معاریو: نتانیاهو به ترامپ گفت اسرائیل تعهدی به بند مربوط به لبنان ندارد
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل خود را متعهد به بند لبنان در توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نمیداند. به نوشته این روزنامه، اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و به اقدامات خود علیه تهدیدهای حزبالله ادامه میدهد.
روزنامه معاریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به صراحت اعلام کرد که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمیداند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزبالله، از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هرگونه حمله علیه اسرائیل، ادامه خواهد داد.
به نوشته معاریو، برداشت منابع اسرائیلی آن است که «توافق احتمالی ایالات متحده با ایران، دست اسرائیل را در عرصه لبنان نخواهد بست. پیام اصلی این است: اسرائیل منافع امنیتی-راهبردی مستقلی در لبنان دارد و قصد دارد بر آن پافشاری کند.»
این روزنامه نوشت: «اکنون باید دید این شفافسازیها — فراتر از تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ — در بوته واقعیت چگونه عمل خواهد کرد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت بر اساس توافق با جمهوری اسلامی، ایران بهطور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد. او افزود تنگه هرمز فورا بازگشایی و محاصره دریایی آمریکا پایان مییابد و اجرای توافق به پایبندی تهران به تعهداتش بستگی دارد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «بر اساس توافق حاصلشده میان واشینگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هستهای منع خواهد شد.»
او افزود: «تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی میشود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت.»
به گفته معاون رییسجمهوری آمریکا، با اجرای این توافق، زمینه برای سرمایهگذاریهای گسترده در منطقه فراهم خواهد شد.
ونس در عین حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت قصد دارد در مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، اما احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند. او گفت: «در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت.»
ونس در گفتوگویی کوتاه با شبکه فاکس نیوز گفت: «فکر میکنم هنوز در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت. من قطعا قصد دارم در آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رییسجمهوری نیز در مراسم حضور پیدا کند.»
سرویس مخفی آمریکا معمولا حضور همزمان رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری را، بهویژه در سفرهای خارجی، به دلایل امنیتی و ملاحظات جانشینی توصیه نمیکند.
این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از برگزاری مراسم رسمی امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز جمعه در ژنو سوئیس خبر داد.
قرار است دونالد ترامپ پیش از آن برای شرکت در نشست سالانه گروه هفت به فرانسه سفر کند.
فارس گزارش داد بیانیه شورایعالی امنیت ملی درباره توافق آتشبس بهزودی منتشر میشود. این خبرگزاری نوشت جمهوری اسلامی پس از حمله به ضاحیه بیروت برای حمله به اسرائیل آماده شده بود، اما پس از دریافت امتیازهایی از آمریکا، از این اقدام صرفنظر کرد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که بیانیه رسمی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره توافق آتشبس تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پس از حمله به ضاحیه بیروت، مذاکرات را متوقف کرده و برای حمله به اسرائیل آماده شده بود. با این حال، فارس نوشت تهران در نهایت پس از دریافت امتیازهای لحظه آخری از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از انجام این حمله صرفنظر کرد.
به نوشته فارس، حفظ تمامیت ارضی لبنان، عقبنشینی اسرائیل از مرز لبنان و رفع فوری محاصره از جمله مواردی بوده که در روند توافق مطرح شده است.
این خبرگزاری همچنین گزارش داد که بر اساس توافق، نظام حقوقی تردد در آبهای خلیج فارس با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد.
وبسایت «قلمرو رفاه» در گزارشی نوشت ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب در تاریخ معاصر خود را تجربه میکند، میانگین بارندگی سالانه کشور به کمتر از ۲۵۰ میلیمتر رسیده است و بسیاری از منابع آب سطحی با کاهش چشمگیر مواجه شدهاند.
قلمرو رفاه یکشنبه ۲۴ خرداد در مورد بحران آب در ایران نوشت که همزمان با کاهش میزان بارندگی و همچنین کاهش چشمگیر منابع آب سطحی، «برداشت بیرویه» از آبهای زیرزمینی موجب شده است که دهها میلیارد مترمکعب از ذخایر آبخوانهای کشور تخلیه شود.
