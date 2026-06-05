در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بازارهای انرژی را با اختلال روبهرو کرده، هند از آمادگی شرکتهای خود برای گسترش حضور در بخش انرژی ونزوئلا خبر داد.
هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند، پنجشنبه ۱۴ خرداد در دیدار با دلسی رودریگز، رییسجمهور موقت ونزوئلا، در دهلی نو گفت شرکتهای هندی آمادهاند حضور خود را در ونزوئلا تعمیق کنند و از بازسازی بخش انرژی این کشور حمایت میکنند.
هند در ماه مه با واردات روزانه ۴۲۷ هزار بشکه، دومین خریدار بزرگ نفت ونزوئلا بود. مقامهای هندی همچنین اعلام کردند ونزوئلا در ماههای آوریل و مه در میان بزرگترین تامینکنندگان نفت خام این کشور قرار داشته است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که هند، به عنوان سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت در جهان، با اختلال در عرضه انرژی ناشی از درگیریهای منطقهای مرتبط با ایران مواجه است.
هند سال گذشته پس از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که از ونزوئلا نفت خریداری میکنند، واردات نفت از این کشور را متوقف کرده بود.
بلومبرگ صبح جمعه گزارش داد عملیات در پایانه اصلی صادرات نفت خام عمان در «مینا الفحل» از سر گرفته شده است؛ پایانهای که از مراکز کلیدی صادرات نفت این کشور به شمار میرود.
بارگیری نفت پس از وقوع انفجار در نزدیکی محل پهلوگیری شناورهای فراساحلی متوقف شده بود.
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد این انفجار احتمالا در نتیجه حمله یک پهپاد رخ داده است. مقامهای عمانی تاکنون بهطور رسمی درباره علت حادثه اظهار نظر نکردهاند و جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
اسرائیلهیوم گزارش داد که کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد برای بررسی توافق آتشبس با لبنان جلسهای طولانی برگزار کرد. به گفته مقامهای اسرائیلی، محور اصلی گفتوگوها در این نشست بود.
در جریان این جلسه، شماری از وزیران نسبت به مفاد توافق اعتراض کردند و خواستار واکنش قاطعتر در برابر حزبالله شدند.
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت: «به آمریکا برو و به دونالد ترامپ بگو دوستت داریم، اما باید به نقاط ضعف حزبالله در ضاحیه پاسخ بدهیم.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در نامهای سرگشاده خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد کرد رهبران دو کشور برای پایان دادن به بیش از چهار سال نبرد خونبار، با یکدیگر دیدار کنند.
دفتر ریاستجمهوری اوکراین شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد این نامه علاوه بر روسیه برای چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده ارسال شده است.
زلنسکی در این پیام نوشت بخش عمدهای از شهروندان روسیه از پیامدهای جنگ، از جمله حملات موشکی و پهپادی اوکراین، افزایش تورم و کمبود سوخت خسته شدهاند و خواهان پایان درگیریها هستند.
رییسجمهوری اوکراین با اشاره به تمرکز کنونی واشینگتن بر تحولات مرتبط با «جنگ ایران» خاطرنشان کرد: «درست نیست که صرفا منتظر بمانیم تا جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی آمریکا تبدیل شود.»
او افزود کییف از برقراری «آتشبس کامل» در طول مذاکرات حمایت میکند و این اقدام را «رویهای متعارف» در فرآیندهای صلح توصیف کرد.
زلنسکی در عین حال هشدار داد در صورت عدم پیشرفت در مسیر صلح، کییف آماده ادامه نبرد خواهد بود.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ نهراسید
زلنسکی در ادامه نامه سرگشاده خود پیشنهاد کرد تاریخ مشخصی برای دیدار رهبران روسیه و اوکراین تعیین شود. او همچنین از سوئیس، ترکیه و کشورهای عربی بهعنوان گزینههای احتمالی میزبانی این مذاکرات نام برد.
رییسجمهوری اوکراین خطاب به پوتین نوشت: «از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ هراس نداشته باشید. این مهمترین اقدامی است که اکنون از شما انتظار میرود .... اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای موجودیت خود ادامه خواهد داد.»
او هشدار داد ادامه این رویارویی میتواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد: «این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را میدانید: وقتی روسیه خسته میشود، تغییر از راه میرسد.»
زلنسکی همچنین به نقش آمریکا در مذاکرات احتمالی صلح اشاره کرد و افزود واشینگتن از توانایی لازم برای نظارت بر اجرای آتشبس در امتداد خطوط تماس و مناطقی که درگیریها در آن متوقف میشود، برخوردار است.
در سوی دیگر، کرملین اعلام کرد نامه زلنسکی را دریافت کرده و قرار است پوتین در جریان محتوای این پیام قرار گیرد.
همزمان مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه ۱۴ خرداد طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از یک میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و همچنین اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه است.
این طرح با حمایت شماری از نمایندگان جمهوریخواه به تصویب رسید.
ناظران این اقدام را نشانهای از افزایش فاصله بخشی از جمهوریخواهان با مواضع دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین ارزیابی میکنند.
خبرگزاری رویترز نوشت با وجود تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، سرنوشت آن همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، این لایحه باید به تایید سنا نیز برسد، اما رهبران جمهوریخواه سنا تاکنون از رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کرده و گفتهاند در این زمینه منتظر موضع نهایی ترامپ خواهند ماند.
حتی در صورت تصویب این طرح در سنا، پیشبینی میشود ترامپ با استفاده از حق وتوی ریاستجمهوری مانع اجرایی شدن آن شود. او از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها نسبت به ادامه کمکهای مالی و نظامی آمریکا به اوکراین موضعی انتقادی اتخاذ کرده است.
قیمت طلا در پی ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگی که بازارهای جهانی را متلاطم کرده، در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار گرفت و هر اونس آن روز جمعه به زیر ۴۴۵۰ دلار رسید.
در هفتهای که جدیترین درگیریها در خاورمیانه از زمان توافق آتشبس در اوایل فروردین رخ داد، بهای طلا حدود ۲ درصد کاهش یافت.
قیمت طلا پس از آغاز درگیریها بهطور قابل توجهی کاهش یافت و در هفتههای اخیر در دامنهای محدود نوسان کرده است. قیمت این فلز روز جمعه حدود ۱۶ درصد پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار داشت.
بیش از ۵۰ روز پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بهدست آمریکا، تلاش برای رساندن کالا از راههای جایگزین ادامه دارد. فعالیت بندر کوچک خصب در عمان زیر فشار افزایش تقاضا کندتر شده و همزمان، بندر امالقصر عراق به مسیری تازه برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
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