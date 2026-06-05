اسرائیلهیوم گزارش داد که کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد برای بررسی توافق آتشبس با لبنان جلسهای طولانی برگزار کرد. به گفته مقامهای اسرائیلی، محور اصلی گفتوگوها در این نشست بود.
در جریان این جلسه، شماری از وزیران نسبت به مفاد توافق اعتراض کردند و خواستار واکنش قاطعتر در برابر حزبالله شدند.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت: «به آمریکا برو و به دونالد ترامپ بگو دوستت داریم، اما باید به نقاط ضعف حزبالله در ضاحیه پاسخ بدهیم.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در نامهای سرگشاده خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد کرد رهبران دو کشور برای پایان دادن به بیش از چهار سال نبرد خونبار، با یکدیگر دیدار کنند.
دفتر ریاستجمهوری اوکراین شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد این نامه علاوه بر روسیه برای چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده ارسال شده است.
زلنسکی در این پیام نوشت بخش عمدهای از شهروندان روسیه از پیامدهای جنگ، از جمله حملات موشکی و پهپادی اوکراین، افزایش تورم و کمبود سوخت خسته شدهاند و خواهان پایان درگیریها هستند.
رییسجمهوری اوکراین با اشاره به تمرکز کنونی واشینگتن بر تحولات مرتبط با «جنگ ایران» خاطرنشان کرد: «درست نیست که صرفا منتظر بمانیم تا جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی آمریکا تبدیل شود.»
او افزود کییف از برقراری «آتشبس کامل» در طول مذاکرات حمایت میکند و این اقدام را «رویهای متعارف» در فرآیندهای صلح توصیف کرد.
زلنسکی در عین حال هشدار داد در صورت عدم پیشرفت در مسیر صلح، کییف آماده ادامه نبرد خواهد بود.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ نهراسید
زلنسکی در ادامه نامه سرگشاده خود پیشنهاد کرد تاریخ مشخصی برای دیدار رهبران روسیه و اوکراین تعیین شود. او همچنین از سوئیس، ترکیه و کشورهای عربی بهعنوان گزینههای احتمالی میزبانی این مذاکرات نام برد.
رییسجمهوری اوکراین خطاب به پوتین نوشت: «از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ هراس نداشته باشید. این مهمترین اقدامی است که اکنون از شما انتظار میرود .... اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای موجودیت خود ادامه خواهد داد.»
او هشدار داد ادامه این رویارویی میتواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد: «این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را میدانید: وقتی روسیه خسته میشود، تغییر از راه میرسد.»
زلنسکی همچنین به نقش آمریکا در مذاکرات احتمالی صلح اشاره کرد و افزود واشینگتن از توانایی لازم برای نظارت بر اجرای آتشبس در امتداد خطوط تماس و مناطقی که درگیریها در آن متوقف میشود، برخوردار است.
در سوی دیگر، کرملین اعلام کرد نامه زلنسکی را دریافت کرده و قرار است پوتین در جریان محتوای این پیام قرار گیرد.
همزمان مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه ۱۴ خرداد طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از یک میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و همچنین اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه است.
این طرح با حمایت شماری از نمایندگان جمهوریخواه به تصویب رسید.
ناظران این اقدام را نشانهای از افزایش فاصله بخشی از جمهوریخواهان با مواضع دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین ارزیابی میکنند.
خبرگزاری رویترز نوشت با وجود تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، سرنوشت آن همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، این لایحه باید به تایید سنا نیز برسد، اما رهبران جمهوریخواه سنا تاکنون از رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کرده و گفتهاند در این زمینه منتظر موضع نهایی ترامپ خواهند ماند.
حتی در صورت تصویب این طرح در سنا، پیشبینی میشود ترامپ با استفاده از حق وتوی ریاستجمهوری مانع اجرایی شدن آن شود. او از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها نسبت به ادامه کمکهای مالی و نظامی آمریکا به اوکراین موضعی انتقادی اتخاذ کرده است.
قیمت طلا در پی ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگی که بازارهای جهانی را متلاطم کرده، در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار گرفت و هر اونس آن روز جمعه به زیر ۴۴۵۰ دلار رسید.
در هفتهای که جدیترین درگیریها در خاورمیانه از زمان توافق آتشبس در اوایل فروردین رخ داد، بهای طلا حدود ۲ درصد کاهش یافت.
قیمت طلا پس از آغاز درگیریها بهطور قابل توجهی کاهش یافت و در هفتههای اخیر در دامنهای محدود نوسان کرده است. قیمت این فلز روز جمعه حدود ۱۶ درصد پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار داشت.
بیش از ۵۰ روز پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بهدست آمریکا، تلاش برای رساندن کالا از راههای جایگزین ادامه دارد. فعالیت بندر کوچک خصب در عمان زیر فشار افزایش تقاضا کندتر شده و همزمان، بندر امالقصر عراق به مسیری تازه برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
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اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ در کاخ سفید، تاکید کرد که برخلاف هواداران ۴۶ تیم دیگر حاضر در رقابتها، شهروندان ایران و هائیتی امکان دریافت ویزا برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات جام جهانی را نخواهند داشت.
در جریان یک نشست خبری درباره آمادگیهای آمریکا برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، که پنجشنبه ۱۴ خرداد در میامی برگزار شد، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، بار دیگر بر محدودیتهای ویزایی برای شهروندان ایران و هائیتی تاکید کرد.
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در ادامه تنشهای مرتبط با مناقشه ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد عمان پس از وقوع انفجاری در نزدیکی تاسیسات بارگیری پایانه نفتی مینا الفحل، عملیات بارگیری را متوقف کرده است. به گفته این منابع، انفجار میان دو سکوی پهلوگیری شناور تکنقطهای رخ داده و احتمال میرود ناشی از حمله پهپادی باشد. جزئیات بیشتری درباره عامل این رویداد منتشر نشده است.
در واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی به دست حکومت ایران، این اقدام «دلیل خوبی» برای ازسرگیری جنگ خواهد بود و افزود: «اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند، فکر میکنم خیلی سریع دست به این کار بزنم.» او همچنین درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت چه از نظر نظامی و چه روی کاغذ، آمریکا پیروز خواهد شد.
شبکه العربیه گزارش داد وزیر کشور پاکستان برای پیگیری روند مذاکرات و تقویت گفتوگوها در حال بازگشت به تهران است. همزمان، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با همتای کویتی خود بر پایبندی واشینگتن به امنیت کویت و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، اعلام کرد مسکو روابطی مبتنی بر اعتماد با جمهوری اسلامی دارد و میتواند به حلوفصل بحران کمک کند. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نیز ابراز امیدواری کرد تلاشهای دیپلماتیک کشورش برای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتایج مثبت منجر شود.
در لبنان، تنشها میان اسرائیل و حزبالله ادامه یافت. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت سند توافق اخیر درباره لبنان بر خلع سلاح حزبالله در سراسر این کشور و محکومیت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه تصریح دارد. دبیرکل حزبالله لبنان نیز مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «نمایش مضحک و توهینآمیز» خواند.
در آستانه جام جهانی، دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای به مناسبت زادروز مجیدرضا رهنورد، از ایرانیان خواست با حضور در برنامههای جامجهانی، پرچم شیر و خورشید را برافرازند و یاد کشتهشدگان اعتراضات را گرامی بدارند.
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