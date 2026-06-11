نتانیاهو: ضربات بسیار سختی به حزبالله وارد شد اما هنوز چالشهایی وجود دارد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نشست ویژه دولت در نوف هگلیل گفت اسرائیل درگیر «نبردی مداوم برای جلیل» است و امنیت همچنان اولویت اصلی دولت به شمار میرود.
او گفت: «ما ضربات بسیار سختی به حزبالله وارد میکنیم و هر هفته صدها نفر از نیروهای آن را از میان برمیداریم.» نتانیاهو افزود اسرائیل با چالش پهپادها نیز روبهرو است و برای مقابله با آن اقدام میکند.
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد دولت امنیت را به شمال بازخواهد گرداند؛ همانگونه که به گفته او پس از حملات هفتم اکتبر، امنیت و رونق را به جنوب کشور بازگردانده است.
نتانیاهو گفت دولت اسرائیل نزدیک به ۲۰ میلیارد شِکِل برای مناطق واقع در شعاع ۹ کیلومتری مرز اختصاص داده و یک میلیارد شِکِل نیز به بلندیهای جولان اختصاص یافته است.
او همچنین از برنامهای جدید برای حمایت از شهرهای نوف هگلیل، عکا، کرمیل، صفد، عفولا، ناصره و طبریه خبر داد و گفت این طرح با هدف توسعه اقتصادی، زیرساختی و شهری اجرا خواهد شد.
نتانیاهو افزود دولت اسرائیل قصد دارد پروژههای گستردهای در زمینه نوسازی شهری، حملونقل، زیرساختها، بهداشت و آموزش در شمال کشور اجرا کند.
او در پایان با اشاره به تعلق خاطر خود به منطقه جلیل گفت این منطقه بخشی جداییناپذیر از سرزمین اسرائیل است و باید همزمان محافظت و توسعه داده شود.