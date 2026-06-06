وزارت کشور بحرین آژیر حمله هوایی را فعال کرد
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت کشور بحرین بامداد شنبه آژیر حمله هوایی را فعال کرد.
وزارت کشور بحرین در همین ارتباط از شهروندان و ساکنان خواست به نزدیکترین محل امن بروند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت کشور بحرین بامداد شنبه آژیر حمله هوایی را فعال کرد.
وزارت کشور بحرین در همین ارتباط از شهروندان و ساکنان خواست به نزدیکترین محل امن بروند.
ارتش آمریکا اعلام کرد پس از رهگیری و سرنگونی چهار پهپاد ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز، مواضع راداری و نظارتی ایران در قشم و گورک را هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت میگیرد که تهران و واشینگتن همزمان در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ هستند.
ارتش آمریکا بامداد شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد در واکنش به پرتاب چهار پهپاد ایرانی به سمت منطقه تنگه هرمز، چند مرکز راداری و نظارتی ایران در سواحل خلیج فارس را هدف قرار داده است؛ اقدامی که نشاندهنده ادامه تنشهای نظامی میان دو کشور، همزمان با جریان مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ است.
به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفت ارزیابی ارتش آمریکا نشان میدهد پهپادهای ایرانی با هدف تهدید یا هدف قرار دادن تردد دریایی در منطقه به پرواز درآمده بودند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نیروهای آمریکایی پس از سرنگونی این پهپادها، مراکز نظارتی ایران در منطقه گورک و جزیره قشم را هدف قرار دادند.
این درگیری در حالی رخ میدهد که تهران و واشینگتن بهطور غیرمستقیم درباره یک توافق موقت مذاکره میکنند؛ توافقی که هدف آن توقف جنگی است که از اسفند سال گذشته آغاز شده و اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است. بر اساس گزارش رویترز، موضوعاتی مانند برنامه هستهای ایران قرار است در مذاکرات بعدی بررسی شود.
تهران چه میخواهد؟
به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی برای پذیرش هرگونه توافق خواستار دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، کاهش یا لغو محدودیتهای صادرات نفت خام، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و حفظ نقش خود در تنگه هرمز شده است.
از زمان آغاز جنگ، حکومت ایران عملاً عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل کرده است؛ آبراهی که پیش از جنگ حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکرد.
ترامپ: جمهوری اسلامی هنوز بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه انبیسی گفت با وجود حملات گسترده آمریکا، حکومت ایران هنوز بخشی از توان موشکی و پهپادی خود را در اختیار دارد.
او گفت «ایران هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارد» و برآورد کرد که حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از ذخایر موشکی این کشور باقی مانده است.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که چرا تهران هنوز با توافق موافقت نکرده است، گفت رهبران جمهوری اسلامی «قوی و مغرور» هستند، اما در نهایت «چارهای جز توافق نخواهند داشت.»
لبنان؛ گره دیگر مذاکرات
رویترز گزارش داد که همزمان با مذاکرات حکومت ایران و آمریکا، درگیریها در لبنان نیز ادامه دارد. حزبالله لبنان روز جمعه اعلام کرد دو عملیات علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده است. منابع امنیتی لبنان نیز از حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند.
به نوشته رویترز، حکومت ایران همچنان از حزبالله حمایت میکند و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را یکی از شروط اصلی برای هرگونه توافق منطقهای و آتشبس فراگیر میداند.
تهران همچنین برقراری آتشبس میان اسرائیل و حزبالله را بخشی از چارچوب مورد نظر خود برای دستیابی به توافق با آمریکا و بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز معرفی کرده است.
اختلاف بر سر طرح آتشبس لبنان
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این هفته توافق پیشنهادی آمریکا میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و گفت این توافق خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان را تضمین نمیکند و حزبالله نیز در مذاکرات آن مشارکت نداشته است.
در مقابل، اسرائیل اعلام کرده است که عملیات نظامی خود در جنوب لبنان را ادامه خواهد داد و فعلاً برنامهای برای خروج نیروهایش از این مناطق ندارد.
در همین حال، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، اعلام کرد اگر نیروهای اسرائیلی همزمان از مناطق اشغالی لبنان خارج شوند، با عقبنشینی نیروهای حزبالله از جنوب لبنان موافقت خواهد کرد.
