گل ثبت کرد تا به یکی از اسطورههای تاریخ باشگاه تبدیل شود.
اکنون ستاره ۳۳ ساله فوتبال مصر پس از پایان دوران حضورش در لیورپول، تمام تمرکز خود را روی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است؛ تورنمنتی که در آن بازوبند کاپیتانی مصر را بر بازو خواهد بست و امیدوار است رویای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را محقق کند.
شرکت کشتیرانی مرسک، بزرگترین اپراتور حملونقل کانتینری و لجستیک زنجیره تامین در جهان، اعلام کرد از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال میکند، اما هنوز برای ارزیابی تاثیرات آن زود است.
این شرکت دانمارکی تاکید کرد که در حال حاضر هیچ تغییری در عملیات در خاورمیانه ایجاد نشده است.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داد: «بیش از ۹۶ ساعت است که نیروی دریایی سپاه پاسداران هیچ مجوزی برای عبور کشتیها از تنگه هرمز صادر نکرده و تا اطلاع بعدی، این تنگه روی همه شناورها در گذرگاه ورودی و خروجی بسته است.»
در همین حال انجمن شرکتهای کشتیرانی آلمان اعلام کرد هنوز مشخص نیست تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به عبور و مرور ایمن از تنگه هرمز منجر خواهد شد یا نه، اما این انجمن با احتیاط خوشبین است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مهرزاد نظری، معترض ۲۸ ساله اهل نورآباد ممسنی، ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات این شهر با اصابت گلوله جنگی به قفسه سینه، جان باخت. او در آخرین استوری اینستاگرامیاش نوشته بود که «سر قبر من نماز و قرآن نخوانید؛ فقط موزیک و شادی».
مهرزاد پس از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد اما بهدلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی، جان باخت.
بر اساس اطلاعات رسیده، او حدود دو ساعت در صف نخست معترضان و مقابل نیروهای حکومتی حضور داشت. بدون سلاح در برابر نیروهای سرکوب ایستاده بود و در نهایت، از فاصله نزدیک با شلیک یک سلاح کمری به ناحیه سینه، هدف قرار گرفت.
پس از مجروح شدن مهرزاد، بهدلیل نگرانی از بازداشت در بیمارستان و حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی، او به روستای بردنگان، زادگاه پدریاش، منتقل شد. با این حال، شدت خونریزی و نبود امکانات پزشکی کافی در روستا، باعث شد او جان خود را از دست بدهد.
نیروهای امنیتی ابتدا از تحویل پیکر مهرزاد به خانوادهاش خودداری کردند.
در روز خاکسپاری نیز ماموران تلاش کردند پیکر او را از خانواده و مردم روستای بردنگان بگیرند اما با تحت فشار قرار دادن خانواده و گرفتن تعهد از آنان، اجازه ادامه برگزاری مراسم خاکسپاری را دادند.
پدر مهرزاد نیز خواسته بود پیکر فرزندش بدون برگزاری مراسم مذهبی حکومتی، غسل و نماز، دفن شود.
مراسم خاکسپاری مهرزاد با حضور گسترده مردم نورآباد ممسنی و روستای بردنگان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» و «جاوید شاه»، پیکر او را بدرقه کردند.
نزدیکان مهرزاد همچنین پیش از فرارسیدن سالروز تولدش، بر مزار او مراسمی برگزار کردند.
در این مراسم، زنان با اجرای رقص دستمال و پخش موسیقی فولکلور محلی، یاد او را گرامی داشتند.
بازداشت بستگان برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهلم
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی در آستانه برگزاری مراسم چهلم مهرزاد، حدود ساعت سه بامداد به خانه شماری از بستگان او در روستای بردنگان یورش بردند.
ماموران تعدادی از بستگان مهرزاد را بازداشت کردند یا به گروگان گرفتند و خانواده او را تحت فشار گذاشتند تا مراسم چهلم را لغو کنند.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که مراسم خاکسپاری مهرزاد به یکی از تجمعهای اعتراضی گسترده در ممسنی تبدیل شده بود و مردم شعارهای ضدحکومتی سر داده بودند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه ۲۵ خرداد، درباره تفاهم میان تهران و واشینگتن گفت: «لبنان و خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ است.»
