ابراهیم عزیزی، سرتیپ دوم سپاه پاسداران، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت جمهوری اسلامی «اراده جدی‌ای برای رسیدن به چارچوبی که واقعا قابل اجرا باشد» در مذاکرات نمی‌بیند.

او در این گفت‌وگو که دوشنبه ۱۸ خرداد منتشر شد، موضوع دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی را «نمونه‌ای بسیار روشن و برجسته» از این وضعیت دانست و گفت: «ما در حال حاضر درباره درباره اورانیوم غنی‌شده، خود غنی‌سازی و مسائل هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. بحثی درباره آنها در جریان نیست.»

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو مذاکره را ادامه رویارویی با آمریکا توصیف کرد وافزود: «ما بارها گفته‌ایم که مذاکره را به‌عنوان ادامه میدان نبرد می‌پذیریم. ما مذاکره را بخشی از نبرد می‌دانیم.»

او با اشاره به شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا گفت اگر تهران به این نتیجه برسد که در طرف آمریکایی، «به‌ویژه در رییس‌جمهوری ایالات متحده»، صداقت وجود دارد و واشینگتن «به قواعد مذاکره نیز تن می‌دهد»، جمهوری اسلامی «مشکلی با مذاکره نخواهد داشت».

عزیزی درباره احتمال شکل‌گیری توافق صلح میان ایران و آمریکا نیز گفت این موضوع «به رفتارهایی بستگی دارد که از طرف مقابل» دیده می‌شود. او افزود: «اگر همین رفتارها ادامه پیدا کند، خیر، ما هیچ اعتمادی نداریم. با این بی‌اعتمادی، ادامه مذاکرات ممکن نیست.»

او در پایان تاکید کرد اگر شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی برآورده شود و آثار آن در منافع ملی ایران، از جمله در حوزه اقتصاد، امور مالی، بانک، تحریم‌ها و موضوع لبنان دیده شود، تهران همچنان «به هیچ وجه» در موضوع «جبهه مقاومت»، اعضای آن و «به‌ویژه لبنان» عقب‌نشینی نخواهد کرد.