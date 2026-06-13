علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت که اگر تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، به توافق‌نامه، معاهده یا موارد این‌چنینی تبدیل شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.

او گفت: هیچ توافقی نباید مغایر با «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» باشد.

این قانون در سال ۱۳۹۹، در واکنش به عدم رضایت جمهوری اسلامی از تعهدات طرف مقابل در برجام به‌خصوص آزاد نشدن پول‌های بلوکه شده تصویب شد.

بر اساس این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف و دسترسی بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به مراکز اتمی جمهوری اسلامی به‌شدت محدود شد.