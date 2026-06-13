وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در گفتوگوی تلفنی با محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، ابراز امیدواری کرد که آمریکا و جمهوری اسلامی بهزودی «توافق صلح» را امضا کنند.
بر اساس این بیانیه، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر از «پیشرفت حاصلشده» در مذاکرات و اعلام میانجیگری پاکستان درباره دستیابی به متن نهایی توافق صلح ابراز خرسندی کرد.
او همچنین بار دیگر حمایت کامل قطر از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان برای پایان دادن به بحران از راههای مسالمتآمیز را اعلام کرد.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی بر ضرورت همراهی همه طرفها با این تلاشها برای فراهم شدن شرایط مناسب جهت دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، تاکید کرد.
تیمهای فوتبال برزیل و مراکش ساعت ۱:۳۰ روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مصاف یکدیگر میروند تا ششمین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار کنند. دیدار برزیل و مراکش تنها مسابقه مرحله گروهی میان دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفاست.
برزیل به طور سنتی و البته همچنان بر اساس ضرایب شرطبندی، شانس اصلی پیروزی در این مسابقه است، اما مراکش در پی تکرار موفقیت تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ است؛ نخستین تیم آفریقایی که به نیمهنهایی جام جهانی راه پیدا کرد.
برزیل در عطش قهرمانی پس از ربع قرن
برزیل یکی از پرافتخارترین و شناختهشدهترین تیمهای تاریخ جام جهانی است، اما از سال ۲۰۰۲ قهرمان نشده. با این حال با وجود کیفیت بالای بازیکنان برزیل، این تیم دیگر آن قدرت بلامنازع دورههای گذشته به نظر نمیرسد. همین موضوع میتواند به مراکش، تیم نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲، فرصت عرضاندام بدهد
کارلو آنچلوتی در حالی تیم ملی برزیل را برای دیدار نخست جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مراکش آماده میکند که هواداران این کشور امیدوارند انتظار ۲۴ ساله برای فتح دوباره جام جهانی به پایان برسد.
این شرایط مشابهی است که برزیل در سال ۱۹۹۴ داشت. در آن دوره، پس از یک مرحله انتخابی پرحاشیه و نخستین شکست تاریخ برزیل در مقدماتی جام جهانی، روماریو و ببتو نقش مهمی در قهرمانی چهارم سلسائو ایفا کردند.
اکنون و ۳۲ سال بعد، هواداران برزیل امیدوارند تاریخ برای تیم آنچلوتی تکرار شود. برزیل یکشنبه در نخستین مسابقه خود به مصاف مراکش میرود؛ تیمی که در جام جهانی ۲۰۲۲ به نخستین نماینده آفریقا در مرحله نیمهنهایی تبدیل شد.
برزیل که پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است، از زمان قهرمانی با رونالدو، رونالدینیو و ریوالدو در سال ۲۰۰۲ تنها یک بار از مرحله یکچهارم نهایی عبور کرده است. این طولانیترین دوره ناکامی مشترک برزیل در کسب عنوان قهرمانی جهان محسوب میشود.
مقدماتی ناامیدکننده
مرحله انتخابی جام جهانی نیز برای برزیل ناامیدکننده بود. این تیم با شش شکست در جایگاه پنجم آمریکای جنوبی قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان شانس موفقیت آن را کم میدانند.
آنچلوتی از زمان ترک رئال مادرید و آغاز نخستین تجربه ملی خود نتایج متفاوتی کسب کرده است. با این حال، او همچنان مهرههایی در اختیار دارد که میتوانند او را پس از مارچلو لیپی و ویسنته دلبوسکه به سومین مربی فاتح لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی تبدیل کنند.
تصمیم او برای دعوت دوباره نیمار ۳۴ ساله پس از غیبت طولانی و کنار گذاشتن ژائو پدرو، مهاجم چلسی، با انتقادهایی همراه بوده است.
نیمار تنها بازمانده فهرست برزیل از شکست تاریخی ۷ بر ۱ برابر آلمان در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۴ است؛ هرچند به دلیل مصدومیت آن مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد.
آلیسون بکر، دروازهبان لیورپول، درباره آنچلوتی گفته است: «از زمان حضور آنچلوتی، فضای تیم کاملا تغییر کرده است. او شخصیت قدرتمندی دارد و محیطی آرام و متمرکز بر کار ایجاد کرده است. او همه چیز را در فوتبال برده و با شادی و اشتیاق به تیم آمده است. شاید فشار روی جایگاه او از رییسجمهور کشور هم بیشتر باشد.»
آنچلوتی اکنون باید تعادل مناسبی در خط حمله پیدا کند تا از خط دفاعی قدرتمند تیمش بهترین بهره را ببرد. زوج مارکینیوش و گابریل ماگالایش ستون اصلی این خط دفاعی هستند، هرچند برزیل در پست مدافعان کناری نگرانیهایی دارد.