آتشبسهای شکننده
رویترز در پایان گزارش خود نوشت که با وجود توافقهای آتشبس مورد حمایت آمریکا، درگیریها در چندین جبهه منطقهای ادامه دارد. در روزهای اخیر لبنان، غزه، شمال اسرائیل و حتی کویت شاهد حملات و تنشهای امنیتی بودهاند.
این تحولات نشان میدهد که اگرچه مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به جنگ در جریان است، اما در میدان نبرد هنوز فاصله قابل توجهی تا دستیابی به یک آتشبس پایدار و فراگیر وجود دارد.
دو پژوهشگر در گزارشی تحلیلی در وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسیها در مورد پیامدهای جنگ ۴۰ روزه نوشتند که جمهوری اسلامی «ضربه ویرانگری را متحمل شد، زیرا محاصره و تحریمهای آمریکا عمیقاً به اقتصاد رژیم ضربه زد.»
سعید قاسمینژاد، عضو ارشد اتحادیه ملی دموکراسی در ایران، و بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، با استناد به دادههای تانکر ترکرز اشاره کردند ایران در این ماه نفت خام صادر نکرد و تنها دو میلیون بشکه «نفتا»، معادل تقریباً ۶۴ هزار بشکه در روز، صادر کرد.
به اعتقاد این دو پژوهشگر، این رقم نسبت به کمی بیش از ۲.۱ میلیون بشکه در روز در ماه فوریه سال جاری میلادی، کاهش یافته است.
آنها نوشتند از نظر آماری، این کمترین حجم صادرات بخش انرژی ایران در بیش از یک دهه است، و با استناد به دادهها افزودند که محاصره دریایی ایالات متحده عملاً «شریان مالی اصلی رژیم را قطع کرده و با هدف قرار دادن توان پرداخت بدهیهای دولت، در حالی که ایران تنگه هرمز را بسته است، سناریو را برای روحانیون تهران وارونه کرده است.»
قاسمینژاد و طالبلو در مورد پیامدهای محاصره دریایی بنادر جنوب ایران توسط ایالات متحده نوشتند: «تا پایان آوریل، صادرات دریایی فرآوردههای نفتی ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت» و این موضوع را «نشاندهنده کاهش شدید نسبت به فوریه و ۱.۱۵ میلیون بشکه در روز در مارس» دانستند.
بر اساس این گزارش تحلیلی، صادرات نفت خام در ماه مه به صفر مطلق رسید.
در این حال، دور زدن محاصره دریایی از سوی چمهوری اسلامی به کریدورهای کشتیرانی کوچک محدود شد. تنها چهار کشتی با ظرفیت کم از اجرای قوانین ایالات متحده عبور کردند. این کشتیها شامل نفتکشهای کلاس پاناماکس و هندیمکس بودند که محموله نفتای باقیمانده را منحصراً به چین منتقل کردند.
این دو پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها در بخش دیگری از این گزارش خود نوشتند: «درآمدهای حاصل از صادرات غیرقانونی انرژی مدتهاست که بخش عمدهای از ارز خارجی مورد استفاده برای تأمین مالی عملیات دولتی ایران، از جمله ارتش و دستگاه تروریستی فراملی آن را تشکیل میدهد.»
آنها اضافه کردند: «اجرای محاصره، این جریان درآمدی را به شدت کاهش داده است.»
این دو درادامه به نرخ تورم بسیار بالا در ایران اشاره کردند و نوشتند: «اگر محاصره ادامه یابد، صادرات ایران در ماه ژوئن احتمالاً تقریباً به همان اندازه ماه مه پایین خواهد ماند. تورم نیز قرار است ادامه یابد و اختلال بیشتر در صادرات و واردات به دلیل محاصره منجر به کاهش قابل توجه تولید خواهد شد و بر بخشهای کلیدی اقتصاد ایران، مانند بخش خدمات، تأثیر خواهد گذاشت.»
به نوشته این گزارش تحلیلی، «محاصره همچنان نقطه اصلی اهرم اقتصادی واشینگتن است و به ایالات متحده قدرت چانهزنی واقعی برای اعمال نفوذ در پرونده هستهای، برنامه موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم، بستن تنگه هرمز و حتی مسائل داخلی میدهد.»
