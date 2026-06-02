روسیه بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد اوکراین را با صدها پهپاد و دهها موشک هدف حملهای سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
این حملات بر شهرهای بزرگ از جمله کییف و دنیپرو، سومین شهر پرجمعیت اوکراین، متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات «نظاممند» به پایتخت این کشور انجام شد.
روسیه ماه گذشته در پی حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک، از مناطق اشغالشده اوکراین، هشدار داد که حملات علیه کییف را تشدید میکند. کییف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است.
حملات بامداد سهشنبه به کییف، سومین حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود.
تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حالی ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان، پیشرویهای روسیه در میدان نبرد امسال کُند شده و کییف حملات خود به پالایشگاههای نفت روسیه را افزایش داده است.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، از شرکای این کشور خواست برای کمک به اوکراین و افزایش فشار بر روسیه «اقدامهای مشخص» انجام دهند و خواستار تحریمهای شدیدتر و حمایت نظامی بیشتر شد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسکو در میدان نبرد در حال شکست خوردن است. هیچ تعداد موشکی نمیتواند این را تغییر دهد. آنچه ما میتوانیم تغییر دهیم، توانایی روسیه برای ادامه ترور است.»
آمریکا اصلیترین تامینکننده خارجی تسلیحات برای اوکراین بوده است، اما کییف همچنین از طریق ابتکاری در چارچوب ناتو که متحدان اروپایی آن تامین مالی میکنند، موشکهای پاتریوت خریداری کرده است.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
نوعی آخرالزمان
جنگ مسکو دهها هزار اوکراینی را کشته، بخش بزرگی از جمعیت این کشور را مجبور به ترک خانههایشان کرده و و سبب ویرانی شهرها، شهرکها و روستاها شده است. روسیه در حال حاضر حدود یکپنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد.
اوکراین نیز در جریان حملات به روسیه یا مناطق اشغالی تحت کنترل روسیه، اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده است، هرچند در مقیاسی بسیار کوچکتر از آنچه روسیه هدف قرار داده است. هر دو طرف هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد میکنند.
حملات بامداد سهشنبه به کییف شش کشته و بیش از ۸۰ زخمی بر جای گذاشت. مقامهای محلی دنیپرو نیز گفتند ۱۶ نفر، از جمله دو پسر خردسال، در طول شب کشته شدند. روسیه در طول روز سهشنبه نیز بار دیگر این شهر را هدف حمله قرار داد و دستکم دو نفر دیگر زخمی شدند.
در کییف، دستکم ۹ ساختمان بلند، یک مهدکودک، یک درمانگاه، دفترها و ساختمانهای اداری آسیب دیدند و به گفته شرکت برق دیتک، این حمله سبب قطع موقت برق ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان شد.
در جریان این حملات بیش از ۴۰ هزار نفر به شبکه مترو کییف پناه بردند؛ رقمی که در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
به گفته مقامهای محلی خارکیف در شمالشرق اوکراین، یک کودک در میان ۱۴ نفری بود که در این حملات زخمی شدند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد در این حمله ۳۳ موشک بالستیک که رهگیریشان دشوار است و هشت موشک هایپرسونیک زیرکون به کار گرفته شد؛ رقمی که به نظر میرسد بیشترین تعداد استفاده همزمان از چنین موشکهایی در طول جنگ باشد.
به گفته مسکو، زیرکون هزار کیلومتر بُرد دارد و با سرعتی معادل ۹ برابر سرعت صوت حرکت میکند. یگانهای نیروی هوایی اوکراین ۴۰ موشک و ۶۰۲ پهپاد را سرنگون یا خنثی کردند، اما نام هیچ موشک زیرکونی در میان آنها ذکر نشده بود.
وزارت دفاع روسیه گفت با استفاده از تسلیحات دوربرد و دقیق، «حملهای گسترده» به تاسیسات صنایع دفاعی انجام داده و حملاتش به ۱۰ تاسیسات تولید نظامی در کییف اصابت کرده است.
لهستان، عضو ناتو، گفت پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگندههای نظامی خود را برای حفاظت از حریم هواییاش به پرواز درآورد.
در ۲۴ ساعت گذشته مناطقی در روسیه نیز هدف حمله قرار گرفتند. مقامهای محلی در تلگرام گفتند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه پس از حمله پهپادی دچار آتشسوزی شد. ارتش اوکراین نیز این حمله را تایید کرد.
مقامهای محلی گفتند در منطقه بلگورود در مرز اوکراین، پسری ۱۱ ساله پس از برخورد یک پهپاد اوکراینی به خانهای زخمی شد.
خبرگزاریهای روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند روسیه در طول شب ۱۴۸ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی دیدار کردند.
به گزارش رسانههای اماراتی، دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تاسیسات و زیرساختهای غیرنظامی امارات متحده عربی و تاثیر آن بر امنیت کشتیرانی بینالمللی، تامین انرژی و اقتصاد جهانی گفتوگو کردند.
وزیر خارجه امارات و گروسی همچنین درباره حملات پهپادی که از خاک عراق انجام شد و یکی از آنها نیروگاه هستهای براکه را هدف قرار داد گفتوگو کردند؛ این پهپاد به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه اصابت کرد و هیچ مصدومی نداشت و سطح ایمنی پرتویی تحت تاثیر قرار نگرفت.
