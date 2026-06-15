سیانان: ارتش آمریکا دستور آمادگی برای پایان محاصره دریایی از جمعه را دریافت کرده است
سیانان گزارش داد ارتش آمریکا برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه آماده میشود. یک مقام آمریکایی گفت در صورت امضای توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی، روند لغو محاصره آغاز خواهد شد، هرچند این برنامه ممکن است تا پیش از جمعه تغییر کند.
شبکه خبری سیانان گزارش داد ارتش آمریکا دستور آمادهسازی برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه را دریافت کرده است؛ اقدامی که منوط به امضای توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی خواهد بود.
به گفته یک مقام ایالات متحده، در صورت امضای توافق، نیروهای آمریکایی روند لغو محاصره دریایی را آغاز خواهند کرد.
او در عین حال تاکید کرد که این برنامه بر اساس شرایط فعلی تنظیم شده و ممکن است تا پیش از جمعه تغییراتی در آن ایجاد شود.
مارک لوین، مجری محافظهکار آمریکایی، گفت برخی مخالفان حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی اکنون از حکومت ایران و حزبالله حمایت میکنند. او همچنین از فشار واشینگتن بر اسرائیل انتقاد کرد و گفت حمله اخیر اسرائیل به حزبالله، پاسخی به کشته شدن پنج نظامی آمریکایی بوده است.
مارک لوین، مجری محافظهکار آمریکایی، با انتقاد از برخی مخالفان حمله به تاسیسات هستهای ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت افرادی که سال گذشته و امسال با حمله به برنامه هستهای جمهوری اسلامی مخالفت میکردند، اکنون از حکومت ایران و حزبالله حمایت میکنند.
او با انتقاد از مواضع اخیر واشینگتن درباره اسرائیل نوشت این کشور در دو ماه گذشته از «متحد و شریک بزرگ آمریکا در جنگ» به کشوری تبدیل شده است که به گفته او، از بنیامین نتانیاهو خواسته میشود برای دفاع از خود در برابر حزبالله و ایران از آمریکا اجازه بگیرد.
لوین با اشاره به حمله اخیر اسرائیل علیه حزبالله افزود نتانیاهو با هدف قرار دادن یک فرمانده حزبالله، کشته شدن پنج سرباز آمریکایی را تلافی کرد.
لوین نوشت اسرائیل رهبران گروهی را هدف قرار داد که به گفته او، در قتل نیروهای آمریکایی نقش داشتند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت با وجود توافق برای پایان دادن به جنگ ایران و باز شدن تنگه هرمز که یکشنبه اعلام شد، مشکل قیمت بالای نفت و بنزین و مشکلات تأمین انرژی «یک شبه حل نخواهد شد.»
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان انرژی نوشت: «احتمالاً ماهها طول خواهد کشید تا شرکتهای انرژی بتوانند عملیات خود را تا حدی که تقاضای جهانی را برآورده کند، از سر بگیرند.»
این کارشناسان گفتند که سرعت پایین روند حمل و نقل و پالایش نفت خام و تردیدها در مورد امنیت سفر از طریق تنگه هرمز، به این معنی است که تأثیر آن بلافاصله مشاهده نخواهد شد.
آسوشیتدپرس اشاره کرد کشتیهای حامل نفت خام بیش از سه ماه است که در خلیج فارس سرگردان هستند و قادر به سفر ایمن از طریق تنگه هرمز نیستند، آبراهی که حدود یک پنجم از نفت و بنزین جهان معمولاً قبل از شروع جنگ از آن عبور میکردند.
در حالی که دولت دونالد ترامپ از نزدیک شدن به «توافق صلح» با جمهوری اسلامی سخن میگوید، این توافق با موجی از انتقاد در اسرائیل روبهرو شده و منتقدان اسرائیلی آن را توافقی میدانند که نگرانیهای اصلی امنیتی این کشور درباره حکومت ایران را نادیده گرفته است.
به گزارش نیویورکپست، خشم و نارضایتی از توافق پیشنهادی در طیفهای مختلف سیاسی اسرائیل گسترش یافته است؛ بهویژه به این دلیل که اسرائیل در مذاکراتی که با هدایت دولت ترامپ میان آمریکا و حکومت ایران جریان داشته، نقش مستقیمی نداشته است.
این گزارش به روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت که در تیتر اصلی خود در روز یکشنبه، توافق پیشنهادی را «توافقی بد» توصیف کرده است اشاره میکند.
بر اساس گزارش نیویورکپست، توافق در حال شکلگیری میان واشینگتن و تهران شامل تمدید آتشبس برای ۶۰ روز دیگر، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات گستردهتر درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی و ترامپ یکشنبه عصر به وقت شرق آمریکا اعلام کردند که روی متن تفاهمنامه توافق کردهاند و جمعه پیش رو این تفاهمنامه به امضای دو طرف خواهد رسید.
اما منتقدان اسرائیلی میگویند این چارچوب به اهداف اصلی جنگی که اسرائیل و آمریکا در ماه اسفند علیه حکومت ایران آغاز کردند، نمیپردازد.
به نوشته این روزنامه، بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ اعلام کرده بود که هدف اسرائیل از بین بردن «تهدیدهای وجودی» ناشی از برنامه هستهای و برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل همچنین بارها خواستار پایان حمایت تهران از گروههای همپیمان خود در منطقه، از جمله حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن شده بودند.
با این حال، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و از چهرههای شاخص جناح راست، معتقد است هیچیک از این اهداف در توافق فعلی دیده نمیشود. او روز یکشنبه در شبکههای اجتماعی نوشت: «این توافق از دیدگاه اسرائیل یک فاجعه است.»
نیویورکپست همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی که در جریان جزئیات توافق قرار گرفته، گزارش داد که آتشبس پیشنهادی هیچ پاسخ روشنی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ارائه نمیدهد و محدودیتهای کافی بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال نمیکند.