مصدومیت ساق پای نیمار باعث شده او دیدار نخست را از دست بدهد و اندریک و ایگور تیاگو برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کنند. وینیسیوس جونیور و رافینیا امیدهای اصلی خط حمله هستند و کاسمیرو نیز هدایت خط میانی را بر عهده خواهد داشت.
وینیسیوس گفت: «این مهمترین مقطع زندگی و دوران حرفهای من است. از نظر بدنی و فنی در بهترین شرایط قرار دارم. بازی کردن زیر نظر آنچلوتی اعتمادبهنفس زیادی به من میدهد، چون به من آزادی عمل میدهد تا همان کاری را برای تیم ملی انجام دهم که در رئال مادرید انجام میدادم.»
برزیل از جام جهانی ۱۹۷۸ تاکنون در تمام دورهها بهعنوان تیم نخست گروه خود صعود کرده است. در جام جهانی پیش رو نیز هرچند آنچلوتی تاکید کرده بازی با مراکش دشوار خواهد بود، اما معتقد است تیمش توانایی رقابت با هر حریفی را دارد.
او گفت: «نمایندگی پرافتخارترین تیم ملی جهان برای من افتخار بزرگی است. کاملا مطمئن هستیم که میتوانیم با هر تیمی رقابت کنیم. درباره قهرمانی نمیتوان با قطعیت صحبت کرد، اما آماده رقابت هستیم و احساس خوبی نسبت به این جام جهانی داریم.»
تیم همیشه مدعی در برابر شگفتیساز
دیدار برزیل و مراکش که تنها مسابقه مرحله گروهی میان دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفاست، یکی از مهمترین مسابقات دور گروهی محسوب میشود. هزاران هوادار دو تیم نیز برای تماشای این بازی به نیویورک و نیوجرسی سفر کردهاند.
برزیل که معمولا در جام جهانی مرکز توجه است، این بار باید برای جلب توجه افکار عمومی رقابت کند. با این حال، سلسائو این فرصت را دارد که با ارائه نمایشی قدرتمند برابر مراکش، پیام روشنی به رقبای خود ارسال کند.
به همین دلیل، این مسابقه تنها یک دیدار مرحله گروهی نیست، بلکه آزمونی مهم برای برزیل و فرصتی بزرگ برای مراکش است تا بار دیگر توانایی خود در رقابت با قدرتهای بزرگ فوتبال جهان را نشان دهد.
مراکش پس از شکست مقابل سنگال در فینال جام ملتهای آفریقا، دو ماه بعد به شکلی جنجالی قهرمان این رقابتها اعلام شد، اما این اتفاق برای حفظ جایگاه ولید الرکراکی کافی نبود. او که مراکش را در جام جهانی قطر به نیمهنهایی رسانده بود، از سمت خود کنار رفت.
محمد وهبی جانشین او شد و تاکنون هدایت تیم را در پنج دیدار دوستانه بر عهده داشته است. او تیمی را تحویل گرفت که بازیکنانی مانند اشرف حکیمی از پاریسنژرمن، براهیم دیاز از رئال مادرید و ایوب بوعدی، هافبک جوان لیل و یکی از پدیدههای احتمالی این جام، در آن حضور دارند.
مراکش در ماه دسامبر کیفیت خود را به نمایش گذاشت و در مرحله انتخابی جام جهانی نیز عملکردی بینقص داشت و هر هشت مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشت.
«تمام کتابهای آنچلوتی را خواندهام»
محمد وهبی، سرمربی مراکش، گفت آشنایی او با دیدگاههای کارلو آنچلوتی ممکن است به تیمش کمک کند.
او با شوخی گفت: «همه کتابهای آنچلوتی را خواندهام. شاید به این دلیل برتری داشته باشم، چون همه رازهایش را میدانم.»
وهبی افزود: «حریف را بهخوبی آنالیز کردهایم. احساس مثبتی داریم. از بازیکنان و اصولی که در تیم پیاده کردهایم رضایت داریم. مسابقات نشان خواهد داد در چه سطحی قرار داریم. همه بازیکنان آماده هستند و شرایط خوبی دارند.»
همچنین اشرف حکیمی، مدافع راست مراکش، گفت برای مهار وینیسیوس جونیور در دیدار نخست تیمش برابر برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده است.
حکیمی و وینیسیوس پیشتر در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاهها، در دیدارهای پاریسنژرمن و رئال مادرید، مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.
حکیمی جمعه در نشست خبری گفت: «همه ما کیفیت وینیسیوس را میشناسیم. چندین بار مقابل او بازی کردهام. او بازیکن بزرگی است. احساس میکنم آمادهام و مطمئنم عملکرد خوبی خواهیم داشت.»