در این دیدار، روابط همکاری طولانیمدت میان امارات و آژانس و راههای تقویت آن در حوزههای مورد علاقه مشترک نیز بررسی شد.
فارین افرز نوشت حتی در صورت دستیابی تهران و واشینگتن به توافق نیز آنها همچنان درگیر منازعهای گستردهتر باقی خواهند ماند، زیرا همچنان تا حل اختلافهای اصلی فاصله زیادی دارند و جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی منازعه برایش کارآمدتر از دیپلماسی است.
مجله آمریکایی فارین افرز در تحلیلی که سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد نوشت حتی اگر تهران و واشینگتن به توافقی هم برسند، همچنان درگیر منازعهای گستردهتر خواهند ماند و به تبادل حملات لفظی و شاید حملات نظامی ادامه خواهند داد.
محمد آیتاللهیتبار، تحلیلگر مسائل ایران و دانشیار روابط بینالملل در دانشگاه تگزاس، در این مقاله نوشت تداوم منازعه تهران و واشینگتن دو علت اصلی دارد: نخست، پابرجا ماندن اختلافهای بنیادین میان دو طرف و بعید بودن حلوفصل آنها در آینده نزدیک.
در توضیح این دلیل آمده است: «واشینگتن همچنان از تهران میخواهد برنامه غنیسازی هستهای خود را بهطور کامل برچیند، همه اورانیوم غنیشده را تحویل دهد، به حمایت از متحدان منطقهای خود پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند. با این حال، ایران بارها از چشمپوشی از غنیسازی خودداری کرده است. ایران میگوید احتمالا تنها پس از آن حاضر خواهد شد باقی خواستههای واشینگتن را بررسی کند که ایالات متحده کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد، خسارتهای جنگی ایران را جبران کند، به جنگ اسرائیل در لبنان پایان دهد و داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند.»
نویسنده دلیل دوم تداوم درگیری را «ترجیح منازعه بر دیپلماسی» از نگاه جمهوری اسلامی میداند و مینویسد تهران جنگ را ابزاری برای افزایش قدرت بینالمللی خود تلقی میکند؛ از جمله با حمله به کشورهای عربیِ میزبان پایگاههای نظامی آمریکا و ایجاد شکاف میان واشینگتن و شرکای آن در خلیج فارس.
در بخشی از این مقاله آمده است: «به نظر میرسد جنگ به تهران کمک میکند قدرت بینالمللی خود را افزایش دهد. ایران با حمله به کشورهای عربی میزبان پایگاههای آمریکایی موفق شده است میان مقامهای آمریکایی و شرکای آنها در خلیج فارس، که بهشدت خواهان یک توافق پایدار هستند، شکاف ایجاد کند. با بستن تنگه هرمز نیز مجموعهای از کشورهای سراسر جهان را وادار کرده است قدرتش را به رسمیت بشناسند و بر سر سرنوشت کشتیهای خود مذاکره کنند. در همین حال، توافقهای پیشین با ایالات متحده همواره از هم فروپاشیدهاند.»
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که راهبرد جمهوری اسلامی، بر خلاف آنچه اغلب تصور میشود، صرفا دوام آوردن در برابر حملات آمریکا و دنبال کردنِ راهبردهای حل مناقشه نیست، بلکه میخواهد شیوه برخورد ایالات متحده، متحدان آمریکا و در واقع جهان گستردهتر با تهران را بهطور بنیادین تغییر دهد و به «قطبی در یک نظم چندقطبی بدل شود».
فارین افرز، نشریه تخصصی اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکا» و از رسانههای اثرگذار در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالملل در ایالات متحده است. این مجله گرچه رسانهای حزبی به شمار نمیرود، اما معمولا بازتابدهنده نگاه جریان اصلی و نخبگان سیاست خارجی آمریکا به تحولات جهانی است.
شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن ارتش لبنان را برای مقابله با حزبالله و در نهایت خلع سلاح این گروه آموزش دهد.
بر اساس این گزارش، این طرح از حمایت اسرائیل برخوردار است و در جریان گفتوگوهای هیاتهای اسرائیلی و لبنانی در واشینگتن برای دستیابی به یک توافق آتشبس پایدار و پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله مطرح شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد: «قابل تصور نیست که ما بدون یک نظام بسیار قوی راستیآزمایی و نظارت بر اجرای مفاد توافق، به توافقی برای پایان جنگ ایران برسیم.»
گروسی سهشنبه ۱۲ خرداد گفت: «به دلیل قرار داشتن در شرایط جنگی و هدف قرار گرفتن برنامه هستهای، در ارزیابی برنامه هستهای ایران یک تغییر بنیادین رخ داده است.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه داد: «بسیاری از فعالیتهای هستهای که در ایران در حال انجام بود، اکنون متوقف شده است.»
به گزارش رویترز، او پس از بازدید از محل نیروگاه هستهای براکه امارات متحده عربی که ماه گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود، اعلام کرد که آژانس در حال ارائه حمایت فنی به امارات متحده عربی است.
گروسی گفت: «مقامهای اماراتی در واکنش به حمله به نیروگاه هستهای براکه، به دلیل از دست رفتن برق خارجی، بسیار سریع عمل کرده و یک راکتور را از مدار خارج کردند. این موضوع نشان میدهد هر کسی که پشت این حمله بوده، دقیقا میدانسته چه میکند.»
او گفت که برای تکمیل تعمیرات در این نیروگاه، مجموعهای از فعالیتها انجام خواهد شد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.