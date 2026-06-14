مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از توافق با جمهوری اسلامی که هنوز در انتظار نهایی شدن است تمجید کرد، اما از بیان این‌که این توافق چه زمانی امضا خواهد شد خودداری کرد.

والتز در مصاحبه‌ای باشبکهای‌بی‌سیگفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با خواسته‌های کلیدی آمریکا از جمله تعهد به حذف اورانیوم با غنای بالا موافقت کرده‌اند، اما حاضر نشد تایید کند که آیا این توافق روز یکشنبه، امضا خواهد شد یا خیر.

والتز گفت: «مقامات جمهوری اسلامی مذاکره‌کنندگانی فوق‌العاده دشوار هستند؛ علاوه بر این، آنها برای دریافت رهنمود از رهبر خود با دشواری زیادی روبه‌رو هستند و همیشه در داخل تیم خود، میان بخش‌های غیرنظامی و نظامی، هم‌نظر نیستند.»

او افزود: «نمی‌خواهم از رییس‌جمهور یا معاون رییس‌جمهور پیشی بگیرم، اما آنها کاملا قصد دارند امروز این کار را به سرانجام برسانند.»

والتز این توافق را «توافقی قوی» توصیف کرد، هرچند هشدار داد که در آینده هنوز مسائل زیادی باید حل‌وفصل شود: «این یک یادداشت تفاهم است. بسیاری از این جزئیات در ادامه و در دور بعدی مذاکرات مشخص خواهند شد.»