قاسمینژاد و طالبلو نوشتند: «کنار گذاشتن این فشار کلان اقتصادی صرفاً برای بازگرداندن ترانزیت از طریق خلیج فارس یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. اگر چنین اهرم اقتصادی به طور زودهنگام خرج شود، سیاستگذاران نباید انتظار امتیازات عمدهای در مسائل امنیتی گستردهتر داشته باشند.»
در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، افبیآی اعلام کرد دهها نهاد امنیتی و انتظامی آمریکا آموزشهای ویژه مقابله با پهپادها را پشت سر گذاشتهاند و هشدار داد هرگونه پرواز غیرمجاز در اطراف ورزشگاهها و محل برگزاری رویدادهای مرتبط با جام جهانی میتواند به پیگرد کیفری و حتی زندان منجر شود.
با نزدیک شدن به آغاز رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی، مقامهای امنیتی آمریکا از تشدید تدابیر حفاظتی در اطراف ورزشگاهها و مناطق برگزاری مسابقات خبر دادهاند و نسبت به استفاده غیرمجاز از پهپادها هشدار دادهاند.
به گزارش انبیسینیوز، بیش از ۶۰ نهاد پلیسی محلی، ایالتی و منطقهای در شهرهای میزبان مسابقات، بهتازگی یک دوره آموزشی ویژه تحت نظارت دولت فدرال را برای شناسایی، رهگیری و مقابله با پهپادهای غیرمجاز به پایان رساندهاند. افبیآی اعلام کرده است که این برنامه آموزشی برای نخستین بار در چنین ابعادی اجرا شده و قرار است حتی پس از پایان جام جهانی نیز ادامه یابد.
این شبکه آمریکایی از مرکز آموزش افبیآی در پایگاه نظامی ردستون آرسنال در ایالت آلاباما بازدید کرده و گزارش داده است که نیروهای امنیتی در حال آمادهسازی خود برای مقابله با تهدیدهایی هستند که میتواند از یک مزاحمت ساده تا یک حمله جدی امنیتی را در بر بگیرد.
مایک تورفی، مامور افبیآی و مسئول برنامه آموزش ضدپهپادی، گفت با گسترش استفاده از پهپادها، فضای هوایی آمریکا بیش از هر زمان دیگری شلوغ شده است.
به گفته او، هدف این آموزشها تنها شناسایی پهپادها نیست، بلکه نیروهای امنیتی باید بتوانند میان یک کاربر عادی و یک تهدید بالقوه تفاوت قائل شوند و سپس درباره نحوه واکنش تصمیم بگیرند.
تورفی گفت افبیآی از مجموعهای از فناوریهای پیشرفته برای مقابله با پهپادهای غیرقانونی استفاده میکند؛ از جمله سامانههایی که میتوانند کنترل الکترونیکی یک پهپاد را در اختیار بگیرند، آن را منحرف کنند یا در صورت لزوم وادار به فرود یا سقوط کنند.
بزرگترین عملیات امنیتی تاریخ جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم در ۱۶ شهر آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و بزرگترین دوره این رقابتها در تاریخ محسوب میشود.
این مسابقات از ۱۱ ژوئن [۲۱ خرداد] آغاز میشود و تا ۱۹ ژوئیه [۲۸ تیر] ادامه خواهد داشت. دیدار افتتاحیه در مکزیکوسیتی و مسابقه فینال در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی برگزار خواهد شد.
مقامهای آمریکایی انتظار دارند صدها هزار نفر از مسابقات، جشنوارههای هواداری و برنامههای جانبی جام جهانی بازدید کنند.
کریستوفر رایا، معاون مدیر افبیآی، گفت تاکنون هیچ تهدید مشخص و معتبری علیه جام جهانی شناسایی نشده است، اما نیروهای امنیتی انتظار دارند در طول مسابقات با چالشهای مختلفی روبهرو شوند.
او گفت: «رویدادهای امنیتی میتواند از یک درگیری ناشی از مصرف بیش از حد الکل توسط یک هوادار تا یک حمله تروریستی بزرگ را شامل شود.»
رایا با این حال تاکید کرد که هواداران باید با اطمینان خاطر در مسابقات شرکت کنند و گفت: «تمام ظرفیتهای ما برای حفظ امنیت مردم آمریکا بسیج شده است.»
هشدار مستقیم به کاربران پهپاد
افبیآی اعلام کرده است که از دوربینها، رادارها، تجهیزات شنود و سامانههای رهگیری پیشرفته برای شناسایی پهپادها استفاده خواهد کرد.
