صدا و سیمای جمهوری اسلامی: عبور کشتیها از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است
خبرگزار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد حدود ۵۰ فروند کشتی در نزدیکی تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز عبور هستند، اما نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی اجازه عبور از این آبراه را صادر نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این تصمیم به دلیل آنچه «شرارتهای نیروی تروریستی آمریکا» و ملاحظات امنیتی برای شناورها عنوان شده، اتخاذ شده است.
صدا و سیما همچنین گزارش داد شمار کشتیهای متوقفشده در لنگرگاههای دوم و سوم حدود ۲۰ برابر بیشتر از کشتیهای حاضر در ورودی تنگه هرمز است و آنها نیز در انتظار تحولات بعدی هستند.
محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن را مشابه برجام و «خسارت محض» توصیف کرد. او گفت: «حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارتبار کاملا غلط است.»
نبویان با انتقاد از مفاد مطرحشده در پیشنویس توافق، گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هستهای را نخواهد داشت. او همچنین افزود سرنوشت مواد غنیشده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هستهای باید مورد مذاکره قرار گیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: «این توافق مانند برجام خسارت محض است و بخاطر تغییر محاسبات مسئولان است.»
وحید سرخگل، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، در نامهای از «فشار و ظلم سیستماتیک» علیه زندانیان سیاسی بازداشتشده در اعتراضات اخیر خبر داد و خواستار توجه رسانهها، نهادهای حقوق بشری و مردم به وضعیت زندانیان سیاسی شد.
سرخگل در این نامه نوشت زندانیان سیاسی در زندان اوین و واحد سه زندان قزلحصار کرج در «بدترین شرایط» نگهداری میشوند و با توهین، تحقیر، فحاشی و حتی ضربوشتم روبهرو هستند.
این زندانی سیاسی در بخش عمدهای از نامه خود به وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار پرداخت و نوشت برخی از آنان از ابتدای ورود به زندان، مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند.
به گفته او، شماری از زندانیان سیاسی بیش از چهار ماه را در سلولهای انفرادی گذراندهاند؛ سلولهایی که چندین برابر ظرفیتشان زندانی در آنها نگهداری میشدهاند و افراد محبوس در آنها از تماس، هواخوری و حتی دسترسی کافی به آب برای نظافت محروم بودهاند.
سرخگل مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و به ۱۶ سال حبس (پنج سال حبس قابل اجرا) محکوم شد.
او اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد.
سوئیت ۳۵ قزلحصار
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۷ خرداد به نقل از زندانیان سابق سوئیت ۳۵ قزلحصار از ضربوشتم، تنبیه بدنی، محرومیت درمانی و انتقال برخی بازداشتشدگان مجروح به این زندان خبر داد و نوشت شماری از آنان پس از انتقال نیز با محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی روبهرو بودهاند.
سرخگل در ادامه نوشت زندانیان سیاسی اکنون در سالنی از همان واحدی نگهداری میشوند که منتسب به زندان رجاییشهر است و در مجاورت بندهای مربوط به جرائم خشن، از جمله قتل و تجاوز، قرار دارد.
او شرایط این زندانیان را شامل کمبود فضای کافی و مناسب، محرومیت از تماس تلفنی روزانه، محدودیت در هواخوری، محرومیت برخی زندانیان از ملاقات کابینی و کمبود امکانات اولیه، از جمله آب آشامیدنی مناسب، توصیف کرد.
سهیل عربی، زندانی سیاسی پیشین، ۱۴ خرداد در نامهای از شرایط نگهداری در سوئیت ۳۵ قزلحصار، حضور زندانیان محکوم به اعدام، محدودیتهای شدید ارتباطی و آنچه رفتارهای خشونتآمیز برخی مسئولان زندان توصیف کرد، خبر داد.
ایراناینترنشنال نیز ۹ اردیبهشت گزارش داد ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار بهصورت ایزوله نگهداری میشوند و از تماس با خانواده، وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با دیگر زندانیان محروماند.
انتقاد از وضعیت اوین و درخواست رسیدگی فوری
سرخگل در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به وضعیت زندان اوین، از رفتار ماموران با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت این زندانیان با برخوردهایی تحقیرآمیز مواجهاند.
به گفته او، زندانیان سیاسی در اوین علاوه بر توهین و تحقیر، در معرض آسیبهای دیگری نیز قرار دارند و برخی از آنان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی سوق داده میشوند.
سرخگل در این نامه تاکید کرد بعید است مسئولان ارشد زندان از این وضعیت بیاطلاع باشند.
او آنچه را بر زندانیان سیاسی میگذرد، بخشی از روندی توصیف کرد که با هدف «ایجاد ترس در میان مردم» دنبال میشود.
سرخگل همچنین با اشاره به ادامه اجرای احکام اعدام و نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی، از رسانهها، نهادهای بینالمللی و حقوق بشری و مردم ایران خواست برای وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله بازداشتشدگان جنگ ۱۲ روزه، معترضان بازداشتشده در اعتراضات اخیر و بازداشتشدگان جنگ کنونی، چارهای موثر بیندیشند.
محمدمهدی حسینیهمدانی، امام جمعه کرج، گفت هر کشوری که سرزمین یا امکانات خود را در اختیار «دشمنان» جمهوری اسلامی قرار دهد، باید بداند زیرساختها و منافع آن به اهداف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
او افزود «ملت ایران» هرگز دست دوستی و بیعت به سوی «قاتلان فرماندهان و شهدای» خود دراز نخواهد کرد.
حسینیهمدانی گفت مذاکرهای که از موضع تهدید انجام شود، به معنای پذیرش ترس و عقبنشینی در برابر دشمن است و هیچ منفعتی برای کشور نخواهد داشت.