رکوردشکنی قیمت برنج در آسیا زیر سایه بحران انرژی و کود
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد قیمت برنج در بازار آسیا طی ماه مه با ثبت بزرگترین جهش ماهانه در حدود دو دهه اخیر مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت برنج سفید تایلندی که یکی از شاخصهای اصلی بازار برنج آسیا به شمار میرود، در این ماه ۲۰ درصد افزایش یافته و بیشترین رشد ماهانه خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده است.
همچنین معاملات آتی برنج در بورس شیکاگو در ماه مه با رشد ۱۵ درصدی همراه بوده است.
به نوشته بلومبرگ، تشدید مخاطرات آبوهوایی و افزایش هزینههای انرژی و کود که از پیامدهای جنگ به شمار میرود، میتواند تولید برنج را تحت فشار قرار داده و زمینهساز افزایش بیشتر قیمتها در بازارهای جهانی شود.