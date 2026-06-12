اکسیوس: توافق احتمالی شامل تمدید آتشبس و کاهش تدریجی تحریمها است
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از یک دیپلمات کشور میانجی و یک مقام آمریکایی گزارش داد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تمدید ۶۰ روزه آتشبس، بازگشایی فوری تنگه هرمز و کاهش تحریمها علیه جمهوری اسلامی بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش است.
یک دیپلمات به اکسیوس گفت: «آمریکا و ایران بر سر متن توافق به تفاهم رسیدهاند»، اما افزود که توافق همچنان به تایید نهایی نیاز دارد.
به گزارش آکسیوس، توافق اولیه پس از مذاکرات علي الذوادی، میانجی قطری، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حاصل شد. بر اساس این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی متعهد میشود به سلاح هستهای دست پیدا نکند و درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود به توافق برسد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت یکی از گزینههای مورد بررسی، کاهش غنای اورانیوم در داخل ایران زیر نظر بازرسان سازمان ملل است، اما اجرای هرگونه تعهد هستهای به دستیابی به توافقی دوم و مفصلتر وابسته خواهد بود.
اکسیوس همچنین گزارش داد آمریکا، جمهوری اسلامی و قطر درباره دسترسی تهران به بخشی از منابع مالی مسدودشده ایران در قطر برای خرید کالاهای بشردوستانه گفتوگو کردهاند. بر اساس این گزارش، در صورت امضای نهایی، این توافق با میانجیگری قطر و پاکستان «توافق اسلامآباد» نام خواهد گرفت.