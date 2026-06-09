فارین پالیسی دوشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی تحلیلی نوشت: «دونالد ترامپ با وجود آنکه پس از ماه‌ها تلاش ناموفق برای دستیابی به یک توافق صلح همچنان اصرار دارد که کنترل اوضاع را در دست دارد، عملا از پشت فرمان به کناری منتقل و به مسافری در جنگ ایران تبدیل شده است. او با تلاش برای القای این تصور که همچنان همه‌چیز تحت کنترلش است و با انکار واقعیت‌های پیچیده میدانی، تنها دستیابی به یک توافق را دشوارتر کرده است.»

به‌نوشته این نشریه محدود بودن توانایی ترامپ در تعیین مسیر جنگ، شامگاه یک‌شنبه آشکار شد؛ زمانی که اسرائیل و جمهوری اسلامی برای نخستین بار از زمان آغاز آتش‌بس در اوایل آوریل، بار دیگر به تبادل آتش پرداختند.

پس از حملات اسرائیل به بیروت در روز یک‌شنبه، حملاتی که ترامپ گفت از آنها «خوشحال نیست»، سپاه پاسداران موجی از موشک‌های بالستیک را به سوی اسرائیل شلیک کرد. این موشک‌ها رهگیری شدند و گزارشی از تلفات یا خسارت به زیرساخت‌ها منتشر نشد.

پس از حمله موشکی سپاه، ترامپ تلاش کرد نشان دهد که کنترل اوضاع را در دست دارد و اعلام کرد از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهد خواست که به این حملات پاسخ ندهد.

ترامپ به روزنامه فایننشال تایمز گفت: «من تصمیم می‌گیرم. همه تصمیم‌ها را من می‌گیرم. او [نتانیاهو] تصمیم‌گیرنده نیست.»

اما اسرائیل در نهایت حملات تلافی‌جویانه خود را انجام داد.

یحیئیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران ۱۱ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. هیچ کشوری در جهان که برای خود احترام قائل باشد چنین حمله‌ای را تحمل نمی‌کند و اسرائیل نیز چنین نخواهد کرد. اسرائیل اکنون در حال هدف قرار دادن سایت‌های پرتاب موشک‌های زمین‌به‌زمین ایران است.»

ترامپ دوشنبه خواستار برقراری فوری آتش‌بس میان دو طرف شد و در حال حاضر تبادل آتش متوقف شده است.

با این حال، جمهوری اسلامی هشدار داده که هرگونه تجاوز ادامه‌دار، از جمله در جنوب لبنان، با «اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر» مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، اسرائیل نیز تاکید کرده که به نبرد با حزب‌الله ادامه خواهد داد و اگر جمهوری اسلامی بار دیگر دست به حمله بزند، پاسخی قاطع و ویرانگر به تهران خواهد داد

به‌نوشته فارین افرز، در شرایطی که ترامپ مشتاق دستیابی به یک توافق صلح و جلوگیری از بازگشت به جنگی تمام‌عیار است، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به خوبی دریافته که می‌تواند هم از بن‌بست موجود بر سر تنگه هرمز و بحران انرژی ناشی از آن و هم از عملیات اسرائیل در لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند.

اوفر شلاح، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) وابسته به دانشگاه تل‌آویو، به فارین افرز گفت: «تهران معادله جدیدی در خاورمیانه ایجاد کرده است؛ معادله‌ای که در آن حمله اسرائیل به حزب‌الله می‌تواند موجب حمله از خاک ایران به اسرائیل شود.»

در این تحلیل تاکید شده که این وضعیت نشان‌دهنده دشواری‌هایی است که ترامپ همچنان در تلاش برای هدایت مجموعه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده از بحران‌های خاورمیانه با آن روبه‌رو خواهد بود. هرچند آمریکا نزدیک‌ترین متحد اسرائیل محسوب می‌شود، اما به نوشته فارین افرز نفوذ واشینگتن بر رهبران اسرائیل محدودیت‌های مشخصی دارد.

کاخ سفید همچنان در بیانیه‌های خود از «حق دفاع اسرائیل از خود» در موضوع لبنان حمایت می‌کند، اما این بحران برای ترامپ به یک دردسر تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که او به دنبال راهی برای خروج از جنگ ایران است؛ جنگی که محبوبیت او را کاهش داده و ممکن است به حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر آسیب بزند.

