منابع این رسانه گفته‌اند که برخی از افرادی که ویزای آن‌ها رد شده، به‌طور رسمی از سوی فیفا به‌عنوان بخشی از کادر مربیگری و یا فنی تیم به رسمیت شناخته شده بودند: «بازیکنان تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفته‌اند.»

رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام کاخ سفید خبر داد بازیکنان تیم ملی برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کرده‌اند.

ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنج‌شنبه گفته بود که تیم ملی هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکرده است، اما مقام کاخ سفید اعلام کرد این ویزاها طی شب صادر شده‌اند.

پیش‌تر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفته بود: «به فیفا اعلام کرده‌ایم اگر ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم‌های دیگری خواهیم گرفت.»