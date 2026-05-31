سایت دیده‌بان ایران یک‌شنبه ۱۰ خرداد در گزارشی با عنوان «وداع میلیونی با مردگان؛ مرده‌ها هم از گرانی و تورم در امان نماندند»، به جزییات مصوبه جدید شورای شهر تهران درباره نرخ خدمات آرامستان‌ها در سال ۱۴۰۵ پرداخت.

دیده‌بان ایران نوشت افزایش قیمت‌ها طیف گسترده‌ای از خدمات، از جمله حمل متوفی، نگهداری در سردخانه، شست‌وشوی متوفی، کفن‌ کردن، دفن، نصب سنگ مزار و برگزاری مراسم را در بر می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه، هزینه انتقال هر متوفی از سطح شهر تهران تا شعاع ۱۰ کیلومتری از ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۹۷۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی این تعرفه است.

همچنین هزینه انتقال متوفی به پزشکی قانونی کهریزک و خدمات آمبولانس خصوصی با افزایش قابل توجهی همراه شده‌اند.

این افزایش تعرفه‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که شهروندان در ماه‌های اخیر با مشکلات معیشتی متعددی از جمله تورم بالا ، رکود اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت مواجه بوده‌اند.

جهش چشمگیر هزینه‌های تدفین

به گزارش دیده‌بان ایران، هزینه شماری از خدمات عمومی آرامستان‌ها افزایش یافته و اقلام مربوط به شست‌وشو و کفن، نگهداری در سردخانه، آماده‌سازی متوفی برای انتقال، خدمات دفن و نصب سنگ مزار نسبت به سال گذشته گران‌تر شده‌اند.

در برخی موارد، خدمات تازه‌ای از جمله «ترمه» به فهرست خدمات آرامستان‌ها افزوده شده که در تعرفه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان خدمتی اختیاری گنجانده شده‌اند.

گرانی‌ها تنها به خدمات دفن محدود نمی‌شود؛ تعرفه برگزاری مراسم، از جمله اجاره صندلی، میز، سایبان، تجهیزات صوتی و اجرای مراسم نیز افزایش یافته و رشد قیمت برخی از این خدمات به ۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش دیده‌بان ایران، در بخش واگذاری قبر هم نرخ‌ها افزایش یافته‌اند و بهای حق انتفاع، یعنی حق استفاده از برخی قبرها در نواحی مختلف بهشت زهرا و آرامستان‌های جدید شهر تهران، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته؛ هرچند شورای شهر برای برخی «گروه‌های خاص» و «اقشار آسیب‌پذیر»، تسهیلات و تخفیف‌هایی در نظر گرفته است.

در این مصوبه همچنین آمده است که در صورت افزایش بهای حامل‌های انرژی، قیمت خدمات آرامستان‌ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.

پیش‌تر در اردیبهشت ۱۴۰۴، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، هشدار داده بود ظرفیت دفن در بهشت زهرا به‌زودی به پایان می‌رسد و در صورت حل نشدن این مشکل، «اموات قطعا روی زمین می‌مانند».

دیده‌بان ایران نوشت در گزارش توجیهی مصوبه شورای شهر تهران، افزایش فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و مبالغ دریافتی از شهروندان، از دلایل اصلی جهش نرخ‌ها عنوان شده و شهرداری نیز علی‌رغم شعار «ارزان اداره کردن شهر»، پیشنهاددهنده افزایش قیمت‌ها بوده است.

مصوبه جدید شورای شهر تهران بدان معناست که بسیاری از خانواده‌ها هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش توان معیشتی، باید هزینه‌های بیشتری برای خاکسپاری و برگزاری مراسم عزیزان خود بپردازند.