اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، سه‌شنبه ۱۲ خرداد در نشست کمیته صلح سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو از شرکت‌کنندگان در اجلاس سالانه این سازمان خواست که در کنار مردم ایران بایستند و از حکومت ایران بخواهند تا تمام خطوط ارتباطی فورا برقرار شوند، اعدام‌ها متوقف و تمام کارگران زندانی، فعالان سندیکایی و مدافعان حقوق بشر آزاد شوند.

او همچنین از شرکت‌کنندگان در اجلاس سازمان بین‌المللی کار خواست که حکومت ایران بخواهند که به نمایندگان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین‌المللی کار برای ارتباط آزادانه با تشکل‌های مستقل کارگری در ایران دیدارکنند.

تضمین دستمزد عادلانه و شرایط کار ایمن برای تمام کارگران دیگر مطالبه‌ای بود که این فعال حقوق صنفی معلمان بر طرح آن از سوی شرکت‌کنندگان در اجلاس تاکید کرد.

شرکت اسماعیل عبدی در این نشست رسمی و سخنرانی او با اعتراض نمایندگان اعزامی خانه کارگر همراه شد؛ تشکلی که به باور فعالان مستقل صنفی، نهادی دولت‌ساخته است اما خود را نماینده کارگران ایران در مجامع بین‌المللی معرفی می‌کند.

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عبدی که به دعوت و از سوی فدراسیون آموزش بین‌الملل، در این نشست رسمی سخنرانی کرد، گفت: «من اینجا با شگفتی و ناباوری در برابر حضور هیاتی از رژیم ایران و خانه کارگر، تشکل حکومتی، هستم. این در شرایطی است که رهبران واقعی کارگران و معلمان زندانی هستند و این موضوع توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی سازمان بین‌المللی کار است.»

او اشاره کرد که «دموکراسی مدرن از محیط کار، از اتحادیه‌های کارگری و از مدارس آغاز می‌شود» و افزود: «اما آنچه در ایران زیر سلطه حکومت دینی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال می‌بینیم، آزار و اذیت مستمر فعالان سندیکایی و تخریب سیستماتیک سازمان‌های کارگری شکننده است که کارگران و معلمان را از آخرین سنگر دفاعی‌شان در برابر نابرابری محروم می‌کند.»

عبدی درادامه بر ضرورت اجرای کامل مقاوله‌نامه‌های ۸۷، ۹۸، ۱۰۰ و ۱۱۰ سازمان بین‌المللی کار از سوی حکومت ایران تاکید کرد و آن را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» دانست.

او افزود که این اقدام، گامی کوچک اما حیاتی برای اجرای حقوق واقعی کارگران به‌شمار خواهد رفت، که جمهوری اسلامی آن را به طور مداوم و آشکار نادیده گرفته است.

این فعال صنفی معلمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت در حالی که خط فقر حدود ۳۰۰ دلار در ماه است، معلمان با حدود ۱۵۰ دلار و کارگران با میانگین ۱۲۰ دلار زندگی می‌کنند، و اضافه کرد: کارگران و معدنچیان به دلیل شرایط ناایمن کار که مسئولان از آن به خوبی آگاهند اما به آن بی‌توجهی می‌کنند، به‌دفعات، جان خود یا توانایی کار را از دست می‌دهند.

عبدی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آن‌ها گفت: «از زمان قتل مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش متعاقب آن با شعار "زن، زندگی، آزادی"، صدها معلم به خاطر فعالیت‌های قانونی سندیکایی بازداشت، زندانی یا از کار اخراج شده‌اند.»

او افزود: «کارگران و فعالان کارگری در صنایع فولاد، نفت، معدن، حمل‌ونقل، نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سرکوب و آزار مشابهی روبرو شده‌اند.»

عبدی در مورد «سرکوب وحشیانه خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴» گفت: «فقط در دو روز، ده‌ها هزار نفر کشته و بسیاری دیگر بازداشت شدند. با این حال، مردم ایران ایستاده‌اند و مبارزه‌شان برای ایرانی دموکراتیک ادامه دارد.»