در یکی از تمرینهای آموزشی که انبیسی شاهد آن بود، ماموران افبیآی نحوه رهگیری یک پهپاد متخلف و ارسال هشدار مستقیم به اپراتور آن را به نمایش گذاشتند.
در این هشدار اعلام میشد: «اینجا افبیآی است. شما یک منطقه پرواز ممنوع را نقض کردهاید. فوراً پهپاد خود را فرود آورده و منتظر تماس نیروهای انتظامی بمانید.»
رایا خطاب به افرادی که ممکن است برای تصویربرداری یا ماجراجویی قصد پرواز پهپاد در اطراف ورزشگاهها را داشته باشند، هشدار داد: «با تواناییهایی که اکنون در اختیار داریم، شما را پیدا خواهیم کرد و روز بسیار ناخوشایندی در انتظار شما خواهد بود.»
او افزود: «ممکن است حتی راهی زندان شوید. توصیه من بسیار ساده است؛ این کار را انجام ندهید.»
نگرانی از تهدیدهای نوظهور
به گفته مقامهای آمریکایی، پهپادها به یکی از مهمترین چالشهای امنیتی رویدادهای بزرگ تبدیل شدهاند، زیرا علاوه بر کاربردهای معمول مانند تصویربرداری، میتوانند برای حمل مواد خطرناک یا انجام عملیات خرابکارانه نیز مورد استفاده قرار گیرند.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز برای مسابقات جام جهانی محدودیتهای پروازی ویژهای در اطراف ورزشگاهها و محل برگزاری رویدادها اعمال خواهد کرد و نقض این محدودیتها میتواند با مجازاتهای کیفری همراه باشد.
افبیآی تاکید کرده است که ضمن احترام به حقوق قانونی مالکان پهپادها، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در مناطق محدودشده برخورد خواهد کرد.
کریستوفر رایا در پایان گفت نیروهای امنیتی آمریکا برای این رویداد کاملاً آماده هستند؛ رویدادی که برنامهریزان آن را با برگزاری همزمان دهها مسابقه «سوپربول» مقایسه کردهاند. او تاکید کرد: «ما آمادهایم.»
نیویورکتایمز گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران پس از ماهها بلاتکلیفی سرانجام مجوز ورود به آمریکا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دریافت کرده است، اما درخواست ویزای شماری از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، از جمله مهدی تاج، رد شده است.
نیویورکتایمز به نقل از چهار مقام ارشد آگاه گزارش داد تمامی ۲۶ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزای ورود به ایالات متحده را دریافت کردهاند و میتوانند در مسابقات این دوره شرکت کنند.
این تصمیم پس از ماهها ابهام درباره وضعیت حضور ایران در رقابتهایی اتخاذ شده که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، یکی از تیمهای حاضر در آن با یکی از کشورهای میزبان درگیر جنگ است.
بر اساس این گزارش، جمعه ۱۵ خرداد یک مقام ایرانی برای دریافت گذرنامههایی که در چارچوب روند صدور ویزا به سفارت آمریکا تحویل داده شده بود، مراجعه کرد. با این حال، درخواست ویزای بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر همراه تیم، از جمله برخی مربیان، بدنسازان، تحلیلگران، اعضای کادر پزشکی و همچنین شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است.
نیویورکتایمز به نقل از یکی از منابع خود نوشت که ویزای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، نیز صادر نشده است. تاج که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد، پیشتر نیز در سفرهای بینالمللی با محدودیتهایی روبهرو شده بود.
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نیویورکتایمز گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران پس از ماهها بلاتکلیفی سرانجام مجوز ورود به آمریکا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دریافت کرده است، اما درخواست ویزای شماری از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، از جمله مهدی تاج، رد شده است.
نیویورکتایمز به نقل از چهار مقام ارشد آگاه گزارش داد تمامی ۲۶ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزای ورود به ایالات متحده را دریافت کردهاند و میتوانند در مسابقات این دوره شرکت کنند.
این تصمیم پس از ماهها ابهام درباره وضعیت حضور ایران در رقابتهایی اتخاذ شده که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، یکی از تیمهای حاضر در آن با یکی از کشورهای میزبان درگیر جنگ است.
