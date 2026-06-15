به گزارش نیویورک‌پست، خشم و نارضایتی از توافق پیشنهادی در طیف‌های مختلف سیاسی اسرائیل گسترش یافته است؛ به‌ویژه به این دلیل که اسرائیل در مذاکراتی که با هدایت دولت ترامپ میان آمریکا و حکومت ایران جریان داشته، نقش مستقیمی نداشته است.

این گزارش به روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت که در تیتر اصلی خود در روز یکشنبه، توافق پیشنهادی را «توافقی بد» توصیف کرده است اشاره می‌کند.

بر اساس گزارش نیویورک‌پست، توافق در حال شکل‌گیری میان واشینگتن و تهران شامل تمدید آتش‌بس برای ۶۰ روز دیگر، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات گسترده‌تر درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی و ترامپ یکشنبه عصر به وقت شرق آمریکا اعلام کردند که روی متن تفاهم‌نامه توافق کرده‌اند و جمعه پیش رو این تفاهم‌نامه به امضای دو طرف خواهد رسید.

اما منتقدان اسرائیلی می‌گویند این چارچوب به اهداف اصلی جنگی که اسرائیل و آمریکا در ماه اسفند علیه حکومت ایران آغاز کردند، نمی‌پردازد.

به نوشته این روزنامه، بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ اعلام کرده بود که هدف اسرائیل از بین بردن «تهدیدهای وجودی» ناشی از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل همچنین بارها خواستار پایان حمایت تهران از گروه‌های هم‌پیمان خود در منطقه، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن شده بودند.

با این حال، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و از چهره‌های شاخص جناح راست، معتقد است هیچ‌یک از این اهداف در توافق فعلی دیده نمی‌شود. او روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این توافق از دیدگاه اسرائیل یک فاجعه است.»

نیویورک‌پست همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی که در جریان جزئیات توافق قرار گرفته، گزارش داد که آتش‌بس پیشنهادی هیچ پاسخ روشنی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ارائه نمی‌دهد و محدودیت‌های کافی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال نمی‌کند.

این منبع افزوده است که مقام‌های اسرائیلی از این موضوع نیز نگران هستند که توافق راه را برای بازگشت منابع مالی به حکومت ایران هموار می‌کند، در حالی که از نظر آنان باید شرایطی برای تضعیف یا فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی فراهم می‌شد. به گفته این مقام، در متن توافق نیز سازوکار مشخصی برای وادار کردن حکومت ایران به قطع حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای وجود ندارد.

یعقوب ناگل، مشاور پیشین امنیت ملی نتانیاهو، نیز در یک نشست مجازی که نیویورک‌پست به آن اشاره کرده، گفته است: «هر اتفاقی که بیفتد، رییس‌جمهوری ترامپ اعلام خواهد کرد که پیروز شده و به یک پیروزی کامل دست یافته است.»

او همچنین تاکید کرده که موضوع موشک‌های بالستیک ایران و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای ظاهراً در توافق کنونی جایی ندارد و تنها وعده داده شده که در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرند.

این گزارش همچنین به اختلاف‌های اخیر میان ترامپ و نتانیاهو اشاره می‌کند. به نوشته نیویورک‌پست، خشم اسرائیلی‌ها پس از آن تشدید شد که ترامپ از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی بیروت انتقاد کرد. این حملات در واکنش به شلیک‌هایی از سوی حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل انجام شده بود.

ترامپ در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز فاش کرد که در تماس با نتانیاهو درباره این حملات به او گفته است: «داری چه کار می‌کنی؟»؛ جمله‌ای که نشانه نارضایتی رییس‌جمهوری آمریکا از اقدام اسرائیل تلقی شد.

نیویورک‌پست می‌نویسد با وجود این اختلاف‌ها، نتانیاهو تاکنون از رویارویی علنی با ترامپ بر سر مذاکرات با حکومت ایران خودداری کرده است. این در حالی است که او همزمان با فشارهای فزاینده در داخل ائتلاف حاکم و نزدیک شدن به انتخابات سراسری اسرائیل که انتظار می‌رود تا پایان اکتبر برگزار شود، با چالش‌های سیاسی داخلی نیز روبه‌رو است.

به نوشته این روزنامه، منتقدان اسرائیلی نگران‌اند که توافق فعلی بدون پرداختن به برنامه موشکی جمهوری اسلامی، شبکه نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای و سرنوشت نهایی مواد هسته‌ای ایران، به تهران فرصت دهد منابع مالی و توان خود را بازیابی کند؛ موضوعی که از نگاه آنان می‌تواند تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل را در آینده حفظ کند.

