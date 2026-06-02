آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد
وزارت کشور بحرین بامداد چهارشنبه، به وقت محلی، اعلام کرد که آژیر خطر در این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
وزارت کشور بحرین بامداد چهارشنبه، به وقت محلی، اعلام کرد که آژیر خطر در این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، سهشنبه ۱۲ خرداد در نشست کمیته صلح سازمان بینالمللی کار در شهر ژنو از شرکتکنندگان در اجلاس سالانه این سازمان خواست که در کنار مردم ایران بایستند و از حکومت ایران بخواهند تا تمام خطوط ارتباطی فورا برقرار شوند، اعدامها متوقف و تمام کارگران زندانی، فعالان سندیکایی و مدافعان حقوق بشر آزاد شوند.
او همچنین از شرکتکنندگان در اجلاس سازمان بینالمللی کار خواست که حکومت ایران بخواهند که به نمایندگان دیدهبان حقوق بشر و سازمان بینالمللی کار برای ارتباط آزادانه با تشکلهای مستقل کارگری در ایران دیدارکنند.
تضمین دستمزد عادلانه و شرایط کار ایمن برای تمام کارگران دیگر مطالبهای بود که این فعال حقوق صنفی معلمان بر طرح آن از سوی شرکتکنندگان در اجلاس تاکید کرد.
شرکت اسماعیل عبدی در این نشست رسمی و سخنرانی او با اعتراض نمایندگان اعزامی خانه کارگر همراه شد؛ تشکلی که به باور فعالان مستقل صنفی، نهادی دولتساخته است اما خود را نماینده کارگران ایران در مجامع بینالمللی معرفی میکند.
عبدی که به دعوت و از سوی فدراسیون آموزش بینالملل، در این نشست رسمی سخنرانی کرد، گفت: «من اینجا با شگفتی و ناباوری در برابر حضور هیاتی از رژیم ایران و خانه کارگر، تشکل حکومتی، هستم. این در شرایطی است که رهبران واقعی کارگران و معلمان زندانی هستند و این موضوع توهینی آشکار به اصل سهجانبهگرایی سازمان بینالمللی کار است.»
او اشاره کرد که «دموکراسی مدرن از محیط کار، از اتحادیههای کارگری و از مدارس آغاز میشود» و افزود: «اما آنچه در ایران زیر سلطه حکومت دینی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرال میبینیم، آزار و اذیت مستمر فعالان سندیکایی و تخریب سیستماتیک سازمانهای کارگری شکننده است که کارگران و معلمان را از آخرین سنگر دفاعیشان در برابر نابرابری محروم میکند.»
عبدی درادامه بر ضرورت اجرای کامل مقاولهنامههای ۸۷، ۹۸، ۱۰۰ و ۱۱۰ سازمان بینالمللی کار از سوی حکومت ایران تاکید کرد و آن را «ضرورتی اجتنابناپذیر» دانست.
او افزود که این اقدام، گامی کوچک اما حیاتی برای اجرای حقوق واقعی کارگران بهشمار خواهد رفت، که جمهوری اسلامی آن را به طور مداوم و آشکار نادیده گرفته است.
این فعال صنفی معلمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت در حالی که خط فقر حدود ۳۰۰ دلار در ماه است، معلمان با حدود ۱۵۰ دلار و کارگران با میانگین ۱۲۰ دلار زندگی میکنند، و اضافه کرد: کارگران و معدنچیان به دلیل شرایط ناایمن کار که مسئولان از آن به خوبی آگاهند اما به آن بیتوجهی میکنند، بهدفعات، جان خود یا توانایی کار را از دست میدهند.
عبدی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آنها گفت: «از زمان قتل مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش متعاقب آن با شعار "زن، زندگی، آزادی"، صدها معلم به خاطر فعالیتهای قانونی سندیکایی بازداشت، زندانی یا از کار اخراج شدهاند.»
او افزود: «کارگران و فعالان کارگری در صنایع فولاد، نفت، معدن، حملونقل، نیشکر هفتتپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سرکوب و آزار مشابهی روبرو شدهاند.»
عبدی در مورد «سرکوب وحشیانه خیزش دیماه ۱۴۰۴» گفت: «فقط در دو روز، دهها هزار نفر کشته و بسیاری دیگر بازداشت شدند. با این حال، مردم ایران ایستادهاند و مبارزهشان برای ایرانی دموکراتیک ادامه دارد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جلسه دولت این کشور از تصویب طرحهایی برای تقویت امنیت شمال اسرائیل خبر داد و گفت: «ما همچنین مشکل پهپادها را حل خواهیم کرد.»
به گزارش حساب کاربری دفتر نخستوزیری اسرائیل، او این موضوع را یک پروژه ملی نامید که «بهترین مغزها در اسرائیل، و همچنین در خارج از این کشور» برای تحقق آن بسیج شدهاند و وعده داد: «ما هم امنیت و هم رفاه را به شمال باز خواهیم گرداند.»
اشاره نخستوزیر اسرائیل به حملات پهپادی حزبالله لبنان بود.
