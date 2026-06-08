نگرانی سازمان حقوق بشر ایران از اجرای قریبالوقوع احکام اعدام سه معترض زندانی در یزد
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور، معترضان بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه در یزد، به اعدام محکوم شدهاند، و گفت نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع احکام آنان که اکنون در بند عمومی زندان مرکزی یزد بهسر میبرند، افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، این سه زندانی سیاسی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، عربیان ۳۵ ساله و پدر یک فرزند، ۲۲ دیماه بازداشت شد و ۶۸ روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجویی بود. او در این مدت تحت فشار قرار داشت تا علیه خود اعتراف کند. عربیان چهارم خرداد از صدور حکم اعدام خود مطلع شد. در این ارتباط، مقامات قضایی جمهوری اسلامی، «آتشزدن اموال عمومی با قصد برهم زدن امنیت کشور» را به او نسبت دادهاند.
همچنین دانشپرور ۳۳ ساله، ۱۹ دیماه بازداشت شد و به مدت سه ماه در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجویی بود. او به «قتل یکی از نیروهای امنیتی» و «اقدام به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
رضمانپور هم ۲۰ دیماه بازداشت شد. او حدود سه ماه در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت شکنجه قرار گرفت تا به دروغ علیه خود اعتراف کند. مقامات قضایی او را به «آتشزدن و تخریب اموال عمومی با قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که خانواده رمضانپور، مشارکت او در اعتراضات را رد کردهاند و معتقدند اتهامات مطرحشده علیه او ساختگی است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که این سه معترض از دسترسی به وکلای انتخابی محروم بودند.
بر اساس این گزارش، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۱۸ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه اعدام شدهاند.