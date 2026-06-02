دفتر رسانهای قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در تلگرام اعلام کرد او سهشنبه ۱۲ خرداد با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف درباره وضعیت منطقهای و بینالمللی، آخرین تحولات منطقه، ادامه همکاری و شراکت عراق و آمریکا و توسعه روابط دوجانبه بر اساس منافع مشترک گفتوگو کردند.
در این دیدار از تصمیم «چارچوب هماهنگی» در حمایت از اقدامات دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت تمجید و تاکید شد بیانیه این ائتلاف، نقشه راهی برای ثبات عراق و دوری از هر اقدامی است که به امنیت و ثبات این کشور آسیب بزند.
الاعرجی همچنین بر موضع ثابت عراق در قبال درگیریهای جاری در منطقه و حمایت بغداد از مسیر مسالمتآمیز بر پایه عرفها و دیپلماسی بینالمللی تاکید کرد.
جاشوا هریس نیز گفت دولت آمریکا و دونالد ترامپ از دولت عراق حمایت میکنند و واشینگتن از «عراق مستقل با حاکمیت کامل» پشتیبانی میکند. او افزود اقتصاد و توسعه باید محرک اصلی عراق و مردم این کشور باشد.
کاردار سفارت آمریکا همچنین حمایت واشینگتن از اقدامات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت را تکرار کرد و بیانیه چارچوب هماهنگی را «تحولی کیفی» در مسیر تثبیت استقلال و حاکمیت برای آینده عراق توصیف کرد.