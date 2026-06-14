بر اساس این گزارش که یک‌شنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، پس از موافقت دو طرف با این تفاهم‌نامه، مذاکرات درباره توافق نهایی طی ۶۰ روز آینده ادامه خواهد یافت.

این مقام حکومت ایران گفت پیش‌نویس تفاهم‌نامه در بخش مربوط به تنگه هرمز، شامل بازگشایی این گذرگاه راهبردی از سوی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از توافق و لغو محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا است.

به گزارش رویترز، تهران طبق مفاد این تفاهم‌نامه متعهد می‌شود نه سلاح هسته‌ای تولید کند و نه به آن دست یابد.

همچنین جمهوری اسلامی می‌پذیرد تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند؛ از جمله اینکه دست به غنی‌سازی اورانیوم نزند و تاسیسات اتمی خود را گسترش ندهد.

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، ایالات متحده نیز موافقت می‌کند که تهران ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را در داخل ایران رقیق‌سازی کند و سازوکار اجرای این اقدام ظرف ۶۰ روز آینده مورد بحث و توافق قرار گیرد.

در گزارش رویترز به نام این مقام حکومت ایران اشاره‌ای نشده است.

۲۲ خرداد، اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای با حکومت ایران، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی می‌تواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیق‌سازی شود.

این پایگاه خبری نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بن‌بست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد.

این در حالی است که برخی چهره‌های حامی حکومت ایران از مفاد این توافق احتمالی انتقاد کرده‌اند .

جنگ روایت‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های تهران

رویترز در ادامه گزارش خود به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد بر اساس مفاد تفاهم‌نامه احتمالی، آمریکا متعهد می‌شود تا زمان دستیابی به توافق نهایی، هیچ تحریم جدیدی علیه تهران اعمال نکند.

همچنین آمریکا برای مدت‌زمانی مشخص، از اجرای تحریم‌های نفتی علیه حکومت ایران صرف‌نظر می‌کند تا تهران بتواند نفت خود را بفروشد و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، آمریکا همچنین با آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده حکومت در خارج از کشور موافقت می‌کند.

او افزود این اقدام از طریق انتقال مستقیم پول، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی انجام خواهد شد.

شورای سردبیری اورشلیم‌پست ۲۴ خرداد در سرمقاله‌ای، نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکه‌های نیابتی بهره خواهد گرفت.

این روزنامه توافق احتمالی را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت چنین توافقی می‌تواند تلاش‌های صورت‌گرفته برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

این در حالی است که در روزهای گذشته، رییس‌جمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.

ترامپ ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت برخلاف برجام، در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».