دسترسی حکومت ایران به بیش از ۱۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده بخشی از مذاکره با آمریکا است
پولیتیکو به نقل از یک مقام اروپایی و یک منبع آگاه از مذاکرات گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در چارچوب گفتوگوهای جاری درباره فراهم کردن دسترسی تهران به بیش از ۱۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در قطر و سایر کشورها رایزنی کردهاند.
بر اساس این گزارش، موضوع داراییهای بلوکهشده یکی از محورهای اصلی مذاکرات میان تهران و واشینگتن است.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره اختلاف دو طرف بر سر نحوه و زمان آزادسازی منابع مالی ایران منتشر شده بود؛ تهران خواهان دسترسی گستردهتر و سریعتر به این منابع است، در حالی که آمریکا از آزادسازی مرحلهای و تحت نظارت حمایت میکند.
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