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد در گفتوگوی تلفنی با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، از حمایت قاطع دوحه از تلاشهای «صلحجویانه» اسلامآباد در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا قدردانی کرده است.
شریف در بیانیهای گفت که این گفتوگو شامگاه جمعه انجام شد و دو طرف درباره آخرین تحولات مربوط به آنچه «توافق صلح تاریخی» توصیف شد، تبادل نظر کردند.
نخستوزیر پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرد که این تلاشها زمینهساز صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه شود.
او تاکید کرد که همچنان امید میرود این روند، پایهای مستحکم برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای فراهم کند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن گفت: «آنچه در جریان است، تلاشی برای عادیسازی روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، بلکه تلاش میشود زمینهای فراهم شود که جنگ در شرایط فعلی پایان یابد و برای برنامه هستهای ایران پاسخی نهایی پیدا شود.»
برزگر در گفتوگویی با ایراناینترنشنال درباره احتمال امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به بیاعتمادی عمیق میان دو طرف اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان با مسائل حلنشده متعددی روبهرو هستند و بازیگران مختلفی از جمله اسرائیل، حزبالله، کشورهای منطقه و نیروهای داخلی دو کشور میتوانند بر روند مذاکرات تاثیر بگذارند.
این روزنامهنگار همچنین درباره موضوع امضای الکترونیکی تفاهمنامه اظهار داشت که این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی و داخلی دارد و با هدف پرهیز از نمایش دیدارهای مستقیم انجام میشود.
به گفته او، «آنچه اهمیت دارد نه شکل امضای تفاهمنامه، بلکه مفاد آن و اتفاقاتی است که در دوره ۶۰ روزه پس از امضای آن رخ خواهد داد.»
برزگر افزود جمهوری اسلامی تا آخرین لحظات نیز تلاش خواهد کرد شرایط مذاکرات را به گونهای نمایش دهد که گویی در حال تحمیل خواستههای خود به طرف مقابل است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، شنبه ۲۳ خرداد اعلام کرد که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از بیش از سه ماه جنگ بر سر چارچوبی برای توافق صلح به توافق رسیدهاند و انتظار میرود توافق اولیه ظرف ۲۴ ساعت آینده امضا شود. با این حال تهران تاکید کرده که چنین اتفاقی فردا یکشنبه رخ نخواهد داد.
نخستوزیر پاکستان که به همراه فرمانده ارتش این کشور نقش میانجی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را ایفا کرده، گفت پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق است و پس از آن مذاکرات فنی در سطح کارشناسی طی هفته آینده برگزار خواهد شد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه از احتمال امضای یادداشت تفاهم در روزهای آینده در اروپا خبر داد، جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیداری بین مقامهای حکومت ایران و دولت آمریکا صورت نخواهد گرفت و این یادداشت تفاهم بهصورت الکترونیکی و دیجیتال انجام خواهد شد.
شهباز شریف شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بیش از هر زمان دیگری به یک توافق صلح نزدیک شدهایم. با توجه به اینکه احتمال میرود نهایی شدن توافق ظرف ۲۴ ساعت آینده انجام شود، پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و سپس مذاکرات فنی در سطح کارشناسی هفته آینده آغاز خواهد شد.»
او افزود: «ما اطمینان داریم که این توافق صلح تاریخی، پایهای مستحکم برای صلحی پایدار خواهد بود.»
دونالد ترامپ بدون هیچ توضیحی، پست نخستوزیر پاکستان را بازنشر کرد. او جمعه پستی از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را نیز بازنشر کرد که بازتابی وسیع در رسانهها و شبکههای اجتماعی یافت.
با این همه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اندکی پس از انتشار پست نخستوزیر پاکستان گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد، منتفی نیست.»
بقایی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی گزارشهای رسانهای در مورد سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلامآباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلامآباد گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.»
برخی رسانههای منطقه شنبه گزارش دادند که عباس عراقچی یکشنبه برای نظارت بر مراحل فنی امضای یادداشت تفاهم به اسلامآباد سفر خواهد کرد.
با این حال پس از آنکه مشخص شد مقامهای جمهوی اسلامی قصد سفر به اسلامآباد را ندارند، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد اسلامآباد یکشنبه، فردا، مراسم امضای توافقنامه صلح آمریکا و جمهوری اسلامی را به صورت آنلاین و ویدیویی برگزار خواهد کرد.
بقایی در نشستی در همدان گفت: «تفاهم نامه اسلامآباد که در حال پیگیری است، بر خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان تمرکز دارد و در این مرحله تصمیم بر این شده که بحثی در مورد موضوع هستهای نشود.»
او افزود: «بهدلیل تزلزل طرف مقابل در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط باشیم. طرف مقابل به هیچ عنوان عملکرد مناسبی در ایفای تعهدات خود نداشته و ما نیز باید متناسب با آن پیشبینیهای لازم را انجام دهیم.»
