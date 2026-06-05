او گفت: «از او می‌پرسم چه فکری می‌کند، حالش چطور است، و تلاش می‌کنیم به توافق برسیم.»

سرمربی مدافع عنوان قهرمانی جهان همچنین درباره هدایت تیمی با چنین جایگاهی در جام جهانی گفت: «هیچ‌کس دوست ندارد تعویض شود، حتی مسی».

او درباره نقش مسی ۳۸ ساله در ترکیب تیم ملی گفت: «فکر می‌کنم باید همین‌طور باشد، چون حتی اگر در زمین با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد، چیزهای زیادی به ما اضافه می‌کند.»

اسکالونی در توضیح دلیل بازی کردن مسی گفت: «بهتر است او در زمین باشد؛ او توانایی خلق و تولید موقعیت‌های فراوانی را دارد.»

سرمربی آلبی‌سلسته در بخش دیگری از این گفتگو درباره مسی گفت: «او تا هر زمانی که خودش بخواهد بازی خواهد کرد، چون ما از قبل می‌دانیم چه توانایی‌هایی دارد. اینکه در ششمین جام جهانی‌اش بازی می‌کند، جای تعجب ندارد. چطور می‌تواند تعجب‌آور باشد؟ چیزی که تعجب‌آور است این است که او فقط چهار عنوان با تیم ملی کسب کرده است.»

اسکالونی ادامه داد: «او خیلی تغییر نکرده است؛ همان آدم سابق است، همچنان رقابتی است، قرار است در ششمین جام جهانی‌اش بازی کند و همان انگیزه را دارد. و فکر نمی‌کنم تغییر کند؛ او همان الگویی است که می‌خواهید برای یک فوتبالیست ارائه دهید.»

او گفت: «موضوع این نیست که چه می‌برید یا چطور بازی می‌کنید، بلکه این است که چطور مسائل را مدیریت می‌کنید؛ و این همان چیزی است که سعی می‌کنیم به جوان‌ترها منتقل کنیم. آن‌ها کم‌کم دارند این را درک می‌کنند.»