غریبآبادی حملات جدید آمریکا را نقض آتشبس و تجاوز به ایران خواند
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت حملات جدید آمریکا علیه اهدافی در خاک ایران «سند دیگری از تجاوز آشکار به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی و نقض گسترده و بیمعنا کردن آتشبس» است.
او همچنین به بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، واکنش نشان داد و نوشت: «توصیف این حملات بهعنوان دفاع از خود، آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده است، هیچ اثر حقوقی ندارد.»
غریبآبادی افزود: «در حقوق بینالملل، متجاوز با تغییر عنوان از تبعات عمل خود نمیگریزد و تجاوز نظامی با واژهسازی مشروع نمیشود.»
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تجاوز خواهند ایستاد و «با پاسخی قاطع، مقتدرانه و پشیمانکننده» از خاک کشور دفاع خواهند کرد.
او هشدار داد که «پیامدهای کامل این اقدامات غیرقانونی و خطرناک متوجه آمریکا و هر طرفی است که در آن مشارکت، تسهیل یا مساعدت کند.»
غریبآبادی در پایان با اشاره به آیهای از سوره اسراء نوشت: «پس، فرعون تصميم گرفت آنان را از آن سرزمين ريشهکن سازد؛ ولى ما، او و تمام كسانى را كه با او بودند، غرق كرديم.»