دولت ترامپ تلاش زیادی کرده تا درگیری لبنان را از جنگ ایران جدا نشان دهد، اما جمهوری اسلامی دستیابی به هرگونه توافق صلح را منوط به توقف خصومت‌ها در لبنان کرده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته به سناتورها گفت: «ما تلاش می‌کنیم مذاکرات لبنان و اسرائیل را موضوعی جدا و مستقل از ایران ببینیم، اما ایران می‌خواهد همه این مسائل را با هم گره بزند.»

ترامپ همچنین از تشدید عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله ابراز نارضایتی کرده است، اما نتانیاهو ملاحظات داخلی خاص خود را دارد.

به‌نوشته فارین افرز، نخست‌وزیر اسرائیل که برای آینده سیاسی خود می‌جنگد، در شرایطی قرار دارد که محبوبیتش در آستانه انتخابات در پاییز پیش رو به‌شدت کاهش یافته است. او با فشار داخلی شدیدی روبه‌روست تا مبارزه با حزب‌الله را ادامه دهد و درخواست‌های واشینگتن برای کاهش شدت عملیات را نادیده بگیرد.

ساکنان شمال اسرائیل، که بیشترین آسیب را از حملات حزب‌الله متحمل شده‌اند، از منتقدان جدی نتانیاهو هستند و از او خواسته‌اند رویکردی حتی سختگیرانه‌تر اتخاذ کند.

این دیدگاه تنها محدود به شمال اسرائیل نیست.

بر اساس نظرسنجی منتشرشده از سوی موسسه مطالعات امنیت ملی در اواخر ماه مه، اکثریت اسرائیلی‌ها ( ۵۹ درصد) معتقدند اسرائیل باید نبرد با حزب‌الله را تشدید کند.

به‌نوشته فارین افرز، تلاش‌های ترامپ برای وادار کردن نتانیاهو به عقب‌نشینی از عملیات لبنان، با هدف جلوگیری از تخریب فرصت‌های دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، عملا موضع تهران را تقویت می‌کند؛ موضعی که بر غیرقابل تفکیک بودن این مسائل تاکید دارد.

فارین افرز سپس تاکید کرده که واقعیت نیز این است که جنگ لبنان و جنگ ایران به شکل بنیادینی به یکدیگر گره خورده‌اند. از همان روزهای نخست آتش‌بس جنگ ایران مشخص بود که لبنان به مشکلی جدی برای ترامپ و مانعی بر سر راه هر توافق نهایی تبدیل خواهد شد.

به|‌نوشته این نشریه، آتش‌بس تقریبا فروپاشید زیرا آمریکا و اسرائیل در ابتدا حاضر نبودند لبنان را بخشی از توافق بدانند.

در نهایت اسرائیل و لبنان در اواسط آوریل با یک آتش‌بس موافقت کردند، اما وضعیت همچنان متشنج باقی ماند و از آن زمان تاکنون تبادل آتش میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل ادامه داشته است.

حزب‌الله که هم به عنوان یک نیروی سیاسی و هم یک سازمان مسلح نفوذ گسترده‌ای در لبنان دارد، درخواست‌ها برای خلع سلاح را رد کرده است.

اوفر شلاح به فارین افرز گفت: «آنچه نتانیاهو و اسرائیل اکنون درک کرده‌اند این است که از نگاه رییس‌جمهوری ترامپ، جنگ تمام شده است و تنها چیزی که اکنون برای او اهمیت دارد، دستیابی به نوعی توافق با ایرانی‌هاست تا بتواند اعلام کند جنگ پایان یافته است.»

شلاح معتقد است پس از موفقیت عملیات ژانویه که به دستگیری نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری وقت ونزوئلا منجر شد، ترامپ تصور کرد در ایران نیز فرصتی برای دستیابی به یک «پیروزی آسان» به دست آورده است.

به گفته شلاح، «سناریو مادورو» هرگز در ایران محقق نشد و ترامپ اکنون ظاهرا علاقه خود را از دست داده و می‌خواهد از این پرونده عبور کند اما همان‌گونه که روسای جمهوری پیشین آمریکا نیز بارها تجربه کرده‌اند، جنگ‌های خاورمیانه عادت دارند به باتلاق‌هایی تبدیل شوند که خروج آسانی از آنها وجود ندارد.