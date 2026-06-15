پزشکیان: اگر تفاهمنامه عملیاتی شود سندی افتخارآمیز برای کشور خواهد بود
پزشکیان گفت تفاهمنامه برای ایران، منطقه و «نیروهای مقاومت» افتخار بزرگی است.
او افزود پس از بررسیهای شورای عالی امنیت، بیش از ۹۰ درصد اعضا از این روند حمایت کردند. پزشکیان همچنین گفت اگر همه مفاد تفاهمنامه بهدرستی اجرا شود، این سند برای کشور افتخارآمیز خواهد بود.
مسعود پزشکیان با اشاره به متن تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در «همایش سراسری حکمرانی همافزا» گفت: تفاهمنامه نهتنها برای داخل کشور، بلکه برای کل منطقه و «نیروهای مقاومت» افتخار بزرگی به شمار میرود و اجرای کامل این تفاهمنامه میتواند بسیاری از مسائل را برطرف کند و شرایط تازهای را در ایران و منطقه رقم بزند.
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود: پس از بحثها و بررسیهای مختلف در شورای عالی امنیت، تقریبا بیش از ۹۰ درصد اعضا با این روند همراهی کردند و رای دادند که این اقدام باید انجام شود.
مسعود پزشکیان با اشاره به متن تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا گفت: تفاهمنامه نهتنها برای داخل کشور، بلکه برای کل منطقه و «نیروهای مقاومت» افتخار بزرگی به شمار میرود.
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود: پس از بحثها و بررسیهای مختلف در شورای عالی امنیت، تقریبا بیش از ۹۰ درصد اعضا با این روند همراهی کردند و رای دادند که این اقدام باید انجام شود.
پزشکیان افزود: «اگر همه مفاد تفاهمنامه بهدرستی عملیاتی شود، بهعنوان سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی میشود.»
مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای توافق، بر این نکته تاکید کردند که در این ماجرا هیچ جایی برای مطالبات مردم ایران نیست. بسیاری از پیامها حاوی انتقاد از دولت آمریکا برای چشم بستن بر کشتار و عقبنشینی ترامپ از وعدههایش در حمایت از معترضان است.
شماری از مخاطبان گفتند امید بستن به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بود و او نیز مانند دیگر رهبران جهان، منافع کشور خود را در اولویت قرار میدهد.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
یکی از شهروندان نوشت: «ساده بودیم که فکر میکردیم ترامپ قرار است برای ما معجزه کند. او نیز به فکر منافع خود در این میان است.»
شهروندان در پیامهایشان به نادیده گرفته شدن مسائل حقوق بشری و مطالبات معترضان در روند این مذاکرت نیز اشاره کردند.
یکی از مخاطبان گفت: «کشتار مردم بیگناه در دیماه بهانهای برای آغاز دوباره جنگ میان دو کشور بود، اما در مذاکرات و توافق هیچ جایی برای احقاق حق مردم بیگناه و هزاران جوانی که در زندانها محبوس هستند، نبود.»
شهروند دیگری در پیامی مشابه نوشت این توافق نشان میدهد برای کشورهای دنیا مهم نیست که ۴۰ هزار نفر از ایرانیان جاویدنام شدهاند.
مخاطبی نوشت: «فراموش نمیکنیم که دنیا در برابر نسلکشی جوانان شجاع ایران سکوت کرد.»
مخاطبان همچنین در پیامهای خود ترامپ را با باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق آمریکا، قیاس کردند و گفتند که او نیز همچون سلفش با جمهوریاسلامی مماشات کرده است.
به گفته یکی از همین مخاطبان، ترامپ نه تنها دستاوری برای مردم ایران نداشته، بلکه وعدهای که به معترضان داده بود، نتیجه هولناکتری هم در بر داشت.
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند.