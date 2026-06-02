این روزنامه ایتالیایی معتقد است که فدراسیون فوتبال ایران با انتخاب تیخوانای مکزیک، «ترامپ را دور زده است».
گاتزتا دلو اسپورت در اینباره مینویسد:
ماجرا از آنجا آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در اسفند گذشته با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تیم ملی ایران «به جام جهانی خوشآمده است»، اما حضور این تیم در آمریکا را برای امنیت خود ایران مناسب نمیداند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در واکنش به پیام ترامپ گفته بود اگر شرایط چنین باشد، تیم ملی هرگز در جام جهانی شرکت نخواهد کرد.
مدتی بعد، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با هیئت ایرانی دیدار کرد، به آنها اطمینان داد و سپس علناً اعلام کرد که ایران در جام جهانی حضور خواهد داشت.
در ادامه، فدراسیون فوتبال ایران درخواست کرد سه مسابقه این تیم که قرار است در لسآنجلس و سیاتل برگزار شود، به مکزیک منتقل شود، اما فیفا با این درخواست موافقت نکرد.
در عوض، کمپ اصلی تیم ملی از آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل شد. آمریکاییها از حضور دائمی هیئت ایرانی در خاک خود رضایت نداشتند و بنابراین تیم ملی پایگاه خود را به تیخوانا در ایالت باخا کالیفرنیا منتقل کرد.
تیم ملی از این شهر مرزی مکزیک به ساحل غربی پرواز خواهد کرد تا سه بازی خود را انجام دهد. پس از آن، باید دید چه خواهد شد.
ایالات متحده نمیتوانست مستقیماً با حضور ایران مخالفت کند، اما حضور این تیم را در خاک خود به حداقل میرساند: پروازی که تیم را به لسآنجلس و سیاتل منتقل میکند، تحت نظارت شدید خواهد بود و گروه بیش از ۴۸ ساعت در آمریکا نخواهد ماند.
فیفا تیمها را ملزم میکند شب پیش از مسابقه در شهر محل برگزاری اقامت داشته باشند.