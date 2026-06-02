کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت تحولات اخیر در لبنان، سوریه و فلسطین نشان میدهد بحران منطقه نه حاصل «تنشهای پراکنده»، بلکه نتیجه «جنایات و مصونیت اسرائیل» است که به گفته او حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینیان تعرض میکند.
او افزود شورای امنیت سازمان ملل باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کرده و «تصمیمات تنبیهی و الزامآور» علیه اسرائیل اتخاذ کند، زیرا به گفته او حقوق بینالملل با «محکومیتهای کمهزینه و بیاثر» پاسداری نمیشود.
غریبآبادی همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره منصرف کردن بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از حمله گسترده به بیروت، گفت این اظهارات بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشینگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت اقدامات اسرائیل است.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت: «اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت.»