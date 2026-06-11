کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت حملات جدید آمریکا علیه اهدافی در خاک ایران «سند دیگری از تجاوز آشکار به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی و نقض گسترده و بی‌معنا کردن آتش‌بس» است.

او همچنین به بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، واکنش نشان داد و نوشت: «توصیف این حملات به‌عنوان دفاع از خود، آن‌گونه که در بیانیه سنتکام آمده است، هیچ اثر حقوقی ندارد.»

غریب‌آبادی افزود: «در حقوق بین‌الملل، متجاوز با تغییر عنوان از تبعات عمل خود نمی‌گریزد و تجاوز نظامی با واژه‌سازی مشروع نمی‌شود.»

معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تجاوز خواهند ایستاد و «با پاسخی قاطع، مقتدرانه و پشیمان‌کننده» از خاک کشور دفاع خواهند کرد.

او هشدار داد که «پیامدهای کامل این اقدامات غیرقانونی و خطرناک متوجه آمریکا و هر طرفی است که در آن مشارکت، تسهیل یا مساعدت کند.»

غریب‌آبادی در پایان با اشاره به آیه‌ای از سوره اسراء نوشت: «پس، فرعون تصميم گرفت آنان را از آن سرزمين ريشه‌کن سازد؛ ولى ما، او و تمام كسانى را كه با او بودند، غرق كرديم.»