این منبع افزوده است که مقامهای اسرائیلی از این موضوع نیز نگران هستند که توافق راه را برای بازگشت منابع مالی به حکومت ایران هموار میکند، در حالی که از نظر آنان باید شرایطی برای تضعیف یا فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی فراهم میشد. به گفته این مقام، در متن توافق نیز سازوکار مشخصی برای وادار کردن حکومت ایران به قطع حمایت از گروههای همپیمان منطقهای وجود ندارد.
یعقوب ناگل، مشاور پیشین امنیت ملی نتانیاهو، نیز در یک نشست مجازی که نیویورکپست به آن اشاره کرده، گفته است: «هر اتفاقی که بیفتد، رییسجمهوری ترامپ اعلام خواهد کرد که پیروز شده و به یک پیروزی کامل دست یافته است.»
او همچنین تاکید کرده که موضوع موشکهای بالستیک ایران و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی منطقهای ظاهراً در توافق کنونی جایی ندارد و تنها وعده داده شده که در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرند.
این گزارش همچنین به اختلافهای اخیر میان ترامپ و نتانیاهو اشاره میکند. به نوشته نیویورکپست، خشم اسرائیلیها پس از آن تشدید شد که ترامپ از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی بیروت انتقاد کرد. این حملات در واکنش به شلیکهایی از سوی حزبالله به سمت خاک اسرائیل انجام شده بود.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز فاش کرد که در تماس با نتانیاهو درباره این حملات به او گفته است: «داری چه کار میکنی؟»؛ جملهای که نشانه نارضایتی رییسجمهوری آمریکا از اقدام اسرائیل تلقی شد.
نیویورکپست مینویسد با وجود این اختلافها، نتانیاهو تاکنون از رویارویی علنی با ترامپ بر سر مذاکرات با حکومت ایران خودداری کرده است. این در حالی است که او همزمان با فشارهای فزاینده در داخل ائتلاف حاکم و نزدیک شدن به انتخابات سراسری اسرائیل که انتظار میرود تا پایان اکتبر برگزار شود، با چالشهای سیاسی داخلی نیز روبهرو است.
به نوشته این روزنامه، منتقدان اسرائیلی نگراناند که توافق فعلی بدون پرداختن به برنامه موشکی جمهوری اسلامی، شبکه نیروهای همپیمان منطقهای و سرنوشت نهایی مواد هستهای ایران، به تهران فرصت دهد منابع مالی و توان خود را بازیابی کند؛ موضوعی که از نگاه آنان میتواند تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل را در آینده حفظ کند.
تحلیلگران میگویند توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند راهی برای خروج ترامپ از «جنگی پرهزینه» فراهم و به کاهش تنش در بازارهای انرژی کمک کند، اما این توافق همچنان با ابهامهای روبهرو است که ممکن است واشینگتن را در موقعیتی ضعیفتر از قبل از آغاز جنگ قرار دهد.
خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت که ترامپ با پذیرش یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، به مهمترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ دست یافته است. این توافق شامل تعهد [حکومت] ایران به بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که میتواند به کاهش قیمت انرژی و سوخت، بهویژه در آمریکا، کمک کند.
با این حال، رویترز مینویسد توافقی که با میانجیگری پاکستان حاصل شده، ظاهراً با برخی امتیازدهیهای آمریکا همراه است. از جمله اینکه مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران، که ترامپ آن را هدف اصلی جنگ معرفی کرده بود، به مذاکرات بعدی و یک دوره ۶۰ روزه موکول شده است. به نوشته رویترز، ترامپ در ماههای اخیر تحت فشار فزایندهای برای پایان دادن به جنگ قرار داشت؛ جنگی که هزاران کشته برجای گذاشته، هزینههای اقتصادی سنگینی به همراه داشته و همزمان محبوبیت رییسجمهوری آمریکا را در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره کاهش داده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، و پنی وانگ، وزیر خارجه این کشور، از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند. آنها بر بازگشایی تنگه هرمز، کاهش تنشها، ادامه دیپلماسی و ضرورت رسیدگی جمهوری اسلامی به نگرانیهای مربوط به برنامه هستهای خود تاکید کردند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر، و پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیه مشترکی از توافق ایالات متحده و ایران استقبال کردند.
به گزارش دفتر نخستوزیری استرالیا، آنها نوشتند: «استرالیا مدتهاست که خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، شده است» و اضافه کردند: «همانطور که گفتهایم، هر چه این جنگ طولانیتر شود، تأثیر آن بیشتر خواهد بود.»
آلبانیزی و وانگ تاکید کردند که خویشتنداری مداوم و تعامل سازنده برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش و تضمین یک توافق پایدار ضروری خواهد بود.
آنها نوشتند: «ما خوشحالیم که توافق بین ایالات متحده و ایران شامل گامهایی برای بازگشایی تنگه هرمز و احیای آزادی دریانوردی است. در حالی که بهبودی کامل زمان میبرد، احیای این آبراه تجاری حیاتی برای کاهش فشار بر قیمت انرژی و اقتصادها، از جمله در منطقه ما، ضروری است.»
در این بیانیه آمده است که دولت استرالیا به تلاش خود برای محافظت از مردم این کشور در برابر بدترین تأثیرات این درگیری ادامه خواهیم داد.
آلبانیزی و وانگ از همه طرفها خواستند که از فرصت کنونی برای دنبال کردن یک صلح پایدار و بادوام از طریق گفتوگو و دیپلماسی استفاده کنند، و تاکید کردند: «ایران باید نگرانیهای دیرینه در مورد برنامه هستهای خود و تهدیدی که برای امنیت بینالمللی ایجاد میکند را برطرف کند.»