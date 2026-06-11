دولت بریتانیا برای ایجاد چارچوب قانونی جهت تروریستی اعلام کردن سپاه لایحه جدیدی ارائه کرد
دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در جلسه مجلس اعیان درباره لایحه «تهدیدات دولتی» گفت این طرح که سهشنبه به پارلمان ارائه شده، اختیار جدیدی به وزیر کشور میدهد تا نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی مشارکت دارند، تعیین و محدود کند.
او افزود دولت بریتانیا قصد دارد این لایحه را هرچه سریعتر به قانون تبدیل کند تا چارچوب قانونی لازم برای اقدام علیه نهادهایی مانند سپاه پاسداران فراهم شود.
هنسن گفت: «میخواهیم این کار انجام شود تا اختیار لازم برای وزیر کشور فراهم شود تا درباره هر تهدید دولتی که با آن روبهرو هستیم تصمیمگیری کند.» او افزود در صورت تصویب این قانون در هر دو مجلس، مجازات نقض آن میتواند تا ۱۴ سال حبس باشد.
در این جلسه، جان کرایر، عضو مجلس اعیان، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به یک خبرنگار ایراناینترنشنال گفت دولت در ارائه این لایحه دیر عمل کرده است. او افزود نیروهای نیابتی و عوامل وابسته به سپاه پاسداران، یهودیان و نهادهای یهودی در بریتانیا را هدف قرار دادهاند.
هنری بلینگهام، دیگر عضو مجلس اعیان، نیز از این لایحه استقبال کرد و گفت استفاده از نیروهای نیابتی از سوی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی خسارتهای گستردهای به همراه داشته است. او علاوه بر سپاه پاسداران، از گروه «حرکت اصحاب الاسلامیه» به عنوان یکی از گروههای مرتبط با حکومت ایران نام برد.
هنسن در پایان تاکید کرد دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران آگاه است»