وزیر جنگ آمریکا: در مسیر درست برای امضای توافق با جمهوری اسلامی قرار داریم
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در گفتوگو با سیبیاس، با بیان این که واکنش اسرائیل به حزبالله در حملات روز یکشنبه با خویشتنداری همراه بود، اعلام کرد: «در مسیر درست برای امضای توافق با جمهوری اسلامی قرار داریم.»
هگست در این مصاحبه که عصر یکشنبه ۲۴ خرداد پخش شد، گفت: «بازگشت تردد دریایی در تنگه هرمز به شرایط عادی ممکن است پس از امضای توافق چند روز زمان ببرد.»
به گفته وزیر جنگ آمریکا، دونالد ترامپ پیشتر برنامه هستهای جمهوری اسلامی را به شکل ویرانگری به عقب رانده است و آمریکا همچنان بر مواد هستهای ایران نظارت دارد. او تاکید کرد: «هر توافقی بر پایه عملکرد و شاخصهای قابل سنجش خواهد بود و شامل بازرسی و نظارت خواهد شد؛ چه از سوی آمریکا و چه نهادهای بینالمللی.»
هگست گفت: «تهران بهخوبی از خسارتهای سنگینی که به توان نظامی، پدافند هوایی و قابلیتهایش وارد شده آگاه است و نمیخواهد آن وضعیت تکرار شود.»
او گفت: «آمادگی واشینگتن برای ازسرگیری عملیات نظامی و وارد کردن خسارتهای بیشتر، یکی از دلایل حضور جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بوده است.»
هگست ادامه داد: «تفاهمنامه اولیه، چارچوبی برای حل موضوع مواد هستهای ایجاد خواهد کرد و ایران یا باید این مواد را از بین ببرد یا رقیقسازی کند و هرگونه امتیاز نیز منوط به نظارت و اجرای تعهدات خواهد بود.»
او درباره روند از بین بردن اورانیوم غنیشده در ایران گفت: «چه به صورت فیزیکی و چه به شکلهای دیگر، در این روند دخیل خواهیم بود تا اطمینان پیدا کنیم این اتفاق میافتد. ممکن است ارتش آمریکا باشد. ممکن است گزینه دیگری باشد.»
وزیر جنگ آمریکا اضافه کرد: «فکر میکنم مذاکرهکنندگان ما، مذاکرهکنندگان در سطح جهانی ما، گزینههای زیادی خواهند داشت. ارتش آمریکا در این نوع کارها مهارت دارد، وزارت انرژی هم همینطور؛ بنابراین، همکاری با ایرانیها برای اطمینان از نابودی و خروج آن و برچیده شدن برنامهشان، محور اصلی خواهد بود.»
او در پایان، بار دیگر تاکید کرد که محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران متوقف نشده است، و افزود: «ما ۱۲۵ میلیون بشکه نفت از تنگهها عبور دادهایم و ایران نتوانسته کاری در مورد آن انجام دهد.»
هگست تاکید کرد که «هیچ کشتی از مبدا یا به مقصد ایران» از محاصره آمریکا دریایی آمریکا عبور نکرده و در تمام این مدت آمریکا کنترل تنگه هرمز را بر عهده داشت.
باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، گفت بعید است هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد. او افزود دیپلماسی راه بهتری از اقدام نظامی است. اوباما همچنین گفت توافقهایی که بخش عمده مشکلات را حل میکنند، میتوانند مانع جنگ شوند.
باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، گفت بعید است هر توافقی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود، تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد یا نسبت به آن بهبود قابل توجهی محسوب شود.
او ابراز امیدواری کرد بمبارانها متوقف شود و گفت دیپلماسی نسبت به اقدام نظامی راه بهتری برای حل اختلافات است.
اوباما افزود که توافقهایی که ۸۰ یا ۹۰ درصد مشکلات را حل میکنند، میتوانند از وقوع جنگ جلوگیری کنند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد بر اساس این ارزیابیها، خود را برای احتمال شلیک به خاک اسرائیل در ساعات آینده آماده میکند.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش، پس از حمله به بیروت در حال برگزاری ارزیابیهای مستمر از وضعیت با همه فرماندهان مرتبط است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در بالاترین سطح آمادهباش قرار دارد و برای سناریوهای مختلف دفاعی و تهاجمی آماده است و از شهروندان خواست هوشیار باشند، مسئولانه عمل کنند و دستورالعملهای فرماندهی جبهه داخلی را دنبال کنند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد شلیک به خاک این کشور را تحمل نخواهد کرد.