این وبسایت اشاره کرد که پیامد این روند «در قالب خشکشدن چاهها، شورشدن منابع آب و فرونشست گسترده زمین در بسیاری از نقاط کشور» آشکار شده است.
پیشتر احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، پنجم خرداد گفته بود: «تعداد چاههای آب از حدود ۱۵ هزار حلقه در اوایل دهه ۱۳۵۰ به نزدیک یک میلیون حلقه رسیده که تعداد زیادی از آنها غیرمجاز هستند؛ موضوعی که نشاندهنده ضعف جدی در حکمرانی آب است.»
او افزوده بود آنچه امروز به شکل گرد و غبار، خشکسالی و تخریب زیستبومها مشاهده میکنیم، «حاصل تصمیمها و اشتباهات چند دهه گذشته» است و اکنون در حال برداشت پیامدهای همان سیاستها هستیم.
حمید عبدلآبادی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه چمران اهواز، هم بیستم خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا در مورد وضعیت اقلیمی استان خوزستان اشاره کرد: «آنچه در سالهای اخیر در قالب کاهش آورد رودخانهها، افت کیفیت آب، خشکشدن تالابها، تشدید گرد و غبار، افزایش تنشهای اجتماعی و آسیبپذیری اقتصادی مشاهده میشود، صرفاً پیامد تغییرات اقلیمی نیست» و این وضعیت را «حاصل برهمکنش پیچیده میان تغییرات اقلیمی، الگوهای توسعه، ساختارهای حکمرانی و نحوه تخصیص منابع آب» دانست.
او همچنین با تاکید بر اینکه در خوزستان، کاهش جریان رودخانهها صرفا به معنای کمبود آب نیست؛ بلکه زنجیرهای از پیامدهای متقابل را در پی دارد، افزود: «کاهش جریان رودخانهها به کاهش حقآبه تالابها منجر و این کاهش موجب گسترش کانونهای گرد و غبار میشود.»
عبدلآبادی اضافه کرد: «افزایش گرد و غبار، سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و افت بهرهوری اقتصادی میتواند به افزایش فقر، مهاجرت و فشار بر زیرساختهای شهری منجر شود.»
بخش دیگری از این گزارش با اشاره به پیامدهای وضعیت بحرانی آب، به نقل از پژوهش سال گذشته نشریه آمریکایی «علوم و فناوری محیطزیست»، تاکید میکند که کمبود آب را در ایران نمیتوان صرفاً یک مساله محیطزیستی تلقی کرد، بلکه این بحران به عاملی برای شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی، مهاجرتهای اجباری و تنشهای منطقهای تبدیل شده است.
در این گزارش اشاره شده که در سالهای اخیر، اعتراضهای متعددی در استانهایی مانند اصفهان، خوزستان و سیستان و بلوچستان رخداده که ریشه بسیاری از آنها در مشکلات آب و احساس بیعدالتی در توزیع منابع بوده است.
در سالهای اخیر، بحران آب و برق به یکی از اصلیترین چالشهای زیستی و معیشتی مردم در استانهای مختلف ایران تبدیل شده و روایتهای رسمی و مردمی از نقاط گوناگون کشور از کمبود شدید منابع، سوءمدیریت و نارضایتی گسترده حکایت دارند.
در همین ارتباط، در پی نزدیک شدن به فصل گرما در ایران و اذعان مقامهای جمهوری اسلامی به بحران آب و برق، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
خبرگزاری ایلنا نیز بیستم خرداد با استناد به آمار رسمی گزارش داد که استانهای تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش تا ۱۶ خرداد، بدترین وضعیت خشکسالی را دارند و در استانهای دارای خشکسالی، تهران دارای بغرنجترین وضعیت است.
پیش از آن، احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، دوم خرداد اعلام کرد که «ششمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر میگذاریم» و گفت: «تاکنون این خشکسالیها را با اتکا به منابع آب زیرزمینی مدیریت کردهایم؛ یعنی هر اندازه که بارندگی کمتر بوده، کمبود آن را از سفرههای زیرزمینی برداشت کردهایم. اما این سفرهها در حال خالی شدن هستند و دشتها در اقصی نقاط کشور فرونشست بسیار شدیدی را تجربه میکنند. این مساله در بلندمدت و در سالهای آینده میتواند وضعیت بسیار ناپایدار و بحرانی ایجاد کند.»
