دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ خرداد گزارش داد این نامه علاوه بر روسیه برای چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده ارسال شده است.

زلنسکی در این پیام نوشت بخش عمده‌ای از شهروندان روسیه از پیامدهای جنگ، از جمله حملات موشکی و پهپادی اوکراین، افزایش تورم و کمبود سوخت خسته شده‌اند و خواهان پایان درگیری‌ها هستند.

رییس‌جمهوری اوکراین با اشاره به تمرکز کنونی واشینگتن بر تحولات مرتبط با «جنگ ایران » خاطرنشان کرد: «درست نیست که صرفا منتظر بمانیم تا جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی آمریکا تبدیل شود.»

او افزود کی‌یف از برقراری «آتش‌بس کامل» در طول مذاکرات حمایت می‌کند و این اقدام را «رویه‌ای متعارف» در فرآیندهای صلح توصیف کرد.

زلنسکی در عین حال هشدار داد در صورت عدم پیشرفت در مسیر صلح، کی‌یف آماده ادامه نبرد خواهد بود.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام می‌شود.

روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساخت‌ها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.

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از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ نهراسید

زلنسکی در ادامه نامه سرگشاده خود پیشنهاد کرد تاریخ مشخصی برای دیدار رهبران روسیه و اوکراین تعیین شود. او همچنین از سوئیس، ترکیه و کشورهای عربی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی میزبانی این مذاکرات نام برد.

رییس‌جمهوری اوکراین خطاب به پوتین نوشت: «از قدم گذاشتن در مسیر خروج از این جنگ هراس نداشته باشید. این مهم‌ترین اقدامی است که اکنون از شما انتظار می‌رود .... اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای موجودیت خود ادامه خواهد داد.»

او هشدار داد ادامه این رویارویی می‌تواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد: «این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را می‌دانید: وقتی روسیه خسته می‌شود، تغییر از راه می‌رسد.»

زلنسکی همچنین به نقش آمریکا در مذاکرات احتمالی صلح اشاره کرد و افزود واشینگتن از توانایی لازم برای نظارت بر اجرای آتش‌بس در امتداد خطوط تماس و مناطقی که درگیری‌ها در آن متوقف می‌شود، برخوردار است.

در سوی دیگر، کرملین اعلام کرد نامه زلنسکی را دریافت کرده و قرار است پوتین در جریان محتوای این پیام قرار گیرد.

هم‌زمان مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه ۱۴ خرداد طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از یک میلیارد دلار کمک به اوکراین، میلیاردها دلار وام و همچنین اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه است.

این طرح با حمایت شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه به تصویب رسید.

ناظران این اقدام را نشانه‌ای از افزایش فاصله بخشی از جمهوری‌خواهان با مواضع دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین ارزیابی می‌کنند.

خبرگزاری رویترز نوشت با وجود تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، سرنوشت آن همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، این لایحه باید به تایید سنا نیز برسد، اما رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون از رای‌گیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کرده و گفته‌اند در این زمینه منتظر موضع نهایی ترامپ خواهند ماند.

حتی در صورت تصویب این طرح در سنا، پیش‌بینی می‌شود ترامپ با استفاده از حق وتوی ریاست‌جمهوری مانع اجرایی شدن آن شود. او از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها نسبت به ادامه کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به اوکراین موضعی انتقادی اتخاذ کرده است.