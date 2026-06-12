تحولات جنگ با جمهوری اسلامی؛ آنچه در ۲۴ ساعت گذشته رخ داد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد آمریکا «به جنگ با ایران پایان داده است» و از پیشرفت در مذاکرات میان دو کشور خبر داد. او همچنین گفت دستیابی به یک «توافق بزرگ» میتواند به درگیریها پایان دهد و زمینه بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کند.
ترامپ پنجشنبه گفت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ممکن است در روزهای آینده برای شرکت در مراسم امضای توافق احتمالی به اروپا سفر کند.
با این حال، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران هنوز درباره هیچ توافقی به تصمیم نهایی نرسیده است. او گزارشهای منتشرشده درباره دستیابی به توافق را «صرفا گمانهزنی» توصیف کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان دو طرف در روزهای اخیر افزایش یافته است. ترامپ پیشتر تهدید کرده بود جزیره خارک را که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران از طریق آن انجام میشود، تصرف خواهد کرد.
در مقابل، تهران بامداد پنجشنبه اعلام کرد برای دومین شب پیاپی پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. این حملات پس از حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران انجام شد.
اظهارات متناقض مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات در حالی مطرح شده که هنوز نشانهای از دستیابی به توافق نهایی و مورد تایید دو طرف منتشر نشده است.
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