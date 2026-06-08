بری روزن: در کنار همه ایرانیانی هستم که حاضر نیستند با ترس، سرکوب و چوبه دار ساکت شوند
بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس از کمپین «نه به اعدام در سهشنبهها» در ایران حمایت کرد.
او نوشت: «در شرایطی که جهان بر روی رویارویی نظامی بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده تمرکز دارد، نبرد دیگری در داخل زندانهای ایران در جریان است» و اشاره کرد: «بیش از دو سال است که زندانیان در سراسر ایران در کمپین نه به اعدام در سهشنبهها، اعتصاب غذای هفتگی انجام میدهند و یکی از تهاجمیترین موجهای اعدام در جهان را به چالش میکشند.»
روزن اشاره کرد: «پیام آنها ساده است: جان انسان مهم است.»
او تاکید کرد: «من به عنوان یک گروگان سابق در ایران، در کنار آن زندانیان شجاع و در کنار همه ایرانیانی هستم که حاضر نیستند با ترس، سرکوب و چوبه دار ساکت شوند. جهان نباید از این موضوع چشم بپوشد.»
وبسایت آکسیوس نوشت تحولات اخیر نشانگر افزایش فاصله منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل و اهداف سیاسی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل از یکدیگر است. بهگفته یک مقام آمریکایی نتانیاهو برای بقای سیاسی خود به ادامه جنگ نیاز دارد و ترامپ برای بقای سیاسی خود به پایان آن.
آکسیوس دوشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی بهنقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت ۲۴ ساعت گذشته، «خطر گرفتار شدن دوباره ایالات متحده در عملیات جنگی بزرگ در خاورمیانه را برجسته کرد، بهرغم اینکه رییسجمهوری آمریکا آشکارا خواهان خروج از این وضعیت بود.
بهنوشته آکسیوس ترامپ دوشنبه «اسرائیل و ایران را از لبه پرتگاه عقب راند، اما مشخص نیست تا چه مدت».
آکسیوس افزود: «ترامپ خود را در مقابل یک دوراهی یافت. از یک سو، او میدانست که برای متحد اصلیاش، نتانیاهو، تقریبا غیرممکن است که حمله موشکی حکومت ایران را بیپاسخ بگذارد. از سوی دیگر، او نگران بود که این تلافی به جنگ تمام عیار منجر شود.»
همان زمان، ترامپ در مصاحبهای تلفنی با آکسیوس گفت که به نخستوزیر اسرائیل هشدار داده است که اگر به جنگ با حکومت ایران بازگردد، ممکن است خود را به تنهایی در حال جنگ ببیند.
انجمن جامعهشناسی ایران در بیانیهای از بازداشت یاشار دارالشفا، دانشجوی دکتری رفاه و سلامت اجتماعی، پژوهشگر، معلم و عضو شورای مدیریت مرکز آموزش این انجمن، ابراز نگرانی کرد.
این انجمن نوشت: «صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و تأمین امنیت فردی آنان، ضرورتی انکارناپذیر و در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است» و در این ارتباط به بازداشت حدود یک هفته قبل دارالشفا اشاره کرد.
در این بیانیه آمده است که تاکنون اطلاع رسمی و روشنی درباره دلایل بازداشت و وضعیت او در دسترس قرار نگرفته است.
انجمن جامعهشناسی ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به «وضعیت پیشآمده و با تأکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی افراد، از نهادهای مسئول» خواست «در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، نسبت به اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت او و تأمین حقوق قانونیاش اقدام کنند.»
بلومبرگ در گزارشی تحلیلی به بررسی تاثیر جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی و حزبالله بر سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل پرداخته و نوشته است که این درگیریها چشمانداز پیروزی نتانیاهو در انتخابات پاییز امسال را تهدید میکنند.
ایتن برونر، رییس دفتر بلومبرگ در اسرائیل و نویسنده این گزارش، با اشاره به حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد نوشته است که این رخداد بار دیگر شکنندگی تلاشها برای حلوفصل درگیریهای مختلف در خاورمیانه را نشان داد و بدون دستیابی به نوعی راهحل، مسیر بنیامین نتانیاهو برای پیروزی در انتخاباتی که انتظار میرود در ماه سپتامبر یا اکتبر برگزار شود، باریکتر خواهد شد.
