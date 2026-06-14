شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی: جنگ در جبههها از جمله لبنان از امشب پایان مییابد
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شده است. بر اساس این بیانیه، عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان از امشب پایان مییابد، محاصره دریایی ایران لغو میشود و امضای رسمی توافق ۲۹ خرداد انجام خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا پس از چند ماه مذاکره فشرده، نهایی شده است.»
در این بیانیه آمده است: «بر اساس توافق انجامشده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان مییابد و محاصره دریایی علیه ایران نیز بلافاصله لغو خواهد شد.»
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: «امضای رسمی این یادداشت تفاهم جمعه ۲۹ خرداد انجام میشود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی پس از اجرای تعهدات طرف مقابل ادامه خواهد یافت.»
در این بیانیه همچنین از پاکستان و قطر به دلیل «نقشآفرینی در روند میانجیگری» قدردانی شده است.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل خود را متعهد به بند لبنان در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نمیداند. به نوشته این روزنامه، اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و به اقدامات خود علیه تهدیدهای حزبالله ادامه میدهد.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به صراحت اعلام کرد که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمیداند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزبالله، از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هرگونه حمله علیه اسرائیل، ادامه خواهد داد.
به نوشته معاریو، برداشت منابع اسرائیلی آن است که «توافق احتمالی ایالات متحده با ایران، دست اسرائیل را در عرصه لبنان نخواهد بست. پیام اصلی این است: اسرائیل منافع امنیتی-راهبردی مستقلی در لبنان دارد و قصد دارد بر آن پافشاری کند.»
این روزنامه نوشت: «اکنون باید دید این شفافسازیها — فراتر از تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ — در بوته واقعیت چگونه عمل خواهد کرد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت بر اساس توافق با جمهوری اسلامی، ایران بهطور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد. او افزود تنگه هرمز فورا بازگشایی و محاصره دریایی آمریکا پایان مییابد و اجرای توافق به پایبندی تهران به تعهداتش بستگی دارد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «بر اساس توافق حاصلشده میان واشینگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد.»
او افزود: «تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی میشود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت.»
به گفته معاون رییسجمهوری آمریکا، با اجرای این توافق، زمینه برای سرمایهگذاریهای گسترده در منطقه فراهم خواهد شد.
ونس در عین حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت قصد دارد در مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، اما احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند. او گفت: «در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت.»
ونس در گفتوگویی کوتاه با شبکه فاکس نیوز گفت: «فکر میکنم هنوز در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت. من قطعا قصد دارم در آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رییسجمهوری نیز در مراسم حضور پیدا کند.»
سرویس مخفی آمریکا معمولا حضور همزمان رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری را، بهویژه در سفرهای خارجی، به دلایل امنیتی و ملاحظات جانشینی توصیه نمیکند.
این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از برگزاری مراسم رسمی امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز جمعه در ژنو سوئیس خبر داد.
قرار است دونالد ترامپ پیش از آن برای شرکت در نشست سالانه گروه هفت به فرانسه سفر کند.
فارس گزارش داد بیانیه شورایعالی امنیت ملی درباره توافق آتشبس بهزودی منتشر میشود. این خبرگزاری نوشت جمهوری اسلامی پس از حمله به ضاحیه بیروت برای حمله به اسرائیل آماده شده بود، اما پس از دریافت امتیازهایی از آمریکا، از این اقدام صرفنظر کرد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که بیانیه رسمی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره توافق آتشبس تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پس از حمله به ضاحیه بیروت، مذاکرات را متوقف کرده و برای حمله به اسرائیل آماده شده بود. با این حال، فارس نوشت تهران در نهایت پس از دریافت امتیازهای لحظه آخری از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از انجام این حمله صرفنظر کرد.
به نوشته فارس، حفظ تمامیت ارضی لبنان، عقبنشینی اسرائیل از مرز لبنان و رفع فوری محاصره از جمله مواردی بوده که در روند توافق مطرح شده است.
این خبرگزاری همچنین گزارش داد که بر اساس توافق، نظام حقوقی تردد در آبهای خلیج فارس با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد.
وبسایت «قلمرو رفاه» در گزارشی نوشت ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب در تاریخ معاصر خود را تجربه میکند، میانگین بارندگی سالانه کشور به کمتر از ۲۵۰ میلیمتر رسیده است و بسیاری از منابع آب سطحی با کاهش چشمگیر مواجه شدهاند.
