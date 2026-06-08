آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی آشنا به جزئیات گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل نوشت که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفت که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند و فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
آکسیوس اشاره کرد: «تلاش ترامپ برای مهار واکنش اسرائیل، نشاندهنده تلاش دولت او برای جلوگیری از تشدید تنشهای اسرائیل و ایران و جلوگیری از مختل شدن مذاکرات جاری ایالات متحده با تهران است.»
ترامپ پیش از این تماس تلفنی به آکسیوس گفته بود قصد دارد از نتانیاهو بخواهد که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند.
مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است که دست نگه دارد زیرا «ما به انجام کاری خوب در زمینه توافق نزدیک شدهایم.»
او گفت که نتانیاهو مقاومت کرد اما در نهایت، «به ظاهر موافقت کرد» که از موضع خود عقبنشینی کند.
این مقام آمریکایی اشاره کرد که تماس تلفنی یکشنبه آرامتر از گفتوگوی پرتنش هفته گذشته بین رهبران دو کشور بود.
این مقام آمریکایی افزود: «ما فکر میکنیم رییسجمهور کمی زمان بهدست آورد. او کاملاً مصمم است که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم.»
او گفت: «رییسجمهور فکر میکند که ما سه ماه است که درگیر این موضوع هستیم و اکنون زمان پایان دادن به این موضوع است.»