یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد پیشنویس نهایی تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن طیف گستردهای از موضوعات شامل پرونده هستهای، بازگشایی تنگه هرمز و معافیتهای تحریمی را در بر میگیرد.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، پس از موافقت دو طرف با این تفاهمنامه، مذاکرات درباره توافق نهایی طی ۶۰ روز آینده ادامه خواهد یافت.
این مقام حکومت ایران گفت پیشنویس تفاهمنامه در بخش مربوط به تنگه هرمز، شامل بازگشایی این گذرگاه راهبردی از سوی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از توافق و لغو محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا است.
به گزارش رویترز، تهران طبق مفاد این تفاهمنامه متعهد میشود نه سلاح هستهای تولید کند و نه به آن دست یابد.
همچنین جمهوری اسلامی میپذیرد تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت کنونی برنامه هستهای خود را حفظ کند؛ از جمله اینکه دست به غنیسازی اورانیوم نزند و تاسیسات اتمی خود را گسترش ندهد.
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، ایالات متحده نیز موافقت میکند که تهران ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را در داخل ایران رقیقسازی کند و سازوکار اجرای این اقدام ظرف ۶۰ روز آینده مورد بحث و توافق قرار گیرد.
در گزارش رویترز به نام این مقام حکومت ایران اشارهای نشده است.
۲۲ خرداد، اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاشها برای حلوفصل اختلافات هستهای با حکومت ایران، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیقسازی شود.
این پایگاه خبری نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هستهای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هستهای نباشد و بنبست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد.
این در حالی است که برخی چهرههای حامی حکومت ایران از مفاد این توافق احتمالی انتقاد کردهاند.
جنگ روایتها درباره آزادسازی داراییهای تهران
رویترز در ادامه گزارش خود به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد بر اساس مفاد تفاهمنامه احتمالی، آمریکا متعهد میشود تا زمان دستیابی به توافق نهایی، هیچ تحریم جدیدی علیه تهران اعمال نکند.
همچنین آمریکا برای مدتزمانی مشخص، از اجرای تحریمهای نفتی علیه حکومت ایران صرفنظر میکند تا تهران بتواند نفت خود را بفروشد و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، آمریکا همچنین با آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده حکومت در خارج از کشور موافقت میکند.
او افزود این اقدام از طریق انتقال مستقیم پول، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی انجام خواهد شد.
شورای سردبیری اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکههای نیابتی بهره خواهد گرفت.
این روزنامه توافق احتمالی را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت چنین توافقی میتواند تلاشهای صورتگرفته برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، رییسجمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.
ترامپ ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برخلاف برجام، در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».
میثم ظهوریان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت توصیف تفاهمنامه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عباراتی مانند «توافقی بدتر از برجام»، «تسلیم ایران» یا «مستعمره شدن ایران» دقیق نیست و با متن فعلی تفاهمنامه همخوانی ندارد.
ظهوریان با مقایسه این تفاهمنامه با برجام نوشت برجام از نظر زمانبندی اجرا، حجم تعهدات و سازوکارهای اجرایی، از جمله مکانیزم داوری، توافقی یکجانبه و مطابق خواست آمریکا بود، اما تفاهمنامه فعلی چنین ویژگیهایی ندارد و صرفا چارچوب توافق احتمالی بعدی را مشخص میکند.
او افزود خارج شدن موضوع هستهای از محور مذاکرات در مرحله نخست و موکول شدن آن به مراحل بعدی، از جمله مواردی است که به گفته او با وجود مقاومت اولیه آمریکا، در نهایت پذیرفته شد و به کاهش اشکالات متن کمک کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای منتشرشده درباره متن تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن با انتقاد شماری از چهرههای نزدیک به حاکمیت روبهرو شده است. از جمله محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود آمریکا با این توافق به «پیروزی کامل» میرسد و پس از حل مشکلات خود، بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد.
همزمان، حمله اخیر اسرائیل به ضاحیه بیروت میتواند یکی از شروط اعلامشده جمهوری اسلامی برای هرگونه توافق با آمریکا، یعنی توقف حملات اسرائیل به لبنان، را با چالش جدی روبهرو کند.
در حالی که نیمار به همراه تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، خانواده و نزدیکان او نیز زندگی لوکسی را در آمریکا تجربه میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای آلمانی، پدر نیمار برای مدت برگزاری مسابقات، ویلایی مجلل در ایالت فلوریدا اجاره کرده است که هزینه اقامت در آن حدود ۳ هزار پوند در روز برآورد میشود. این اقامتگاه در مجموعه ریونیون ریزورت قرار دارد و تنها ۲۰ دقیقه با مجموعه تفریحی دیزنیورلد فاصله دارد.
این ویلای ۱۴ خوابه که ارزشی در حدود ۱۰.۸ میلیون پوند دارد، امکاناتی کمنظیر از جمله استخر بزرگ، سالن بدنسازی، زمین بسکتبال، سالن بولینگ اختصاصی، سینمای خانگی، اتاق بازی و شبیهساز رانندگی را در اختیار ساکنان قرار میدهد.
یکی از بخشهای جالب این عمارت، فضایی با تم مجموعه «جنگ ستارگان» است که برای کودکان خانواده در نظر گرفته شده و شامل اتاقهای ویژه و دکوراسیونی الهامگرفته از این مجموعه سینمایی مشهور میشود.
گفته میشود برونا بیانکاردی، شریک زندگی نیمار، به همراه دو فرزند این ستاره برزیلی نیز در این اقامتگاه حضور دارند و مسابقات جام جهانی را از نزدیک دنبال میکنند.
نیمار که پس از مصدومیتهای متعدد و دوران ناموفق حضورش در الهلال به باشگاه سانتوس بازگشته است، به شکلی غیرمنتظره در فهرست نهایی کارلو آنچلوتی برای جام جهانی قرار گرفت. با این حال، او به دلیل مصدومیت ساق پا دیدار نخست برزیل مقابل مراکش را از دست داد و هنوز زمان بازگشتش به میادین مشخص نیست.