قلمرو رفاه یکشنبه ۲۴ خرداد در مورد بحران آب در ایران نوشت که همزمان با کاهش میزان بارندگی و همچنین کاهش چشمگیر منابع آب سطحی، «برداشت بیرویه» از آبهای زیرزمینی موجب شده است که دهها میلیارد مترمکعب از ذخایر آبخوانهای کشور تخلیه شود.
این وبسایت اشاره کرد که پیامد این روند «در قالب خشکشدن چاهها، شورشدن منابع آب و فرونشست گسترده زمین در بسیاری از نقاط کشور» آشکار شده است.
پیشتر احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، پنجم خرداد گفته بود: «تعداد چاههای آب از حدود ۱۵ هزار حلقه در اوایل دهه ۱۳۵۰ به نزدیک یک میلیون حلقه رسیده که تعداد زیادی از آنها غیرمجاز هستند؛ موضوعی که نشاندهنده ضعف جدی در حکمرانی آب است.»
او افزوده بود آنچه امروز به شکل گرد و غبار، خشکسالی و تخریب زیستبومها مشاهده میکنیم، «حاصل تصمیمها و اشتباهات چند دهه گذشته» است و اکنون در حال برداشت پیامدهای همان سیاستها هستیم.
حمید عبدلآبادی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه چمران اهواز، هم بیستم خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا در مورد وضعیت اقلیمی استان خوزستان اشاره کرد: «آنچه در سالهای اخیر در قالب کاهش آورد رودخانهها، افت کیفیت آب، خشکشدن تالابها، تشدید گرد و غبار، افزایش تنشهای اجتماعی و آسیبپذیری اقتصادی مشاهده میشود، صرفاً پیامد تغییرات اقلیمی نیست» و این وضعیت را «حاصل برهمکنش پیچیده میان تغییرات اقلیمی، الگوهای توسعه، ساختارهای حکمرانی و نحوه تخصیص منابع آب» دانست.
او همچنین با تاکید بر اینکه در خوزستان، کاهش جریان رودخانهها صرفا به معنای کمبود آب نیست؛ بلکه زنجیرهای از پیامدهای متقابل را در پی دارد، افزود: «کاهش جریان رودخانهها به کاهش حقآبه تالابها منجر و این کاهش موجب گسترش کانونهای گرد و غبار میشود.»
عبدلآبادی اضافه کرد: «افزایش گرد و غبار، سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و افت بهرهوری اقتصادی میتواند به افزایش فقر، مهاجرت و فشار بر زیرساختهای شهری منجر شود.»
بخش دیگری از این گزارش با اشاره به پیامدهای وضعیت بحرانی آب، به نقل از پژوهش سال گذشته نشریه آمریکایی «علوم و فناوری محیطزیست»، تاکید میکند که کمبود آب را در ایران نمیتوان صرفاً یک مساله محیطزیستی تلقی کرد، بلکه این بحران به عاملی برای شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی، مهاجرتهای اجباری و تنشهای منطقهای تبدیل شده است.
در این گزارش اشاره شده که در سالهای اخیر، اعتراضهای متعددی در استانهایی مانند اصفهان، خوزستان و سیستان و بلوچستان رخداده که ریشه بسیاری از آنها در مشکلات آب و احساس بیعدالتی در توزیع منابع بوده است.
در سالهای اخیر، بحران آب و برق به یکی از اصلیترین چالشهای زیستی و معیشتی مردم در استانهای مختلف ایران تبدیل شده و روایتهای رسمی و مردمی از نقاط گوناگون کشور از کمبود شدید منابع، سوءمدیریت و نارضایتی گسترده حکایت دارند.
در همین ارتباط، در پی نزدیک شدن به فصل گرما در ایران و اذعان مقامهای جمهوری اسلامی به بحران آب و برق، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
خبرگزاری ایلنا نیز بیستم خرداد با استناد به آمار رسمی گزارش داد که استانهای تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش تا ۱۶ خرداد، بدترین وضعیت خشکسالی را دارند و در استانهای دارای خشکسالی، تهران دارای بغرنجترین وضعیت است.
پیش از آن، احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، دوم خرداد اعلام کرد که «ششمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر میگذاریم» و گفت: «تاکنون این خشکسالیها را با اتکا به منابع آب زیرزمینی مدیریت کردهایم؛ یعنی هر اندازه که بارندگی کمتر بوده، کمبود آن را از سفرههای زیرزمینی برداشت کردهایم. اما این سفرهها در حال خالی شدن هستند و دشتها در اقصی نقاط کشور فرونشست بسیار شدیدی را تجربه میکنند. این مساله در بلندمدت و در سالهای آینده میتواند وضعیت بسیار ناپایدار و بحرانی ایجاد کند.»