نشانهایی که اعضای تیم ملی فوتبال در هنگام ورود به مکزیک بر لباسهای خود داشتند، ممکن است با جریمههایی برای تیم مواجه شود. اعضای تیم ملی نشانهای پینی روی یقه کتهای خود نصب کرده بودند که روی آن نوشته شده بود «#168»؛ مشابه یک هشتگ که هواداران جمهوری اسلامی استفاده میکنند.
سایت اتلتیک در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مینویسد که این هشتگ، یادبود تعداد کودکانی است که در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه در یک مدرسه ابتدایی کشته شدند.
پیشتر، نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی و افرادی آگاه از یافتههای اولیه گزارش داده بود که یک تحقیق نظامی در حال انجام به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده مسئول حمله موشکی مرگبار به این مدرسه بوده است. نه رئیسجمهور دونالد ترامپ و نه دولت آمریکا این گزارش را تأیید نکردهاند.
به نوشته این رسانه، تیم ایران بعدازظهر شنبه هنگامی که اردوی پیش از جام جهانی خود در آنتالیا، ترکیه را ترک کرده بود، این نشانها را به همراه نداشت. در طول سفر، با توقفی برای سوختگیری در اسپانیا، نشانها به یقه کتهای سرمهای آنها متصل شد و هنگام پیاده شدن در مکزیک و پیش از حرکت به سمت هتل تیم قابل مشاهده بود.
در حالی که استفاده بازیکنان ایران از یک پین خارج از فضای مسابقه در یک منطقه خاکستری از نظر نقض مقررات قرار میگیرد، این موضوع نشان می دهد پیامهای سیاسی در این مسابقات به دلیل تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی ممکن است به مسئلهای تازه برای فیفا تبدیل شود.
مقررات فیفا تصریح میکند که «تجهیزات نباید دارای هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد» و در غیر این صورت بازیکنان و یا تیم ممکن است توسط برگزارکننده مسابقه یا فیفا با مجازات مواجه شوند.
به نوشته اتلتیک، این مقررات برای تمامی بازیکنان و مسئولان حاضر در محدوده فنی اعمال میشود؛ بنابراین اگر این پین توسط سرمربی امیر قلعهنویی استفاده شود، او ممکن است با مجازات روبهرو شود.
این مقررات تأکید میکند که تخلفات «سیاسی» تعریف «کمتر روشنی» دارند، اما تصریح میکند که «شعارها، بیانیهها یا تصاویر» مرتبط با «هر شخص (زنده یا مرده)» و «هر اقدام/رویداد سیاسی مشخص» مجاز نیستند.
این نخستین بار نیست که تیم فوتبال ایران توجهها را به این حادثه جلب میکند.
پیش از یک دیدار دوستانه مقابل نیجریه در فیفا دی که در فروردینماه برگزار شد، بازیکنان تیم ملی در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی، کیفهای مدرسه را بهعنوان نماد یادبود در دست گرفتند. چند روز بعد و پیش از بازی با کاستاریکا، تیم تصاویر افرادی، از جمله کودکانی که جان باخته بودند و همچنین قطعاتی از ساختمانهای تخریب شده در جریان بمباران را در دست گرفت.
اگرچه این اقدامات در نهایت حرکتی برای یادبود بود، اما به نوشته اتلتیک، تکرار این رفتارها در جریان مسابقات به نظر میرسد با قوانین فیفا درباره نمایشهای سیاسی در تعارض باشد.
این رسانه مینویسد در همان فیفادی فروردینماه پس از این رویدادها با فیفا تماس گرفت، نهاد حاکم بر فوتبال جهان اعلام کرد «هرگونه اقدام بعدی مطابق با آییننامه انضباطی خود انجام خواهد شد»، اما «در ادامه هیچ اقدام رسمی اعلام نشد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نمایش پیش از بازی مقابل کاستاریکا را در داخل ورزشگاه و در حالی که پرچم سازمان او برافراشته بود، از نزدیک مشاهده کرد.»
علاوه بر اینها، تیم ملی پیش از دیدارهای دوستانه این ماه مقابل گامبیا و مالی در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک، هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی دست راست خود را روی سینه قرار داد.