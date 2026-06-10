پیت هگست بعدازظهر چهارشنبه در مقابل مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ضمن دفاع از عملیات نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی، هشدار داد که در صورت عدم پذیرش توافق مورد نظر دولت دونالد ترامپ، تهران با حملات جدید و «قاطع» آمریکا روبه‌رو خواهد شد.

هگست پس از بازدید از مقر سنتکام در فلوریدا در جمع خبرنگاران گفت که ایالات متحده طی هفته‌های گذشته به نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های پدافندی و توانایی‌های [حکومت] ایران برای اعمال قدرت در منطقه ضربه زده و برتری نظامی خود را به تهران نشان داده است.

او تاکید کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا همچنان در حال برنامه‌ریزی عملیات‌های بعدی است و حملاتی که «امشب یا شب‌های آینده» انجام شود، «قوی و روشن» خواهد بود. او در عین حال تاکید کرد که [حکومت] ایران همچنان فرصت دارد با پذیرش توافقی که دولت ترامپ پیشنهاد کرده، از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کند.

وزیر جنگ آمریکا با اشاره به عملیات موسوم به «خشم حماسی» و اقدامات نظامی اخیر واشینگتن در منطقه، عملکرد سنتکام را «تاریخی» توصیف کرد و تاکید کرد این عملیات‌ها موازنه قدرت در منطقه و شرایط تردد در تنگه هرمز را به نفع آمریکا تغییر داده است.

او همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حملات موشکی [حکومت] ایران گفت که بخش عمده حملات جمهوری اسلامی یا به هدف نرسیده یا توسط سامانه‌های دفاعی آمریکا رهگیری شده و توان تهاجمی جمهوری اسلامی «به شدت کاهش یافته است».

وزیر جنگ آمریکا در واکنش به پرسشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از ارائه جزئیات خودداری کرد اما گفت آمریکا اهدافی را انتخاب خواهد کرد که توانایی‌های نظامی [حکومت] ایران را تضعیف و شرایط عملیاتی نیروهای آمریکایی را بهبود بخشد.

او همچنین گفت که سنتکام در دوره آتش‌بس از فرصت به‌دست‌آمده برای تکمیل اطلاعات و فهرست اهداف خود استفاده کرده و توانایی آمریکا در شناسایی و هدف‌گیری اهداف در ایران نسبت به آغاز عملیات نظامی اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد [حکومت] ایران در شرایط فعلی توان محدودی برای تولید موشک و پهپاد دارد و در صورت مشاهده هرگونه تلاش برای بازسازی این توانمندی‌ها، آمریکا بار دیگر آنها را هدف قرار خواهد داد.

هگست در پایان با تکرار موضع دولت ترامپ درباره مذاکرات با تهران گفت آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق است، اما هشدار داد که اگر ایران این مسیر را نپذیرد، واشینگتن از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. او گفت: «اگر لازم باشد با بمب مذاکره کنیم، با بمب مذاکره خواهیم کرد.»

