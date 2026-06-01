در این گزارش آمده است که استفاده فزاینده حزب‌الله از پهپادهای کوچک و ارزان‌قیمت مجهز به فناوری دید در شب، نگرانی‌های جدیدی را در میان فرماندهان نظامی اسرائیل ایجاد کرده و ارتش این کشور را وادار به بازنگری در بخشی از تاکتیک‌های عملیاتی خود کرده است.

کامرون چل، کارشناس فناوری‌های دفاعی و مدیرعامل شرکت دراگان‌فلای، به فاکس‌نیوز گفت حزب‌الله در ماه‌های اخیر استفاده از پهپادهای بسیار کوچک موسوم به «دسته یک» و «دسته دو» را گسترش داده است؛ پهپادهایی که علاوه بر ماموریت‌های شناسایی، می‌توانند برای حملات تاکتیکی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

به گفته او، مهم‌ترین تحول در این زمینه تجهیز این پهپادها به حسگرهای حرارتی است که به اپراتورها اجازه می‌دهد در تاریکی شب و از طریق شناسایی ردپای گرمایی، نیروهای ارتش اسرائیل را ردیابی کنند.

چل این توانایی را «تغییردهنده قواعد بازی» توصیف کرد و هشدار داد که حزب‌الله در حال توسعه شکل جدیدی از جنگ نامتقارن است که بیش از گذشته بر پهپادهای کوچک، ارزان و دشوار برای رهگیری متکی خواهد بود.

این گزارش در حالی منتشر شده که حملات اخیر موشکی و پهپادی حزب‌الله موجب برگزاری نشست اضطراری امنیتی به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که ارتش این کشور از حجم حملات و همچنین تغییر الگوی عملیاتی حزب‌الله غافلگیر شده است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل، حمله اخیر حزب‌الله پس از گسترش عملیات زمینی اسرائیل در مناطق شمالی و فراتر از رودخانه لیتانی انجام شد و همزمان با شلیک موشک‌ها، موج‌هایی از حملات پهپادی نیز علیه اهداف مختلف به اجرا درآمد.

فاکس‌نیوز همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرده که از «هرج‌ومرج کامل» در برخی مناطق شمال اسرائیل در جریان این حملات خبر داده‌اند.

در همین حال، کارشناسان می‌گویند ارتش اسرائیل برای مقابله با این تهدیدات ناچار شده از راهکارهای موقتی و غیرمتعارف نیز استفاده کند. برخی گزارش‌ها حاکی است که نیروهای اسرائیلی برای مقابله با پهپادهای مهاجم به استفاده از تورهای ماهیگیری و حتی تورهای فوتبال روی آورده‌اند تا بتوانند پهپادها را پیش از اصابت به هدف متوقف کنند.

به گفته چل، این وضعیت نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل باید مجموعه‌ای از سامانه‌های دفاعی جدید از جمله ابزارهای جنگ الکترونیک، سامانه‌های اخلالگر، تجهیزات پرتاب تور و دیگر روش‌های مقابله با پهپادهای کوچک را به سرعت توسعه دهد.

او همچنین تاکید کرد که توانایی جدید حزب‌الله می‌تواند نحوه اجرای عملیات‌های شبانه ارتش اسرائیل را تغییر دهد، زیرا نیروهای اسرائیلی اکنون باید احتمال شناسایی شدن از طریق دوربین‌های حرارتی و حمله در تاریکی را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.

فاکس‌نیوز در ادامه گزارش خود به اظهارات نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، اشاره کرد که اخیراً از توان پهپادی این گروه به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان یاد کرده بود.

بنیامین نتانیاهو نیز پیش‌تر هشدار داده بود که پهپادهای حزب‌الله به دلیل اندازه کوچک و دشواری رهگیری، به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل تبدیل شده‌اند.

این گزارش همچنین به موضوع تامین تجهیزات مورد استفاده حزب‌الله پرداخته است. چل تاکید کرد که فناوری مورد استفاده این گروه پیچیده یا نوظهور نیست و بسیاری از این تجهیزات سال‌هاست در بازار جهانی وجود دارند، اما وجود یک شبکه تامین فعال باعث شده حزب‌الله بتواند به شکل مستمر به این فناوری‌ها دسترسی داشته باشد.

او گفت مشخص نیست این تجهیزات دقیقاً از چه مسیری به دست حزب‌الله می‌رسد، اما احتمال می‌رود بخشی از آنها از طریق ایران، چین، روسیه، افغانستان یا بازارهای غیررسمی تسلیحاتی تامین شود.

به نوشته فاکس‌نیوز، گسترش استفاده از پهپادهای کوچک مجهز به حسگرهای حرارتی نشان می‌دهد که حزب‌الله در حال تطبیق تاکتیک‌های خود با شرایط جدید میدان نبرد است؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند چالش‌های امنیتی تازه‌ای برای اسرائیل در ماه‌های آینده ایجاد کند.

