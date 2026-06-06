ارتش آمریکا بامداد شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد در واکنش به پرتاب چهار پهپاد ایرانی به سمت منطقه تنگه هرمز، چند مرکز راداری و نظارتی ایران در سواحل خلیج فارس را هدف قرار داده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده ادامه تنش‌های نظامی میان دو کشور، همزمان با جریان مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ است.

به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفت ارزیابی ارتش آمریکا نشان می‌دهد پهپادهای ایرانی با هدف تهدید یا هدف قرار دادن تردد دریایی در منطقه به پرواز درآمده بودند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نیروهای آمریکایی پس از سرنگونی این پهپادها، مراکز نظارتی ایران در منطقه گورک و جزیره قشم را هدف قرار دادند.

ساعاتی بعد خبرگزاری کویت خبر داد که پدافند هوایی این کشور «حملات موشکی و پهپادی» را رهگیری کرده است.ستاد کل ارتش کویت گفت که صدای هرگونه انفجار، نتیجه رهگیری توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است و از مردم خواست تا دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی صادر شده توسط سازمان‌های مربوطه را رعایت کنند.

دقایقی بعد وزارت کشور بحرین آژیر حمله هوایی را فعال کرد . وزارت کشور بحرین در همین ارتباط از شهروندان و ساکنان خواست به نزدیک‌ترین محل امن بروند.

پس از آن روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که در رسانه‌های ایران منتشر شد، اعلام کرد که به دنبال حمله آمریکا به سیریک و جزیره قشم، «پایگاه‌های دشمن در منطقه» را هدف موشک‌های هوافضا قرار داده است.

این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که تهران و واشینگتن به‌طور غیرمستقیم درباره یک توافق موقت مذاکره می‌کنند؛ توافقی که هدف آن توقف جنگی است که از اسفند سال گذشته آغاز شده و اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است. بر اساس گزارش رویترز، موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران قرار است در مذاکرات بعدی بررسی شود.

تهران چه می‌خواهد؟

به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی برای پذیرش هرگونه توافق خواستار دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، کاهش یا لغو محدودیت‌های صادرات نفت خام، پایان محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و حفظ نقش خود در تنگه هرمز شده است.

از زمان آغاز جنگ، حکومت ایران عملاً عبور و مرور در تنگه هرمز را مختل کرده است؛ آبراهی که پیش از جنگ حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کرد.

ترامپ: جمهوری اسلامی هنوز بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی گفت با وجود حملات گسترده آمریکا، حکومت ایران هنوز بخشی از توان موشکی و پهپادی خود را در اختیار دارد.

او گفت «ایران هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارد» و برآورد کرد که حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از ذخایر موشکی این کشور باقی مانده است.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که چرا تهران هنوز با توافق موافقت نکرده است، گفت رهبران جمهوری اسلامی «قوی و مغرور» هستند، اما در نهایت «چاره‌ای جز توافق نخواهند داشت.»

لبنان؛ گره دیگر مذاکرات

رویترز گزارش داد که هم‌زمان با مذاکرات حکومت ایران و آمریکا، درگیری‌ها در لبنان نیز ادامه دارد. حزب‌الله لبنان روز جمعه اعلام کرد دو عملیات علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده است. منابع امنیتی لبنان نیز از حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر دادند.

به نوشته رویترز، حکومت ایران همچنان از حزب‌الله حمایت می‌کند و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را یکی از شروط اصلی برای هرگونه توافق منطقه‌ای و آتش‌بس فراگیر می‌داند.

تهران همچنین برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله را بخشی از چارچوب مورد نظر خود برای دستیابی به توافق با آمریکا و بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز معرفی کرده است.

اختلاف بر سر طرح آتش‌بس لبنان

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این هفته توافق پیشنهادی آمریکا میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و گفت این توافق خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان را تضمین نمی‌کند و حزب‌الله نیز در مذاکرات آن مشارکت نداشته است.

در مقابل، اسرائیل اعلام کرده است که عملیات نظامی خود در جنوب لبنان را ادامه خواهد داد و فعلاً برنامه‌ای برای خروج نیروهایش از این مناطق ندارد.

در همین حال، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزب‌الله، اعلام کرد اگر نیروهای اسرائیلی همزمان از مناطق اشغالی لبنان خارج شوند، با عقب‌نشینی نیروهای حزب‌الله از جنوب لبنان موافقت خواهد کرد.

آتش‌بس‌های شکننده

رویترز در پایان گزارش خود نوشت که با وجود توافق‌های آتش‌بس مورد حمایت آمریکا، درگیری‌ها در چندین جبهه منطقه‌ای ادامه دارد. در روزهای اخیر لبنان، غزه، شمال اسرائیل و حتی کویت شاهد حملات و تنش‌های امنیتی بوده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به جنگ در جریان است، اما در میدان نبرد هنوز فاصله قابل توجهی تا دستیابی به یک آتش‌بس پایدار و فراگیر وجود دارد.

