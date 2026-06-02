خبرگزاری ایلنا گزارش داد عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، گفت: «وقتی نفت ملی شد، تاریخ قضاوت کرد که آن تصمیم، چه تصمیم مهمی بود که در آن مقطع گرفته شد. امروز ما می‌خواهیم تنگه هرمزمان را ملی کنیم. دعوا، دعوای ملی شدن تنگه هرمز است.»

او اضافه کرد: «تنگه هرمز همه مناسبات را به هم می‌ریزد. عدد، رقم و درآمد آنجا مهم نیست. عوایدی دارد که بسیار فراتر از این چرتکه‌هایی است که گاهی اوقات انداخته می‌شود و دشمن نیز متوجه این موضوع شده است.»

گودرزی درباره عبور و مرور از تنگه هرمز ادامه داد: «اگر شناوری متعلق به کشور دوست باشد و رفتار متخاصمانه نداشته باشد، به راحتی و در قالب پروتکل‌های نیروهای مسلح عبور می‌کند. اگر بی‌طرف هم باشد، باز هم مشکلی ندارد، اما اگر کشور متخاصم باشد و قرار باشد به جای جابه‌جایی کالا، تسلیحات نظامی برای تخاصم با ملت ایران منتقل کند، جمهوری اسلامی قاطعانه در آنجا خواهد ایستاد.»