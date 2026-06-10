دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، در شبکه ایکس نوشت شکایتی رسمی درباره حملات موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در یمن و لبنان، به رییس شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.

او گفت در حالی که جمهوری اسلامی «به زبان دیپلماسی» سخن می‌گوید، همچنان به شلیک موشک به غیرنظامیان و هدایت نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه ادامه می‌دهد.

دانون افزود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه اقدامات تهاجمی‌اش، به آن مشروعیت نخواهد داد.

او تاکید کرد اسرائیل به اتخاذ تمام اقدامات لازم و قانونی برای دفاع از خود و شهروندانش ادامه خواهد داد.