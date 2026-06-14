خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گزارش داد هیات قطری هم‌اکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل می‌کند.

این منبع گفت هنوز هیچ‌یک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفت‌وبرگشت در روند گفت‌وگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.

به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.

فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.