دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا چهارشنبه ۳ خرداد درباره خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران گفت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با این موضوع موافقت کرده، اما چند بار نیز نظر خود را تغییر داده است و این مسئله بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است.

او گفت: «آن‌ها موافقت کردند و بعد گاهی هم مخالفت کردند. این یکی از چیزهایی است که درباره‌اش صحبت کردیم. خیلی هم بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. من خودم آن را بیش از حد بزرگ‌نمایی کردم.»

ترامپ با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این مواد «نابود شده» و زیر کوهی دفن شده‌اند که تقریبا فروریخته است.

او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد: «من می‌خواهم آن را به دست بیاوریم.» به گفته او، آمریکا و احتمالا چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چنین عملیاتی را دارند.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت سه سایت مورد نظر به طور دائمی زیر نظر هستند و در صورت هرگونه تحرک، آمریکا از آن مطلع خواهد شد.

او افزود: «اگر کسی به آنجا برود، دقیقا می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد و کمی هم بیشتر آن را منفجر می‌کنیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا درباره مین‌روبی در تنگه هرمز گفت ایالات متحده از مین‌روب‌های زیرآبی استفاده کرده و مین‌ها را پاکسازی کرده است.

او افزود: «تنگه هرمز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد.»