بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در نشست ویژه دولت در نوف هگلیل گفت اسرائیل درگیر «نبردی مداوم برای جلیل» است و امنیت همچنان اولویت اصلی دولت به شمار می‌رود.

او گفت: «ما ضربات بسیار سختی به حزب‌الله وارد می‌کنیم و هر هفته صدها نفر از نیروهای آن را از میان برمی‌داریم.» نتانیاهو افزود اسرائیل با چالش پهپادها نیز روبه‌رو است و برای مقابله با آن اقدام می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل تاکید کرد دولت امنیت را به شمال بازخواهد گرداند؛ همان‌گونه که به گفته او پس از حملات هفتم اکتبر، امنیت و رونق را به جنوب کشور بازگردانده است.

نتانیاهو گفت دولت اسرائیل نزدیک به ۲۰ میلیارد شِکِل برای مناطق واقع در شعاع ۹ کیلومتری مرز اختصاص داده و یک میلیارد شِکِل نیز به بلندی‌های جولان اختصاص یافته است.

او همچنین از برنامه‌ای جدید برای حمایت از شهرهای نوف هگلیل، عکا، کرمیل، صفد، عفولا، ناصره و طبریه خبر داد و گفت این طرح با هدف توسعه اقتصادی، زیرساختی و شهری اجرا خواهد شد.

نتانیاهو افزود دولت اسرائیل قصد دارد پروژه‌های گسترده‌ای در زمینه نوسازی شهری، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش در شمال کشور اجرا کند.

او در پایان با اشاره به تعلق خاطر خود به منطقه جلیل گفت این منطقه بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین اسرائیل است و باید همزمان محافظت و توسعه داده شود.