انبیسی: جنگده اف۱۵ آمریکایی احتمالا با موشک دوشپرتاب چینی در ایران سرنگون شد
شبکه انبیسی به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد جنگنده اف-۱۵ای آمریکا که در جریان جنگ در ایران سرنگون شد، احتمالا با یک موشک دوشپرتاب ساخت چین هدف قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، چین همچنین ممکن است در روزهای نخست درگیری، یک رادار هشداردهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده باشد که از توانایی شناسایی هواپیماهای رادارگریز برخوردار است.
انبیسی نوشت مقامهای آمریکایی همچنان در حال بررسی سرنگونی جنگنده اف-۱۵ای هستند و هنوز روشن نیست تجهیزات نظامی احتمالی چه زمانی به تهران تحویل داده شده است.
کاخ سفید به انبیسی گفت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، اطمینان داده است که پکن تجهیزات نظامی در اختیار جمهوری اسلامی نمیدهد.
سخنگوی سفارت چین در واشینگتن نیز گفت پکن صادرات نظامی را «با احتیاط و مسئولیتپذیری» کنترل میکند و با «تهمتهای بیاساس» مخالف است.