بقائی گفت: «در یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا سه بار از کلمه لبنان استفاده شده است. پایان جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، عبارتی کاملا روشن است و هر تفاهمی باید شامل احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان باشد.»
در همین حال، وزرای کابینه اسرائیل تاکید کردند بهطور شفاف به دونالد ترامپ اطلاع داده شده که اسرائیل طرف تفاهمنامه تهران و واشینگتن نیست و نیروهای این کشور، جنوب لبنان را ترک نخواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد تصمیمگیری نهایی درباره نحوه و سازوکار امضای یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا ظرف دوشنبه و سهشنبه انجام میشود و نتایج آن بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
بقائی افزود برنامه سفر به برخی کشورهای منطقه و همسایه پیش از آغاز نشست ژنو در دستور کار قرار دارد و به محض قطعی شدن، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد طرف مقابل (آمریکا) موظف شده است همه تحریمها، از جمله تحریمهای اولیه، ثانویه، تحریمهای شورای امنیت و قطعنامههای مرتبط با شورای حکام آژانس را رفع کند و قرار است ظرف ۶۰ روز پس از امضای یادداشت تفاهم درباره این موضوعات تفاهم ایجاد شود.
یک مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، برخی گمانهزنیها درباره بروز اختلاف میان تهران و علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، بر سر روند خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی را کماهمیت دانست و گفت که او در اردوگاه سیاسی تهران جای میگیرد.
این مقام آگاه دوشنبه ۲۵ خرداد گفت: «زیدی در پروژههای سیاسی و اقتصادی، ارتباطات گستردهای با جمهوری اسلامی داشته است. جمهوری اسلامی در زمان انتخاب زیدی بهعنوان نخستوزیر هیچ اعتراضی نکرد، زیرا او جزو دایره سیاسی تهران محسوب میشود.»
او افزود روند خلع سلاح در عراق دستکم تا زمانی که شامل «گروههای اصلی» مجهز به تانک، زرهپوش و سلاحهای سنگین نشود، «یک پروژه ظاهری» است.
این مقام دولت اقلیم کردستان عراق خواست تا بهدلیل حساسیت موضوع، هویتش فاش نشود.
پس از ماهها کشمکش سیاسی در پی مخالفت آمریکا با بازگشت نوری مالکی، متحد دیرینه جمهوری اسلامی، به راس قدرت در عراق، زیدی هفتم اردیبهشت از سوی ائتلاف احزاب شیعه، موسوم به «چارچوب هماهنگی»، بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شد.
او سرانجام ۲۴ اردیبهشت با ادای سوگند، بهصورت رسمی سکان دولت عراق را در دست گرفت.
در ماههای اخیر، ایالات متحده فشارها را بر دولت عراق برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور، شدت بخشیده است.
روزنامه واشینگتنپست دوم اردیبهشت گزارش داد دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از محمولههای نقدی دلار به عراق را با هدف مهار گروههای نیابتی حکومت ایران متوقف کرده است.
سفر تام باراک به عراق
مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال، به سفر قریبالوقوع تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور عراق و سوریه، به بغداد و اربیل پرداخت.
به گفته او، مذاکرات باراک در این سفر بر موضوع خلع سلاح گروههای مسلح، پرونده نفت، حمایت از دولت زیدی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و همچنین هماهنگی برای سفر احتمالی نخستوزیر عراق به واشینگتن، متمرکز خواهد بود.
۲۴ خرداد، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد هدف از عزیمت باراک به بغداد، «تعیین دستور کار نهایی» سفر زیدی به آمریکا است.
او افزود: «در حال حاضر کار برای آمادهسازی تمامی موضوعات و دغدغههای دوجانبه در جریان است .... در راس این موارد، جزییات خلع سلاح گروههای مسلح و نیز تصمیم آمریکا در خصوص ممنوعیت مشارکت برخی گروههای سیاسی مسلح در دولت [عراق] قرار دارد.»
پیشتر در ۱۸ اردیبهشت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی خطاب به زیدی تاکید کرد «افراد یا جریانهای دارای شاخه مسلح» نباید در کابینه آینده این کشور حضور داشته باشند.
کمی بعد در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به صدر، از تصمیم خود برای تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر داد.
۱۲ خرداد نیز گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد شعبی قطع میکند و سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.
حشد شعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبهنظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دیماه در ایران استفاده کرده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام دادهاند.