این اظهارات جیانی اینفانتینو، یک روز پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ درحالی مطرح میشود که پیشتر، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ، تهدید کرده بودند تیم ملی در جام جهانی شرکت نخواهد. چه اینکه میزبان هر سه مسابقه ایران، ایالات متحده، یکی از طرفهای جنگ ۴۰ روزه بود.
اینفانتینو که در یک نشست خبری، یک روز پیش از افتتاحیه جام جهانی حرف میزد، درباره چالشهای این تورنمنت گفت: «در هفتههای گذشته، موضوع ایران، بلیتها و ویزاها مدام مطرح بوده است؛ مسائلی که ارتباطی با فوتبال ندارند و بیشتر به شرایط کنونی، به کشورهای میزبان ما و به وضعیت جهان مربوط میشوند.»
او با اشاره به حضور خود در اردوی تیم ملی در میانه جنگ ۴۰ روزه گفت: «اجازه بدهید درباره ایران بگویم که بسیار خوشحالم، چون خودم در ماه مارس (فروردین) امسال به آنتالیا در ترکیه رفتم تا تیم ایران را از نزدیک ببینم.»
رییس فیفا گفت: «وقتی برخی میگفتند حضور ایران در جام جهانی غیرممکن است، به آنها گفتم و قول دادم که ایران خواهد آمد؛ حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروم و خودم آنها را اینجا بیاورم، این کار را خواهم کرد. پاسخ آنها این بود: «اگر لازم باشد، خودمان سوار اتوبوس میشویم و آن را میرانیم. ما صعود کردهایم و میخواهیم بازی کنیم.» و این همان روح فوتبال است.»
او گفت: «البته چالشهایی وجود دارد. البته کار آسانی نیست. نمیدانم چه کسی دیگر میتوانست در چنین شرایطی که روشن است ما کنترلی بر آن نداریم، تضمین کند که ایران بتواند بیاید و بازی کند.»
اینفانتینو گفت: «وقتی ایران بازی کند، ورزشگاه پر خواهد شد و امیدوارم فضای مثبتی حاکم باشد، چون این فوتبال است. فوتبال یعنی مردم برای لحظهای واقعیتهای روزمره خود را فراموش کنند و بتوانند بر یک مسابقه و یک تیم تمرکز کنند.»
او گفت: «بنابراین بسیار خوشحالم که توانستیم شرایط حضور ایران در این جام جهانی را فراهم کنیم. به کار تیمم افتخار میکنم و از دولتهای سه کشور میزبان که با ما همکاری کردند تا این امر محقق شود، سپاسگزارم. البته هنوز برخی مسائل وجود دارد که همچنان در حال رسیدگی به آنها هستیم تا اطمینان حاصل کنیم همهچیز در مسیر درست پیش میرود.»