وب‌سایت آکسیوس نوشت تحولات اخیر نشان‌گر افزایش فاصله منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل و اهداف سیاسی رییس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل از یکدیگر است. به‎‌گفته یک مقام آمریکایی نتانیاهو برای بقای سیاسی خود به ادامه جنگ نیاز دارد و ترامپ برای بقای سیاسی خود به پایان آن.

آکسیوس دوشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی به‌نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت ۲۴ ساعت گذشته، «خطر گرفتار شدن دوباره ایالات متحده در عملیات‌ جنگی بزرگ در خاورمیانه را برجسته کرد، ‌به‌رغم اینکه رییس‌جمهوری آمریکا آشکارا خواهان خروج از این وضعیت بود.

به‌نوشته آکسیوس ترامپ دوشنبه «اسرائیل و ایران را از لبه پرتگاه عقب راند، اما مشخص نیست تا چه مدت».

آکسیوس افزود: «ترامپ خود را در مقابل یک دوراهی یافت. از یک سو، او می‌دانست که برای متحد اصلی‌اش، نتانیاهو، تقریبا غیرممکن است که حمله موشکی حکومت ایران را بی‌پاسخ بگذارد. از سوی دیگر، او نگران بود که این تلافی به جنگ تمام عیار منجر شود.»

همان زمان، ترامپ در مصاحبه‌ای تلفنی با آکسیوس گفت که به نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داده است که اگر به جنگ با حکومت ایران بازگردد، ممکن است خود را به تنهایی در حال جنگ ببیند.

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