رویترز در گزارش خود این اقدام را نشان‌دهنده تشدید اختلافات بر سر اشتراک‌گذاری اطلاعات و تعیین حدود مسئولیت‌ها میان دو نهاد به‌ویژه در میانه جنگ ایران دانسته است.

یک مقام آمریکایی و سه فرد که به‌طور مستقیم در جریان موضوع قرار دارند، به رویترز گفتند که درگیری میان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) بیش از یک سال است که شدت گرفته و همکاری آنها در تهیه تحلیل‌های امنیت ملی را مختل کرده است؛ تحلیل‌هایی که روسای جمهوری آمریکا سال‌ها برای مواجهه با چالش‌های پیچیده خارجی به آنها اتکا کرده‌اند.

این منابع به دلیل حساسیت موضوعات داخلی، به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کردند.

منشاء اختلافات

به‌گفته منابع، ریشه اصلی اختلافات به یک کارگروه بازمی‌گردد که در آوریل ۲۰۲۵ از سوی تولسی گبرد، مدیر اطلاعات ملی وقت آمریکا، تشکیل شد.

دو نفر از منابع گفتند سیا به ریاست جان رتکلیف معتقد است «گروه ابتکارات مدیر» (Director's Initiatives Group) که گبرد آن را ایجاد کرده بود، با دور زدن سازوکارهای سنتی اشتراک‌گذاری و رفع محرمانگی اطلاعات، رفتاری بی‌پروا داشته است.

در مقابل، مقام‌های دفتر مدیر اطلاعات ملی می‌گویند سیا به‌طور مستمر دسترسی این گروه به اطلاعات مورد نیاز را مسدود کرده است.

فروپاشی همکاری میان نهادهای اطلاعاتی در زمانی رخ می‌دهد که دولت ترامپ با چالش‌های امنیتی متعددی روبه‌روست؛ از جنگ ایران گرفته تا گسترش توان نظامی چین و ادامه جنگ روسیه در اوکراین.

به‌نوشته رویترز، این وضعیت همچنین نشان می‌دهد اصلاحات پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که به ایجاد سمت مدیر اطلاعات ملی برای هماهنگی میان ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکا انجامید، نتوانسته به طور کامل مشکلات ساختاری این جامعه اطلاعاتی را برطرف کند.

بت سانر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دولت اول ترامپ، گفت: «قرار بود دفتر مدیر اطلاعات ملی مانند روغنی باشد که در سیستم جریان پیدا می‌کند و شریان‌های جامعه اطلاعاتی را روان نگه می‌دارد و گره‌ها را باز می‌کند.»

او افزود: «وقتی این اتفاق نمی‌افتد، این احتمال ایجاد می‌شود که سازمان‌ها دوباره به ساختارهای جداگانه و منزوی خود بازگردند و در نتیجه زمینه برای شکست‌های اطلاعاتی فراهم شود.»

مسیرهای جایگزین سیا

فراتر از ارزیابی‌های دفتر مدیر اطلاعات ملی، سیا همچنان راه‌های دیگری برای رساندن اطلاعات خود، از جمله درباره ایران ــ به رییس‌جمهوری و دیگر سیاست‌گذاران دارد.

بخش بزرگی از این اطلاعات در «گزارش روزانه رییس‌جمهوری» (Presidential Daily Brief) گنجانده می‌شود؛ مجموعه‌ای فوق‌محرمانه از گزارش‌های اطلاعاتی که هر روز برای رییس‌جمهوری ایالات متحده تهیه می‌شود.

گبرد هفته گذشته اعلام کرد که به‌دلیل بیماری همسرش در ۳۰ ژوئن از سمت مدیر اطلاعات ملی کناره‌گیری خواهد کرد.

ترامپ نیز سه‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که بیل پولت، رییس آژانس تامین مالی مسکن فدرال، را به‌عنوان سرپرست موقت این سمت منصوب می‌کند.

اولیویا کولمن، سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی، گفت: «رییس‌جمهوری و سیاست‌گذاران همچنان بهترین اطلاعات و تحلیل‌ها را از نهادهای اطلاعاتی دریافت می‌کنند.»

او افزود که دفتر مدیر اطلاعات ملی و سازمان‌های زیرمجموعه آن «روزانه با همتایان خود در سیا درباره طیف کامل محصولات و عملیات اطلاعاتی در ارتباط و همکاری هستند.»

کولمن همچنین گفت: «گروه ابتکارات مدیر در چارچوب اختیارات نظارتی دفتر مدیر اطلاعات ملی و در حمایت از دستورات اجرایی رییس‌جمهوری فعالیت می‌کرد.»

رویترز در فوریه گزارش داده بود که گبرد این گروه را در پی بررسی‌های کنگره منحل و کارکنان آن را به بخش‌های دیگر منتقل کرده است.

لیز لیونز، مدیر روابط عمومی سیا، گفت: «تحت مدیریت رتکلیف، سیا به سرعت اولویت‌های رییس‌جمهوری ترامپ را دنبال و با پذیرش ریسک‌های هوشمندانه، برای پیشی گرفتن از دشمنان و ایجاد برتری قاطع برای آمریکا عمل کرده است.»

دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر «صلح از طریق قدرت» است و تلاش رسانه‌ها برای ایجاد اختلاف داخلی بی‌نتیجه خواهد بود.

او افزود: «رییس‌جمهوری ترامپ به طور کامل به تیم برجسته امنیت ملی خود اعتماد دارد.»

کاهش همکاری در ارزیابی‌های اطلاعاتی

به‌نوشته رویترز یکی از جدی‌ترین پیامدهای بی‌اعتمادی متقابل میان دو نهاد، تصمیم سیا برای کاهش چشمگیر مشارکت در ارزیابی‌هایی است که از سوی دفتر گبرد تهیه می‌شد.

سیا یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان اطلاعات برای گزارش‌های شورای اطلاعات ملی (NIC)، مهم‌ترین نهاد تحلیلی جامعه اطلاعاتی آمریکا، بوده است.

این گزارش‌ها به‌ویژه در زمان جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

دو نفر از منابع آگاه گفتند ارزیابی‌های مربوط به ایران از جمله گزارش‌هایی هستند که سیا دیگر به طور منظم در تهیه آنها مشارکت نمی‌کند.

به‌گفته این منابع، سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی اکنون عملا مانند دو مرکز تحلیلی مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند.

سال گذشته، در اوج تنش‌ها، سیا انتشار گزارش‌های شورای اطلاعات ملی را در سامانه داخلی توزیع اطلاعات که تحت کنترل خود داشت متوقف کرد و برای مدتی دسترسی به این گزارش‌ها محدود شد.

یک مقام آمریکایی گفت این گزارش‌ها تنها «چند ساعت» و به‌دلیل «یک مشکل فنی در پردازش» منتشر نشدند.

آغاز تنش‌ها

چهار منبع آگاه اما به رویترز گفتند اختلافات میان دو نهاد اندکی پس از آن آغاز شد که گبرد در فوریه ۲۰۲۵ مسئولیت خود را بر عهده گرفت.

یکی از نخستین اقدامات او اعمال کنترل بیشتر بر تهیه گزارش روزانه رییس‌جمهوری بود؛ گزارشی که سیا سال‌ها نقش محوری در تهیه آن داشت.

روابط دو نهاد پس از تشکیل گروه ابتکارات مدیر برای «ریشه‌کن کردن سیاسی‌کاری در جامعه اطلاعاتی» بیش از پیش تیره شد.

این گروه همچنین مسئول رفع محرمانگی اسناد مرتبط با ترور جان اف. کندی، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، بررسی امنیت دستگاه‌های رأی‌گیری و تحقیق درباره منشاء ویروس کووید-۱۹ بود.

منتقدان، از جمله برخی مقام‌های سابق اطلاعاتی، معتقد بودند این گروه ابزاری برای تسویه‌حساب با دشمنان سیاسی مورد نظر ترامپ بوده است.

به‌گفته دو نفر از منابع، اعضای این گروه بارها از سیا خواستند اطلاعات و اسناد لازم برای تحقیقات محوله از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی را در اختیارشان بگذارد، اما معتقد بودند همکاری کافی صورت نگرفته است.

برکناری مقام‌های ارشد سیا

در ماه مه ۲۰۲۵، گبرد دو مقام ارشد سیا را برکنار کرد که شورای اطلاعات ملی را هدایت می‌کردند.

یک مقام اطلاعاتی که نخواست نامش فاش شود گفت: «آنها به‌دلیل ایجاد محیط کاری سمی که در نظرسنجی کارکنان مستند شده بود و همچنین سابقه سیاسی‌سازی اطلاعات برکنار شدند.»

با این حال، او هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرد.

سپس در ماه اوت، گبرد مجوزهای امنیتی ۳۷ مقام فعلی و سابق را لغو کرد؛ اقدامی که در جریان آن هویت یک مامور مخفی سیا که در خارج از کشور فعالیت می‌کرد نیز فاش شد.

گبرد این افراد را به سیاسی‌سازی و افشای اطلاعات متهم کرد اما هیچ مدرکی ارائه نداد.

مقام‌های سابق و دیگر منتقدان گفتند این اقدام تا حدی در واکنش به ارزیابی اطلاعاتی سال ۲۰۱۷ صورت گرفت که نتیجه گرفته بود روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ به نفع ترامپ، عملیات گسترده نفوذ انجام داده است.

تحقیقات بازرس کل

تنش میان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی ماه گذشته علنی شد؛ زمانی که یک افسر سیا که به گروه ابتکارات مدیر مامور شده بود، در برابر یک کمیته سنای آمریکا شهادت داد که سیا دسترسی این گروه به اطلاعات مربوط به منشاء کووید-۱۹ را مسدود کرده است.

به‌گفته دو منبع آگاه، این اختلاف اکنون موجب آغاز تحقیقاتی از سوی دفتر بازرس کل جامعه اطلاعاتی شده است؛ نهادی مستقل که در ساختار دفتر مدیر اطلاعات ملی فعالیت می‌کند.

رویترز در گزارش خود تاکید کرده که نتوانسته دامنه و جزئیات این تحقیقات را مشخص کند.