در همین حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ، در حاشیه نشست گروه هفت با رهبران امارات متحده عربی و قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد.
او افزود که ترامپ تلاش خواهد کرد گفتوگوهای گروه هفت را بر مشارکتهای سرمایهگذاری، زنجیرههای تامین حیاتی و مهاجرت متمرکز کند.
به گفته این مقام ارشد دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدارهای ترامپ با رهبران خاورمیانه در حاشیه نشست گروه هفت حضور نخواهد داشت.
جنگ ۹ اسفند با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و کشتن علی خامنهای و شماری از چهرههای ارشد سیاسی و نظامی حکومت ایران آغاز شد. پس از آن تهران اهداف نظامی آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار داد و نیروهای حزبالله لبنان نیز به سمت اسرائیل آتش گشودند؛ اقدامی که به ازسرگیری جنگ میان اسرائیل و این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی منجر شد.
مفاد یادداشت تفاهم چیست؟
هنوز جزییات متن یادداشت تفاهمی که مورد توافق تهران و واشینگتن قرار گرفته منتشر نشده است، با این حال، دو طرف روایتهایی نه چندان همخوان با هم از این یادداشت تفاهم به دست دادهاند.
عباس عراقچی جمعه گفت هرچند هنوز امکان تغییراتی در توافق وجود دارد، اما توافق اولیه نشان میدهد که جمهوری اسلامی از این درگیری قدرتمندتر بیرون آمده است.
او در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران تاکید کرد: «ایران برنده جنگ با آمریکا است.»
چند ساعت پس از این اظهارات، یک منبع آگاه به رویترز گفت نیروهای آمریکایی چند پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کردند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت این پهپادها تهدیدی برای تردد کشتیهای تجاری محسوب میشدند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بعدا این اقدام را تایید و اعلام کرد که تنگه هرمز باز است.
منابع حاضر در مذاکرات از همه طرفها گفتهاند که تفاهمنامه پیشنهادی شامل بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران، که دونالد ترامپ آن را دلیل اصلی آغاز جنگ عنوان کرده، پس از امضای یادداشت تفاهم و در دورهای ۶۰ روزه انجام خواهد شد.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، جمعه به خبرنگاران گفت این توافق اهداف اصلی ترامپ را تامین میکند و مذاکرات را «در وضعیت بسیار بسیار خوبی» قرار داده است.
بر اساس مفاد پیشنویس یادداشت تفاهمی که چند منبع در اختیار رویترز قرار دادهاند، آمریکا آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران را آغاز خواهد کرد و تحریمهای صادرات نفت ایران را لغو میکند؛ در مقابل، ایران تنگه هرمز را باز خواهد کرد و موضوع برنامه هستهای ایران در یک دوره ۶۰ روزه مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این مقام آمریکایی به رویترز گفت توافق در نهایت به برچیده شدن برنامه هستهای ایران منجر خواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور نابود و از ایران خارج میشود.
اما عراقچی گفت جمهوری اسلامی، که به گفته منابع هنوز با برچیده شدن برنامه هستهای خود موافقت نکرده، خواهان حفظ اورانیوم خود در قالب رقیقشده است.
منابع همچنین گفتهاند پیشنهادهای مطرحشده شامل گفتوگو درباره احتمال پرداخت غرامت جنگی به تهران و کنار گذاشتن درخواستهای قدیمی آمریکا برای محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی نیز میشود.
با این حال، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با رویترز بدون دادن توضیحات بیشتر این روایت را رد کرده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حجتاله فیروزی که ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات «انقلاب ملی» در منطقه نظامآباد تهران بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
بنا بر این گزارش، پس از حدود دو هفته بیاطلاعی، نهادهای امنیتی با خانواده حجتاله فیروزی تماس گرفتند و از آنان خواستند برای تحویل پیکر مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی خانواده را تحت فشار قرار دادند تا برگهای را امضا کنند که در آن علت مرگ «سکته» عنوان شده بود و در صورت امتناع، گفته شد باید برای تحویل پیکر هزینه پرداخت شود؛ در نهایت خانواده ناچار به امضا شدند.
بر اساس این گزارش، آثار جراحات متعدد از جمله کبودی، شکستگی در دست و پا، آسیبدیدگی شدید چشم، آثار ضربه به سر و آثار بخیه و تزریق بر پیکر او مشاهده شده بود.
بنا بر این گزارش، پیکر او ۱ بهمن ۱۴۰۴ در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضایی امنیتی به خاک سپرده شد و خانواده برای برگزاری مراسم یادبود و اطلاعرسانی نیز تحت فشار قرار گرفتند.
حجتاله فیروزی، ۴۰ ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتابفروشی بود.