بر اساس این گزارش، جمعه ۱۵ خرداد یک مقام ایرانی برای دریافت گذرنامههایی که در چارچوب روند صدور ویزا به سفارت آمریکا تحویل داده شده بود، مراجعه کرد. با این حال، درخواست ویزای بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر همراه تیم، از جمله برخی مربیان، بدنسازان، تحلیلگران، اعضای کادر پزشکی و همچنین شماری از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است.
نیویورکتایمز به نقل از یکی از منابع خود نوشت که ویزای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، نیز صادر نشده است. تاج که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد، پیشتر نیز در سفرهای بینالمللی با محدودیتهایی روبهرو شده بود.
این گزارش میافزاید فیفا در ماههای گذشته تلاش گستردهای برای حل این بحران انجام داده است. مهدی تاج در گفتوگو با نیویورکتایمز گفته بود که جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و دیگر مقامهای این نهاد در پشت صحنه برای حل یکی از پیچیدهترین چالشهای تاریخ جام جهانی فعالیت کردهاند.
به نوشته این روزنامه، اینفانتینو در ماه مارس با مقامهای ایرانی دیدار کرده و ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، نیز ماه گذشته به ترکیه سفر کرده بود؛ جایی که تیم ملی ایران برای برگزاری اردوی آمادهسازی خود مستقر شده است.
ایران قرار است هر سه مسابقه مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا برگزار کند. تیم ملی روز ۱۵ ژوئن [۲۵ خرداد] در لسآنجلس به مصاف نیوزیلند میرود، ۲۱ ژوئن [۳۱ خرداد] در همان شهر با بلژیک روبهرو میشود و ۲۶ ژوئن [۵ تیر] در سیاتل برابر مصر قرار خواهد گرفت.
نیویورکتایمز گزارش داد که بازیکنان ایران در هفتههای اخیر در جنوب غربی ترکیه تمرین میکردند و در انتظار تصمیم واشینگتن درباره وضعیت ویزاهای خود بودند.
بر اساس این گزارش، ایران در ابتدا قصد داشت در طول مسابقات در شهر توسان ایالت آریزونا مستقر شود، اما بعداً تصمیم گرفت محل اقامت خود را به شهر تیخوانا در مکزیک، نزدیک مرز آمریکا، منتقل کند. مهدی تاج گفته است این تصمیم با هماهنگی فیفا و با هدف کاهش مدت حضور تیم در خاک آمریکا اتخاذ شده است.
با این حال، مقررات فیفا ایجاب میکند که تیم ایران دستکم دو روز پیش از هر مسابقه وارد آمریکا شود تا در برنامههای رسانهای و تمرینات رسمی ورزشگاهها شرکت کند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ماه گذشته گفته بود تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهند داشت.
نیویورکتایمز یادآور شده است که فوتبال ایران نیز از پیامدهای جنگ بیتاثیر نبوده است. مسابقات حرفهای فوتبال در ایران پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اوایل اسفند متوقف شد و بسیاری از بازیکنان تیم ملی در ماههای گذشته تنها در اردوهای داخلی یا اردوهای برگزارشده در ترکیه امکان تمرین داشتهاند.
این روزنامه همچنین به سوابق مهدی تاج اشاره کرده و نوشته است که او پیشتر نیز از حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی در واشینگتن محروم شده بود. ماه گذشته نیز مقامهای کانادایی هنگام سفر او به نشست سالانه فیفا در ونکوور، مدارک سفرش را لغو کردند و او پس از چند ساعت مذاکره با مقامهای کانادایی، همراه با سایر اعضای هیئت ایرانی به کشور بازگشت.
نیویورکتایمز در پایان گزارش خود به مواضع متناقض تهران و واشینگتن در ماههای اخیر اشاره کرده است. در حالی که مقامهای ایرانی بر حق حضور تیم ملی در جام جهانی تاکید کردهاند، برخی از آنها نیز احتمال بازنگری در حضور ایران در این مسابقات را مطرح کرده بودند. در آمریکا نیز دونالد ترامپ در مقاطعی گفته بود ایران ممکن است به دلایل امنیتی درباره حضور در جام جهانی تجدیدنظر کند، اما همزمان تاکید کرده بود که تیم ملی ایران برای شرکت در رقابتها مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
مهدی تاج در گفتوگو با نیویورکتایمز گفته است: «ما به جام جهانی صعود کردهایم و باید بهترین امکانات برای حضور در مسابقات در اختیار ما قرار گیرد. در فوتبال مفهومی به نام بازی جوانمردانه وجود دارد و همه کشورها باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.»