همزمان با افزایش تنشها میان اسرائیل و لبنان که بر توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن سایه انداخته است، دونالد ترامپ اعلام کرد که تفاهمنامه پیش از پایان روز یکشنبه ۲۴ خرداد امضا میشود. او گفت که حملات اسرائیل به بیروت امضای توافق را چند ساعت به تعویق انداخت.
فاکس نیوز، در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد از این رسانه پخش شد، گفت که ترامپ در یک گفتوگوی کوتاه تلفنی با خبرنگار این رسانه گفته است که انتظار میرود این توافق «همین امشب، ظرف دو تا سه ساعت آینده بهصورت الکترونیکی» امضا شود و به همین دلیل از جمهوری اسلامی میخواهد از پاسخ به حملات اسرائیل به بیروت خودداری کند.
ترامپ همچنین به این رسانه گفت: «اگر ایران امشب توافق را امضا کنند، بیدرنگ دستور میدهم محاصره بندرهای ایران برداشته شود و سپس وارد گفتوگوهای مفصلتر درباره برنامه هستهای آنها خواهیم شد.
به گفته رییسجمهوری آمریکا ممکن است مراسم امضای حضوری این توافق هفته آینده، در اروپا برگزار شود.
رییسجمهوری آمریکا در گفتوگویی دیگر با رسانه اکسیوس گفت که توافق، با وجود حمله اسرائیل به بیروت و تهدید جمهوری اسلامی به تلافی، همچنان طبق برنامه قرار است یکشنبه انجام شود. او همچنین به این رسانه گفت: «این اتفاق زمانبندی توافق را به هم ریخت و امضا را چند ساعت عقب انداخت. قرار بود همین حالا انجام شود. حالا برای چند ساعت دیگر برنامهریزی شده است.»
به گزارش اکسیوس، ترامپ از شنیدن خبر حملات اسرائیل به بیروت غافلگیر و از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خشمگین شد.
رییسجمهوری آمریکا پیش از این گفتوگوها در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اسرائیل بابت حمله به بیروت انتقاد کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
حملات روز یکشنبه اسرائیل به منطقه ضاحیه در بیروت به کشته شدن علی موسی دقدوق، از فرماندهان ارشد حزبالله، منجر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این فرد در سمتهای مختلفی از جمله فرمانده تیم حفاظت حسن نصرالله، رهبر پیشین حزبالله، فرمانده در یگان رضوان، فرمانده در بخش عملیات یگان نصر و مسئول یگان پیادهنظام حزبالله فعالیت کرده بود.
این اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد هیات قطری هماکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل میکند.
این منبع گفت هنوز هیچیک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفتوبرگشت در روند گفتوگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.
یکشنبه ۲۴ خرداد مصادف با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ است و همزمانی آن با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا این روز را به تاریخی ویژه برای دولت آمریکا و شخص ترامپ تبدیل کرده است. به همین مناسبت برنامه بزرگی با حدود چهارهزار مدعو در کاخ سفید تدارک دیده شده است و ترامپ اصرار دارد تفاهمنامه اولیه با جمهوری اسلامی نیز در همین روز به امضا برسد.
خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد در گزارشی اصرار واشینگتن به امضای تفاهم در روز یکشنبه را «عجیب» و «فشار نمایشی» خواند و نوشت: «سرنوشت امضای یکشنبه نه فقط یک آزمون فنی برای محتوای تفاهم، بلکه آزمونی برای صداقت و ایستادگی مسئولان ایرانی در برابر فشارهای نمایشی نیز خواهد بود.»
گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی به تهدید ادامه میدهند
با وجود انتشار درخواست ترامپ از ایران برای خویشتنداری در قبال حملات اسرائیل به لبنان، ابراهیم عزیزی، از فرماندهان سپاه و رییس کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پستی در ایکس پاسخ به حملات اسرائیل از سوی «جبهه متحد مقاومت» را قطعی خواند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در ایکس نوشت: «پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است. وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است. لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.»
پیشتر ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بر اساس این ارزیابیها، خود را برای احتمال شلیک به خاک اسرائیل در ساعات آینده آماده میکند.