نتانیاهو در ادامه به طرحهای سرمایهگذاری در شمال اسرائیل اشاره کرد و افزود: «مردم به شمال هجوم خواهند آورد؛ ما در اینجا پول بسیار زیادی سرمایهگذاری میکنیم. کمی بیش از امروز ۱۳ میلیارد شکل، (هر شکل برابر با ۰.۳۵ دلار آمریکا است) علاوه بر ۷ میلیارد شکل که قبلاً پرداختیم، یعنی ۲۰ میلیارد شکل به جوامع شمال اختصاص داده میشود.»
او اشاره کرد که پیشتر چنین طرحی در جنوب اسرائیل، اجرا شد و گفت در حال حاضر، جنوب که از نظر امنیتی با چالش مواجه بود، از رشد و رفاه فوقالعادهای برخوردار است.
اتحادیه فوتبال انگلستان در حال بررسی نحوه برخورد بازیکنان تیم ملی این کشور با توماس پارتی در مراسم دستدادن پیش از مسابقه در جام جهانی ۲۰۲۶ است. هافبک سابق آرسنال قرار است به اتهام تجاوز در دادگاه محاکمه شود، با این حال از سوی کارلوس کیروش در فهرست تیم ملی غنا قرار گرفته است.
انگلستان و غنا، روز دوم تیر ۱۴۰۵ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با یکدیگر بازی میکنند.
به نوشته تایمز لندن، پارتی که در این فصل برای ویارئال بازی کرد، در خرداد سال گذشته به پنج فقره تجاوز و یک فقره تعرض جنسی متهم شد، اما حالا در فهرست ۲۶ نفره غنا حضور دارد.
پارتی در زمستان امسال نیز با دو اتهام جدید تجاوز روبهرو شد. پارتی تمامی اتهامها را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است.
پارتی قرار است بابت هفت فقره تجاوز و یک فقره تعرض جنسی در دادگاه سلطنتی ساوتوارک در لندن محاکمه شود. این دادگاه ابتدا برای ماه اواخر سال ۲۰۲۶ برنامهریزی شده بود، اما ممکن است اکنون تا اوایل سال ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد.
بر اساس شرایط وثیقه، پارتی موظف است هرگونه برنامه برای سفر به خارج از کشور را به مقامهای مسئول اطلاع دهد. قانون فدرال آمریکا نیز او را ملزم میکند هنگام ورود به این کشور این موضوع را اعلام کند.
اتحادیه فوتبال انگلستان اکنون باید تصمیم بگیرد چگونه با مراسم سنتی دستدادن دو تیم پیش از دیدارشان در بوستون، در دومین بازی مرحله گروهی جام جهانی، برخورد کند.
به نوشته تایمز، این نهاد روز سهشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا با بازیکنان انگلیس مشورت خواهد کرد یا نه، از اظهارنظر خودداری کرد.
دکلن رایس و بوکایو ساکا، دو نفر از چهار بازیکن آرسنال حاضر در فهرست تیم ملی، همتیمیهای سابق پارتی بودهاند. نونی مادوئکه و ابرچی ازه پس از جدایی پارتی در تابستان سال گذشته و پایان قراردادش، به آرسنال پیوستند.
غنا صبح سهشنبه و پیش از دیدار دوستانه پیش از مسابقات برابر ولز، فهرست خود را اعلام کرد.
کارلوس کیروش، سرمربی این تیم، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیمش برای دعوت از این هافبک به بازی کاردیف گفت: «پاسخ ساده و ابتدایی است. تا جایی که میدانم، در انگلیس، در پرتغال یا هر جای دیگر، تا زمانی که دادگاه حکمی صادر نکرده باشد، اصل بر بیگناهی است.»
او گفت: «اما امروز، و این فقط درباره توماس نیست، متأسفانه شبکههای اجتماعی و رسانهها گاهی با مصونیت کامل عمل میکنند و ما پیش از آنکه فرصت دفاع داشته باشیم محکوم میشویم. بگذارید روند امور به شکل عادی طی شود. بگذارید رودخانه جریان داشته باشد و روزی که به دریا میرسد، حقیقت را خواهیم یافت.»
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از «منابع محلی و ساکنان محلی» گزارش داد که صدای انفجارهایی در منطقه جزیره قشم شنیده شده است.
این خبرگزاری حکومتی افزود: «هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچیک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکردهاند.»
مهر نوشت که پیگیریهایش «برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.»
گروه دانشجویی «دانشجویان متحد» و شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف از بازداشت دو دانشجو به نامهای امیرحسین باقریعلویجه و آریانا کوچکی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند.
به گزارش دانشجویان متحد، باقریعلویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک و عضو سابق شورای صنفی دانشکده هنرهای زیبای تهران، دوشنبه ۱۱ خرداد در شهر علویجه اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارشها، ماموران لباسشخصی با مراجعه به منزل این دانشجو، او را با اعمال خشونت بازداشت کردند و همزمان منزل وی را بازرسی کردند و لوازم الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانوادهاش توسط آنها ضبط شد.
دانشجویان متحد اشاره کردکه تاکنون از محل نگهداری و وضعیت این دانشجو اطلاعی در دست نیست.
همچنین به گزارش شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف، کوچکی، دانشجوی کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۰ مهندسی صنایع، دوشنبه بازداشت شد و تاکنون از شرایط وی خبری در دسترس نیست.