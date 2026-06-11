دونالد ترامپ، در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده امشب به‌شدت به ایران حمله خواهد کرد؛ ایرانی که نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار، پدافند هوایی و همه توان دفاعی‌اش، همراه با بخش عمده توان تهاجمی‌اش، از بین رفته‌اند.»

او در ادامه این پست به تصرف جزیره خارک اشاره کرد: «در آینده‌ای نه‌چندان دور، جزیره خارک و دیگر مراکز زیرساختی نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازار نفت و گاز آنها را در دست خواهیم گرفت؛ درست مانند کاری که در ونزوئلا انجام دادیم و نتیجه آن هم برای ونزوئلا و هم برای ایالات متحده آمریکا فوق‌العاده بوده است.»

رییس‌جمهوری آمریکا دقایقی بعد از انتشار این پست در برنامه صبحگاهی شبکه خبری فاکس حاضر شد و درباره این پست و تنش‌های جاری و فزاینده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی توضیح داد.

«ترجیح من تصرف خارک است»

او در این گفت‌وگو تاکید کرد که شامگاه پنج‌شنبه حملاتی شدیدتر از شامگاه چهارشنبه، ۲۰ خرداد در انتظار حکومت ایران خواهد بود.

او با اعلام اینکه در حملات چهارشنبه «۲۵۰ میلیون دلار» بمب بر ایران ریخته شد، افزود: «آنها [حکومت ایران] واقعا در حال تسلیم شدن‌اند، فقط هنوز خودشان این را نمی‌دانند.»

او هم‌زمان گفت واشینگتن همچنان با تهران در حال گفت‌وگو است.

ترامپ در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره تصرف بخش‌هایی از ایران گفت ترجیح او «تصرف جزیره خارک» است، اما تردید دارد که افکار عمومی آمریکا آمادگی پذیرش چنین اقدامی را داشته باشد.

او افزود: «با این کار ثروت هنگفتی به دست خواهیم آورد، اما فکر می‌کنم مردم آمریکا دوست دارند ببینند ما به خانه برمی‌گردیم.»

ترامپ در ادامه تصرف خارک و تاسیسات نفتی ایران را با تجربه ونزوئلا مقایسه کرد و گفت آمریکا «میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت» از آن کشور خارج و به پالایشگاه‌هایی در هیوستون، لوئیزیانا و دیگر نقاط منتقل کرده است؛ پالایشگاه‌هایی که به گفته او «شبانه‌روزی کار می‌کنند و ثروت هنگفتی به دست می‌آورند».

ترامپ گفت از اجرای همین الگو در مورد ایران نیز استقبال می‌کند، اما مطمئن نیست «کشور آمادگی آن را داشته باشد».

«اکنون تمایل کمتری به توافق دارم»

ترامپ همچنین گفت اکنون نسبت به سه یا چهار هفته پیش، تمایل کمتری به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی دارد.

او افزود: «نمی‌دانم آمریکا آمادگی انجام کاری را که من واقعا ترجیح می‌دهم انجام دهم، داشته باشد.»

در بخش دیگری از گفت‌وگو، مجری فاکس‌نیوز از ترامپ پرسید آیا از جمهوری اسلامی عصبانی است؟ او پاسخ داد: «من عصبانی نیستم. من عصبانی نمی‌شوم.»

او درباره توافق هسته‌ای مورد نظر خود گفت: «توافق من راهی به سوی نداشتن سلاح هسته‌ای است.»

ترامپ افزود که ایران نباید اجازه داشته باشد سلاح هسته‌ای «توسعه دهد یا خریداری کند» و گفت در متن توافق پیشنهادی او، هر دو مورد گنجانده شده و حکومت ایران نیز با آن موافقت کرده است.

ترامپ همچنین مدعی شد «کار حکومت ایران تمام است» و افزود: «آنها دیگر نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی ندارند.»

او همچنین اشاره کرد که هواپیماهای آمریکایی بر فراز مرکز تهران پرواز می‌کنند و مقام‌های جمهوری اسلامی «اصلا نمی‌دانند ما آنجا هستیم».

به‌گفته ترامپ، آمریکا همه رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی، بخش زیادی از موشک‌ها و بیشتر پرتابگرهای موشکی حکومت را از کار انداخته و توان پهپادی آنها نیز «به‌شدت کاهش یافته است».

«نمی‌خواهم نیروگاه‌های برق آسیب ببینند»

در ادامه، وقتی مجری برنامه از احتمال هدف قرار دادن یک نیروگاه برق پرسید، ترامپ گفت: «بله احتمال دارد، اما ترجیح می‌دهم این کار را نکنم، چون وقتی چنین کاری می‌کنید، مردم رنج می‌برند.»

او همچنین درباره تاسیسات آب گفت قطع آب «ضربه‌ای ویرانگر» برای مردم ایران خواهد بود و افزود: «می‌توانم در یک دقیقه بگویم آن را از کار بیندازند، اما مشکل این است که مردم دیگر نمی‌توانند آب بنوشند.»

ترامپ در بخش پایانی این مصاحبه کوتاه گفت مردم ایران از اعتراض می‌ترسند، زیرا به گفته او «سلاح ندارند» و طرف مقابل مسلح است. او بار دیگر طی ماه‌های گذشته به کشتار گسترده مردم در اعتراض‌های دی‌ماه اشاره کرد و گفت نیروهای حکومت ایران به معترضان شلیک می‌کنند و وقتی مردم با مسلسل یا تک‌تیرانداز مواجه باشند، برگزاری تجمع دشوار است.

او اظهار کرد جمهوری اسلامی دست‌کم «۴۰ تا ۵۰ هزار نفر» را کشته است و افزود نمی‌توان مردم ایران را به دلیل ترس از اعتراض سرزنش کرد.

«از کردها ناامید شدم»

رییس‌جمهوری ایالات متحده در ادامه گفت آمریکا برای مردم ایران سلاح فرستاده بود، اما از کردها «بسیار ناامید» شده است.

او افزود با تحویل سلاح به کردها مخالف بوده و باور داشته است کردها این سلاح‌ها را تحویل نخواهند داد.

ترامپ گفت: «فکر می‌کنم آنها سلاح‌ها را برای خودشان نگه داشتند. این مایه ننگ است و من این را به یاد خواهم داشت.»

گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب کومله کردستان ایران، حزب کومله زحمتکشان و حزب آزادی کردستان (پاک) در هفته‌های گذشته دریافت سلاح از آمریکا را تکذیب کرده‌اند .

ترامپ: مذاکرات ادامه دارد؛ فارس: تکذیب می‌کنیم

ترامپ در این گفت‌وگو تاکید کرد که با وجود حملات شب گذشته و برنامه برای حملات تازه، مذاکرات با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، اما ساعتی پیش از پخش این مصاحبه، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «منبعی نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی»، گزارش‌ها درباره مذاکرات جدید میان تهران و واشینگتن را رد کرد.

فارس نوشت: «جمهوری اسلامی در روند مذاکرات بر مواضع و خطوط قرمز اعلام‌شده خود ایستادگی کرده و از مطالبات اصلی خود عقب‌نشینی نکرده است.»

سی‌ان‌ان صبح پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد گفت‌وگوها برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود تبادل حملات میان دو کشور که می‌توانست تلاش‌های دیپلماتیک را پیچیده کند در طول شب ادامه یافت.

رویترز نیز پیش از آن به نقل از سه منبع ایرانی نوشته بود که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود حملات، افزایش یافته و دو طرف درباره سازوکاری برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران گفت‌وگو می‌کنند.